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Мы сравнили, как с годами менялись фигуры 18 знаменитостей, и немного обалдели

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Чтобы попасть в каст «Стражей Галактики», Крис Прэтт за полгода сбросил 27 кг. Ради роли Тора Крис Хемсворт усиленно тренировался и набрал 9 кг мышечной массы. Для того чтобы справиться с психологическими проблемами, Адель начала заниматься с фитнес-тренером. А Ребел Уилсон по совету врача сбросила вес, чтобы потом суметь родить ребенка. Беременность преображает известных женщин точно так же, как обычных. И как бы ни менялись фигуры звезд, они всегда выглядят шикарно и притягивают восхищенные взгляды поклонников.

Ким Кардашьян

© Tsuni / USA / Alamy Stock Photo, Tom Belcher / Capital Pictures / East News, Gilbert Flores / Broadimage / East News, Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News

Леди Гага

Polaris / East News, TOLGA AKMEN / AFP / East News

Кайли Дженнер

MWHW / face to face fot. Face to Face / Reporter / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East News, Invision / Invision / East News

Рианна

Rob Rich / Everett Collection / East News, Simone Comi / IPA / SIPA / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

Мэрайя Кэри

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East News, NDZ / starmaxinc.com / Associated Press / East News

Джона Хилл (2008, 2017, 2021)

Дженнифер Лав Хьюитт

www.310pix.com / East News, Birdie Thompson / AdMedia / SIPA / East News

Крис Прэтт (2009, 2022)

Адель

AP / East News, Can Nguyen / Capital Pictures / East News

Шайа Лабаф

Dee Cercone / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Бейонсе

ASSOCIATED PRESS / East News, East News, Invision / Invision / East News

Келли Кларксон

East News, Jordan Strauss / Invision / AP / East News, IMAGO / Faye Sadou / Imago Stock and People / East News

Зак Эфрон

Everett Collection / Dee Cercone / Everett Collection / East News, Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Ребел Уилсон

Dee Cercone / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Тайра Бэнкс (2012, 2022)

Зак Галифианакис

East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Кристина Агилера

Gilbert Flores / Broadimage / East News, IMAGO / Dave Bedrosian / Imago Stock and People / East News

Крис Хемсворт

Чье преображение произвело на вас неизгладимое впечатление?

Фото на превью MWHW / face to face fot. Face to Face / Reporter / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East New, Invision / Invision / East News
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AdMe/Культура/Мы сравнили, как с годами менялись фигуры 18 знаменитостей, и немного обалдели
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