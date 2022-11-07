Мы сравнили, как с годами менялись фигуры 18 знаменитостей, и немного обалдели

Чтобы попасть в каст «Стражей Галактики», Крис Прэтт за полгода сбросил 27 кг. Ради роли Тора Крис Хемсворт усиленно тренировался и набрал 9 кг мышечной массы. Для того чтобы справиться с психологическими проблемами, Адель начала заниматься с фитнес-тренером. А Ребел Уилсон по совету врача сбросила вес, чтобы потом суметь родить ребенка. Беременность преображает известных женщин точно так же, как обычных. И как бы ни менялись фигуры звезд, они всегда выглядят шикарно и притягивают восхищенные взгляды поклонников.