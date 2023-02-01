AdMe
AdMe

Мы вспомнили 15 фильмов, снятых 30 лет назад, — посмотрите, как сегодня выглядят главные герои этих картин

4151-

В этом году легендарной картине «День сурка» исполняется 30 лет. Честно признаться, сначала мы слегка опешили от этой информации. А затем решили выяснить, какие еще популярные фильмы вышли на экраны в далеком 1993 году и как изменились актеры, исполнившие знаковые роли в этих лентах.

Энди Макдауэлл, «День сурка»

© Groundhog Day / Columbia Pictures, CJ Rivera/Invision/East News

Лора Дерн, «Парк юрского периода»

Майкл Дуглас, «С меня хватит!»

Шэрон Стоун, «Щепка»

© Sliver / Paramount Pictures and co-producers, Joel C Ryan/Invision/East News

Эмма Томпсон, «На исходе дня»

Кейт Бекинсейл, «Много шума из ничего»

© Much Ado About Nothing / BBC Films and co-producers, Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News

Бетт Мидлер, «Фокус-покус»

Харрисон Форд, «Беглец»

© The Fugitive / Warner Bros. and co-produces, Jordan Strauss/Invision/East News

Том Хэнкс, «Неспящие в Сиэтле»

© Sleepless in Seattle / TriStar Pictures, Andy Kropa/Invision/East News

Николас Кейдж, «На запад от красной скалы»

Кристина Риччи, «Семейные ценности Аддамсов»

Кэри Элвес, «Робин Гуд: Мужчины в трико»

Ричард Гир, «Соммерсби»

© Sommersby / Canal+ and co-produces, Evan Agostini/Invision/East News

Алисия Сильверстоун, «Увлечение»

© The Crush / Morgan Creek Entertainment, Invision/Invision/East News

Деми Мур, «Непристойное предложение»

© Indecent Proposal / Paramount Pictures, Invision/Invision/East News

Какая картина из списка — лидер вашего личного рейтинга?

Фото на превью Addams Family Values / Paramount Pictures and co-producers, Invision/Invision/East News
4151-
AdMe/Культура/Мы вспомнили 15 фильмов, снятых 30 лет назад, — посмотрите, как сегодня выглядят главные герои этих картин
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи