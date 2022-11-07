Мы сравнили, как с годами менялись фигуры 18 знаменитостей, и немного обалдели
Чтобы попасть в каст «Стражей Галактики», Крис Прэтт за полгода сбросил 27 кг. Ради роли Тора Крис Хемсворт усиленно тренировался и набрал 9 кг мышечной массы. Для того чтобы справиться с психологическими проблемами, Адель начала заниматься с фитнес-тренером. А Ребел Уилсон по совету врача сбросила вес, чтобы потом суметь родить ребенка. Беременность преображает известных женщин точно так же, как обычных. И как бы ни менялись фигуры звезд, они всегда выглядят шикарно и притягивают восхищенные взгляды поклонников.
Ким Кардашьян
© Tsuni / USA / Alamy Stock Photo, Tom Belcher / Capital Pictures / East News, Gilbert Flores / Broadimage / East News, Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News
Леди Гага
Кайли Дженнер
Рианна
Мэрайя Кэри
Джона Хилл (2008, 2017, 2021)
Дженнифер Лав Хьюитт
Крис Прэтт (2009, 2022)
Адель
Шайа Лабаф
Бейонсе
Келли Кларксон
Зак Эфрон
Ребел Уилсон
Тайра Бэнкс (2012, 2022)
Зак Галифианакис
Кристина Агилера
Крис Хемсворт
Чье преображение произвело на вас неизгладимое впечатление?
Фото на превью MWHW / face to face fot. Face to Face / Reporter / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East New, Invision / Invision / East News
Поделиться этой статьёй