Знаменитая певица устроилась работать в забегаловку. Фанаты гадают, зачем это ей

Буквально за считанные часы по сети разлетелись видео, на которых известная певица и автор песен Лана Дель Рэй обслуживает посетителей одного из кафе знаменитой сети Waffle House. Звезда поразила поклонников, устроившись официанткой в ресторан быстрого питания в Алабаме.

Chris Pizzello/Invision/East News

Девушка была одета в классическую синюю униформу закусочной, а на рубашке красовался бейдж с ее именем.

Певица работала наравне со всем персоналом: как ни в чем не бывало принимала заказы, разносила еду и общалась с гостями, пока наливала кофе. Ну и, конечно, охотно фотографировалась с фанатами, которые случайно забрели в кафе.

Этот опыт не новый для Ланы: она работала официанткой на заре музыкальной карьеры. Но вот почему певица решила поработать в забегаловке сейчас, будучи одной из самых успешных музыкантов современности и имея за плечами состояние в $ 30 млн, неизвестно. Некоторые предположили, что Лана сделала это для съемок музыкального клипа.

Сказать, что поклонники пришли в восторг от такого поступка, — ничего не сказать. Соцсети заполонили восхищенные комментарии от пользователей. «Просто какое-то безумие! Легенда сегодня обслуживала меня в местной вафельнице», — написал один парень, которому посчастливилось встретиться с кумиром.

ABACA/Abaca/East News

Нам также кажется очень воодушевляющим, что несмотря на славу и богатство певица такого уровня может позволить себе пожить обычной жизнью, пусть даже и всего на один день.