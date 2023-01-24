Мы решили сравнить, как возраст меняет внешность красавиц разных национальностей. И не можем понять, кому годы больше к лицу

Многие из нас замечали, что возраст по-разному отражается на лицах и фигурах людей. Например, известно, что с годами на коже людей одних рас появляется больше морщин, у других кожа склонна появлению пигментных пятен и дряблости. При этом в большинстве стран есть свои собственные стандарты красоты и методы ухода за внешностью. Наглядным примером служат знаменитые женщины, ведь каждая из них красива по-своему.