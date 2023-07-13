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Мы живем в удивительное время, когда пиццу может доставить летающий курьер

Культура
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Чтобы удовлетворить аппетиты большой толпы на фестивале Гластонбери, сеть пиццерий решила снабдить службу доставки современными реактивными ранцами. Посетители фестиваля теперь имеют возможность заказать пиццу, которую доставят с помощью передовых технологий.

Недавно появились первые видеоматериалы, запечатлевшие пилота в реактивном ранце.

После подготовки заказа пилот аккуратно поместил две пиццы в модифицированный ящик для доставки, установленный сверху реактивного костюма.

Затем пилот-доставщик пронесся с пиццей над полями Гластонбери. Посетители с трепетом наблюдали за этим зрелищем.

Натали Диксон, направлявшаяся на фестиваль, рассказала о своих впечатлениях: «Это просто что-то с чем-то. Я вообще никогда не видела реактивных костюмов, а уж тем более чтобы с их помощью доставляли пиццу. Жду не дождусь, когда в будущем мне тоже так принесут пиццу».

Сэм Уилсон, директор по внедрению реактивных костюмов, объяснил: «Когда мы поняли, что развозить пиццу на фестивале невозможно, мы запустили собственную службу быстрой доставки — это было несложно».

Далее он добавил: «Каждый год мы видим, что огромное количество посетителей фестиваля пытаются пронести пиццу на вечеринку. В этом году мы хотели сделать шаг навстречу и опробовать нашу собственную службу „человек-ракета“, чтобы помочь голодным туристам получить кусочек удовольствия».

Относительно возможности расширения новой службы доставки до общенационального масштаба, компания поделилась: «На данном этапе можно лишь сказать, что у идеи есть потенциал».

Чтобы пицца дошла до клиентов горячая, реактивные костюмы, стоимость каждого из которых оценивается в сотни тысяч долларов, были доработаны.

Представитель компании прокомментировал: «Доставлять пиццу горячей с помощью реактивного костюма — это, безусловно, необычное использование наших технологий, и пицца не входит в наш обычный план полетов. Но возможность превысить среднее время доставки, пролетев через поля Сомерсета и накормив отдыхающих, показывает будущее службы быстрой доставки».

Фото на превью Domino's Pizza UK & ROI / YouTube
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AdMe/Культура/Мы живем в удивительное время, когда пиццу может доставить летающий курьер
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