Мы решили сравнить, как возраст меняет внешность красавиц разных национальностей. И не можем понять, кому годы больше к лицу

Многие из нас замечали, что возраст по-разному отражается на лицах и фигурах людей. Например, известно, что с годами на коже людей одних рас появляется больше морщин, у других кожа склонна появлению пигментных пятен и дряблости. При этом в большинстве стран есть свои собственные стандарты красоты и методы ухода за внешностью. Наглядным примером служат знаменитые женщины, ведь каждая из них красива по-своему.

Хема Малини (Индия)

Актриса, звезда фильма «Зита и Гита».

Сандра (Германия)

Певица, исполнительница таких хитов, как «(I’ll Never Be) Maria Magdalena» и «In the Heat of the Night».

Эмманюэль Беар (Франция)

Актриса, звезда фильмов «Налево от лифта» и «Миссия невыполнима».

Полина Поризкова (Чехия)

Модель, актриса, звезда фильмов «Аризонская мечта», «Ее алиби».

Кайли Миноуг (Австралия)

VALERY HACHE / AFP / East News

Певица, исполнительница таких хитов, как «Spinning Around», «Can’t Get You Out оf My Head» и «The Loco-motion».

Небахат Чехре (Турция)

Актриса, звезда сериала «Великолепный век».

Агнета Фельтског (Швеция)

© Gijsbert Hanekroot / Alamy Stock Photo , AP / Associated Press / East News AP / Associated Press / East News

Певица, участница группы ABBA, исполнительница таких хитов, как «Mamma Mia», «Dancing Queen» и «Thank You for the Music».

Мишель Йео (Малайзия / Китай)

Актриса, звезда фильмов «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Полицейская история — 3: Суперполицейский», «Мемуары гейши».

Гресия Кольменарес (Венесуэла)

Актриса, звезда сериалов «Гресия», «Мануэла», «Девушка по имени Судьба».

Орнелла Мути (Италия)

Актриса, звезда фильмов «Укрощение строптивого», «Безумно влюбленный».

Глория Эстефан (Куба)

Adam Scull-PHOTOlink.net / Everett Collection / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Певица, исполнительница таких хитов, как «Conga», «Rhythm Is Gonna Get You».

Иман (Сомали)

Топ-модель, вдова Дэвида Боуи.

Луселия Сантус (Бразилия)

Актриса, звезда теленовеллы «Рабыня Изаура».

Селин Дион (Канада)

Adam Scull / PHOTOlink / East News , zz / Galaxy / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Певица, исполнительница таких хитов, как «My Heart Will Go On», «Falling into You» и «The Power of Love».

Лусия Мендес (Мексика)

Актриса, звезда теленовеллы «Никто, кроме тебя».

Голди Хоун (США)

Актриса, звезда фильмов «За бортом», «Как в старое доброе время», «Птичка на проводе».