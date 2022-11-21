Почему новогодний сезон в магазинах начинается раньше, чем мы успеваем нарядиться в шубы и пуховики

Новый год, несомненно, чарующее событие. Правда, в последнее время его очарование слегка подпорчено из-за того, что главное торжество января начинают отмечать уже осенью. Наверняка у многих было такое странное чувство, будто попал в параллельную вселенную: в мыслях еще летний отпуск и бархатный сезон, а в магазинах уже ставят елки и празднуют Новый год. Наш автор тоже не раз с этим сталкивалась и теперь решила выяснить, с чем связано такое раннее открытие рождественского сезона.

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На календаре был конец октября, когда, придя в торговый центр по будничным делам, я обнаружила, что работники уже украсили этажи гирляндами из елочных шариков, а некоторые бренды выставили на витрины свои новогодние коллекции.

И тут я поняла: началось. Торговые компании вновь потихоньку опутывают нас, ничего не подозревающих покупателей, своими заманчивыми сетями рождественских «распродаж» и «выгодных» предложений.

Даже спокойно сходить в супермаркет за продуктами оказалось непосильной задачей. Там уже у самого входа покупателей поджидают бесчисленные полки с елками всевозможных размеров и наборами рождественского декора. Даже я, скептик по натуре, чуть не поддалась соблазну прикупить парочку искусно расписанных игрушек.

Это было начало ноября. Захожу в супермаркет. На входе — стеллаж с елочными игрушками. Там и снеговики, и лесные жители, и герои сказок. Разинув рот от этого великолепия, я уже кладу игрушки в тележку, как вдруг — подвох. Поворачиваю упаковку, а там 4-значный ценник. Он, конечно, отрезвил меня: стоила одна стеклянная безделушка как набор продуктов на неделю.

Еще хуже дела обстоят с магазинами детских игрушек. С приближением Нового года они будто устраивают марафон, кто соберет больше родителей, вынужденных купить плачущим ребятишкам больше игрушек, чем за весь год.

Зашла я как-то в детский магазин. Там уже гирлянды, елка. Вдруг слышу рев: девочка требует куклу. Причем самую дорогую, что выставили у входа. Находчивая мама выкрутилась. Она сказала дочке: «Видишь, у всех игрушек ценник белый, а у этой — желтый? Это значит, что кукла не продается». Хорошо, что малышке хватило маминых объяснений и она перестала плакать.

Вообще это навязчивое продвижение всяких украшений и подарков задолго до самого праздника давно имеет отдельное название — Christmas creep. Дословно с английского фраза переводится примерно так: «Рождество подкрадывается». Впервые о таком явлении заговорили еще в прошлом веке. Уже в 70-х тренд на ранние рождественские распродажи высмеивали в искусстве, а в 80-х появилось выражение Christmas creep. Его суть в том, что вся идея праздника сводится к банальному получению прибыли. Именно поэтому наши любимые бренды начинают расчехлять свои новогодние товары и призывать людей покупать их уже осенью.

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Сезон с октября по декабрь даже называют «золотым кварталом». Ведь в это время владельцы брендов рассчитывают существенно заработать, просто убедив покупателей: к Новому году надо готовиться как можно раньше и тщательнее. Выставляя напоказ красочные украшения для дома или праздничные коллекции одежды, косметики и прочих вещей, компании подталкивают людей к тому, чтобы они каждый год обязательно закупались к торжеству. Причем бренды рассчитывают не только на запланированные покупки, но и на импульсивные.

C каждым годом рождественский сезон в магазинах открывается все раньше. Сейчас у отдельных брендов продажи новогодних коллекций стартуют аж в конце августа. Мы еще не успели сменить футболки на куртки и подготовить детей к школе, а нам уже напоминают о том, что пора покупать елочные украшения и подарки к главному зимнему празднику.

Не подумайте, я не ворчливый Гринч, которого раздражает Новый год с его весельем и горой подарков. Я тоже люблю развешивать игрушки на елочке, готовить праздничный стол и обмениваться с родными рождественскими сюрпризами. Долгое время в моей семье даже сохранялась детская традиция — класть абсолютно все подарки под елку. Но в последние годы в связи с тем, что все вокруг кричат о наступающем Рождестве уже чуть ли не сразу после окончания лета, прежний дух праздника как будто испарился.

Раньше Новый год казался красивой сказкой. Не поверите, лет до 18 я продолжала верить в рождественское чудо. Конечно, я не сидела под елкой и не ждала Деда Мороза. Но было какое-то приятное, греющее душу ощущение, что с наступлением Нового года обязательно произойдет что-то дивное. Сейчас же уже к середине декабря я «наедаюсь» Рождеством, которое магазины «продают» нам заранее, и неожиданно понимаю, что хорошее настроение быстро улетучивается. И похожие чувства возникают у многих.

Так, эксперты в области психологии говорят о том, что некоторые люди действительно могут испытывать негативные эмоции и даже стресс из-за ранних новогодних распродаж. У человека порой возникают тревожные вопросы: например, достаточно ли хорошо он подготовился к Новому году или где найти средства, чтобы купить все необходимое для идеального праздника. Эта предпраздничная хандра покупателей, кстати, может плохо отразиться и на самих брендах. По словам экспертов, у людей иногда появляется такое отвращение ко всем этим рождественским товарам, что они решают вообще ничего не покупать.

Конечно, в ближайшее время вряд ли получится не сталкиваться с назойливым предновогодним маркетингом. Но вот от его последствий — тревоги и меланхолии — можно попробовать избавиться. Эксперты предлагают разные способы. Можно составлять список праздничных покупок и проверять его дважды, чтобы вычеркивать то, на чем вполне можно сэкономить. Не бойтесь также обсуждать с родными и близкими, сколько вы готовы потратить на подарки друг другу.

Наконец, увидев очередную завлекающую рождественскую вывеску в магазине или рекламу в интернете, не стоит сразу начинать волноваться. Лучше спокойно вдохнуть, выдохнуть и подумать, так ли уж нужен тот или иной товар. Если нет, то можно смело включать режим игнорирования.

Бонус: а вот как по-разному люди воспринимают «продажу» Нового года

Не люблю все это. По-моему, это не более чем грабеж со стороны продавцов . © jippyzippylippy / Reddit

. © jippyzippylippy / Reddit Я думаю, новое явление уничтожило магию Рождества. Волшебство Рождества в том, что это особенный, даже таинственный праздник. Магия появляется от предвкушения. Но то, как расширили период ожидания праздника, разрушило все предвкушение. © Violet_Plum_Tea / Reddit

Меня коммерциализация праздника не беспокоит. Уже много лет не трачусь на кучу покупок и не поддаюсь рекламе. Я просто занимаюсь своими делами и наслаждаюсь праздничным настроением. © somajones / Reddit

А я нормально отношусь к этому явлению. Когда вся праздничная суета закончится, мы погрузимся в долгие мрачные зимние месяцы. Поэтому хочу, чтобы сверкающие огни радовали как можно дольше. © Snurgalicious / Reddit

Как-то однажды с наступлением ноября меня накрыла осенняя хандра. Испробовала разные методы борьбы: от просмотра всех частей «Гарри Поттера» с теплым какао до большого шопинга. Ничего не помогало. Но вот однажды, когда я уже отчаялась воспрянуть духом, подруга вытащила меня в кафе. А там все было готово к Новому году. Стояла елочка, висели гирлянды, предлагалось рождественское меню. Даже продавцы надели красные колпачки. А на фоне звучала «Last Сhristmas». Моей хандры как не бывало, еще и рождественское настроение появилось. Так что иногда Новый год, начавшийся за пару месяцев до официальной даты, спасает.