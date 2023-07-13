Мы живем в удивительное время, когда пиццу может доставить летающий курьер

Чтобы удовлетворить аппетиты большой толпы на фестивале Гластонбери, сеть пиццерий решила снабдить службу доставки современными реактивными ранцами. Посетители фестиваля теперь имеют возможность заказать пиццу, которую доставят с помощью передовых технологий.

Недавно появились первые видеоматериалы, запечатлевшие пилота в реактивном ранце.



После подготовки заказа пилот аккуратно поместил две пиццы в модифицированный ящик для доставки, установленный сверху реактивного костюма.

Затем пилот-доставщик пронесся с пиццей над полями Гластонбери. Посетители с трепетом наблюдали за этим зрелищем. Натали Диксон, направлявшаяся на фестиваль, рассказала о своих впечатлениях: «Это просто что-то с чем-то. Я вообще никогда не видела реактивных костюмов, а уж тем более чтобы с их помощью доставляли пиццу. Жду не дождусь, когда в будущем мне тоже так принесут пиццу».

Сэм Уилсон, директор по внедрению реактивных костюмов, объяснил: «Когда мы поняли, что развозить пиццу на фестивале невозможно, мы запустили собственную службу быстрой доставки — это было несложно». Далее он добавил: «Каждый год мы видим, что огромное количество посетителей фестиваля пытаются пронести пиццу на вечеринку. В этом году мы хотели сделать шаг навстречу и опробовать нашу собственную службу „человек-ракета“, чтобы помочь голодным туристам получить кусочек удовольствия». Относительно возможности расширения новой службы доставки до общенационального масштаба, компания поделилась: «На данном этапе можно лишь сказать, что у идеи есть потенциал».