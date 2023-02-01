Мы вспомнили 15 фильмов, снятых 30 лет назад, — посмотрите, как сегодня выглядят главные герои этих картин

В этом году легендарной картине «День сурка» исполняется 30 лет. Честно признаться, сначала мы слегка опешили от этой информации. А затем решили выяснить, какие еще популярные фильмы вышли на экраны в далеком 1993 году и как изменились актеры, исполнившие знаковые роли в этих лентах.