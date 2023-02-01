Мы вспомнили 15 фильмов, снятых 30 лет назад, — посмотрите, как сегодня выглядят главные герои этих картин
В этом году легендарной картине «День сурка» исполняется 30 лет. Честно признаться, сначала мы слегка опешили от этой информации. А затем решили выяснить, какие еще популярные фильмы вышли на экраны в далеком 1993 году и как изменились актеры, исполнившие знаковые роли в этих лентах.
Энди Макдауэлл, «День сурка»
Лора Дерн, «Парк юрского периода»
Майкл Дуглас, «С меня хватит!»
Шэрон Стоун, «Щепка»
Эмма Томпсон, «На исходе дня»
Кейт Бекинсейл, «Много шума из ничего»
Бетт Мидлер, «Фокус-покус»
Харрисон Форд, «Беглец»
Том Хэнкс, «Неспящие в Сиэтле»
Николас Кейдж, «На запад от красной скалы»
Кристина Риччи, «Семейные ценности Аддамсов»
Кэри Элвес, «Робин Гуд: Мужчины в трико»
Ричард Гир, «Соммерсби»
Алисия Сильверстоун, «Увлечение»
Деми Мур, «Непристойное предложение»
Какая картина из списка — лидер вашего личного рейтинга?
Фото на превью Addams Family Values / Paramount Pictures and co-producers, Invision/Invision/East News
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