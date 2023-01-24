Мы решили сравнить, как возраст меняет внешность красавиц разных национальностей. И не можем понять, кому годы больше к лицу
Многие из нас замечали, что возраст по-разному отражается на лицах и фигурах людей. Например, известно, что с годами на коже людей одних рас появляется больше морщин, у других кожа склонна появлению пигментных пятен и дряблости. При этом в большинстве стран есть свои собственные стандарты красоты и методы ухода за внешностью. Наглядным примером служат знаменитые женщины, ведь каждая из них красива по-своему.
Хема Малини (Индия)
Актриса, звезда фильма «Зита и Гита».
Сандра (Германия)
Певица, исполнительница таких хитов, как «(I’ll Never Be) Maria Magdalena» и «In the Heat of the Night».
Эмманюэль Беар (Франция)
Актриса, звезда фильмов «Налево от лифта» и «Миссия невыполнима».
Полина Поризкова (Чехия)
Модель, актриса, звезда фильмов «Аризонская мечта», «Ее алиби».
Кайли Миноуг (Австралия)
Певица, исполнительница таких хитов, как «Spinning Around», «Can’t Get You Out оf My Head» и «The Loco-motion».
Небахат Чехре (Турция)
Актриса, звезда сериала «Великолепный век».
Агнета Фельтског (Швеция)
Певица, участница группы ABBA, исполнительница таких хитов, как «Mamma Mia», «Dancing Queen» и «Thank You for the Music».
Мишель Йео (Малайзия / Китай)
Актриса, звезда фильмов «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Полицейская история — 3: Суперполицейский», «Мемуары гейши».
Гресия Кольменарес (Венесуэла)
Актриса, звезда сериалов «Гресия», «Мануэла», «Девушка по имени Судьба».
Орнелла Мути (Италия)
Актриса, звезда фильмов «Укрощение строптивого», «Безумно влюбленный».
Глория Эстефан (Куба)
Певица, исполнительница таких хитов, как «Conga», «Rhythm Is Gonna Get You».
Иман (Сомали)
Топ-модель, вдова Дэвида Боуи.
Луселия Сантус (Бразилия)
Актриса, звезда теленовеллы «Рабыня Изаура».
Селин Дион (Канада)
Певица, исполнительница таких хитов, как «My Heart Will Go On», «Falling into You» и «The Power of Love».
Лусия Мендес (Мексика)
Актриса, звезда теленовеллы «Никто, кроме тебя».
Голди Хоун (США)
Актриса, звезда фильмов «За бортом», «Как в старое доброе время», «Птичка на проводе».
Какие фильмы, сериалы с участием героинь нашей статьи вы помните? Какие их песни больше всего нравятся?