10 признаков того, что от данного работодателя можно получить только дырку от бублика и головную боль

Наверное, идеальной работы не существует. Тем не менее есть вещи, с которыми точно мириться нельзя. К примеру, это обман с деньгами. Но как понять, что работодатель плохой? Своими наблюдениями поделились пользователи сети.

Работодатель нарушает свои обещания

При приеме на работу наобещать вам могут золотые горы. Например, хороший процент с продаж или отгулы. Но нередко случается, что потом эти обещания шеф «забывает». Поехал в командировку с начальником. Он искал новых клиентов, а я просто был за водителя. Проходит несколько дней, шеф говорит: «Нечего бездельничать — иди ищи клиентов. С первого заказа 10 % твои». Ну я и пошел, через 15 минут нахожу клиента, готового взять сразу продукцию на ₽ 1 млн. Ответ директора поразил: «А не многовато ли тебе 100 тысяч за 15 минут?» В итоге дал 2 тысячи. © NormaI / Pikabu

Начальство готово пойти на махинации

Одно дело, когда шеф просто «забыл» обещанное, а другое — когда он небрежно ведет дела и готов даже нарушить закон. Работал в одном издании. У коллеги случилась беда на съемке: ему разбили объектив. Все это происходило в рабочее время. Разумеется, коллега решил обратиться за компенсацией к руководству. Ему отказали. Тогда он уволился и попутно оформил бумагу на запрет использования своих снимков. Проходит время, редакция получает заказ на рекламную кампанию и берет работы того фотографа. Редактор предупредил: «Так делать нельзя». Это вызвало только улыбку у боссов, которые бросили фразу: «Да что ты всего боишься? Зачем платить? Мы же ему гонорары выдавали». В итоге снимки пошли в печать. Через 2 дня к нам приходит иск от фотографа на 2 млн. Руководство в шоке. © fayruzov / Pikabu

Директор разрушает вашу самооценку

Если человек действительно плохо работает, его увольняют. А если ему говорят, что другой работы он попросту не найдет, притом продолжают держать в штате, тогда это похоже на манипуляцию. Работы много, а зарплата маленькая — 19 тысяч. С начальницей у нас очень сложные отношения. Набралась смелости и сказала, что увольняюсь. Чего только я о себе не услышала! И что я никому не нужна, и что в других компаниях меня даже в поликлинику не отпустят. Но от основных аргументов у меня до сих пор пригорает. Начальница: «Тебе не нужна большая зарплата, потому что ты должна просить помощи у родителей!» Я сказала, что не хочу. А она в ответ заявила: «Вот у меня дочка на шее сидит, и ничего!» Без комментариев. © Dilly.Off / Pikabu

Работодатель юлит при обсуждении зарплаты

Отсутствие четкости при обсуждении зарплаты — это стопроцентно тревожный сигнал. Работа — это не хобби, поэтому нет ничего постыдного в том, чтобы говорить о деньгах. Мой брат устраивался на работу в филиал одной очень известной фирмы, производящей телефоны. Полгода его мурыжили собеседованиями. Наконец говорят: «Берем тебя на испытательный срок». Он спрашивает: «А какая зарплата у меня будет после прохождения испытательного срока?» Начальник на него странно посмотрел и сказал: «Алексей, вы задаете неприличные вопросы. У нас не любят меркантильных людей». Он там месяца 4 поболтался и уволился. © KeraTamara / Pikabu

Вам звонят или пишут с работы в неурочное время

В некоторых фирмах так заведено, что начальник может позвонить поздно вечером или же клиенты требуют срочно решить вопросы в мессенджерах по ночам. Это, конечно, не нормально. Сообщения от начальства в личку во вторник вечером или в солнечный воскресный день... Если шеф пишет вам, когда остальной мир живет своей жизнью, то стоит задуматься. Скорее всего, вам с такой работой тоже придется отказаться от своей жизни. © Matt Bennett / Quora

Работодатель любит использовать слово «семья»

Возможно, вам приходилось слышать от шефа о том, что ваш коллектив — это одна большая дружная семья. Все это очень похоже на попытку повысить вашу лояльность к компании. Слово «семья» — это буквально огромный «красный флаг». На работу вы идете, чтобы зарабатывать деньги, двигаться вперед, а не быть семьей. Если в компании говорят, что весь коллектив — одна большая семья, то это означает, что есть несколько человек, которые диктуют правила, а остальные должны подстраиваться. Иначе последних уволят. Уверен, вы хотите быть частью команды, а не некоей семьи. Команда движется вперед. А семья ссорится, играет в любимчиков и т. д. © Harold M. Smith / Quora

Близкие говорят, что вы стали хуже выглядеть

Эмоциональное состояние отражается на внешности. Так что если на новой работе слишком много стресса, то окружающие точно это увидят, хотя вы сами можете игнорировать круги под глазами или серый цвет лица. Вы можете и сами заметить, что плохо выглядите. Или же вы приходите домой после рабочего дня, а ваши близкие и друзья спрашивают, все ли в порядке. Если подобное стало наблюдаться с тех пор, как вы получили новую работу, то это означает, что с новой работой что-то не так. © Henry Landau / Quora

Сотрудники часто увольняются

Прежде чем устраиваться в компанию, стоит навести о ней справки. Частая смена кадров должна насторожить вас. «Я новенький! Он новенький! Все новенькие!» Если компания совсем не развивается, то в ней, вероятно, высокая текучесть кадров. Вы тоже будете новичком, пока не станете безработным. © Matt Bennett / Quora

Вам приходится работать по вечерам и на выходных

На работе случаются ЧП, бывает высокий сезон и т. д., но хронические переработки — это не нормально. Скорее всего, вы совмещаете несколько позиций, а зарплату получаете одну. Мои опасные «звоночки» такие. Вам обещают бесплатный ужин, если придется работать вечерами; в офисе есть тренажерный зал, душ, а вам надо иметь запасной костюм. И еще вам обещают дополнительный отпуск. Перевод: «Вы никогда не покинете офис».

Начальство против того, чтобы сотрудники ходили на обед

Обеденный перерыв — это время не только поесть, но и отдохнуть, прогуляться в парке, сбегать в магазин. Однако некоторые работодатели считают, что сотрудник за 10 минут должен запихнуть в себя еду и работать дальше, будто он робот. Мне как-то начальник пытался предъявить, мол, что это я так долго обедаю. Я такой: «В смысле? Обед — час, вот я и обедаю час». А он мне заявляет: «Ты уже поел и просто балду гоняешь, а мог бы эти оставшиеся 40 минут на работу потратить!» Я разозлился, говорю: «Ладно». Взял и стал просто на обед домой уезжать. Собственно, почему вас вообще волнует, что я делаю в свой обеденный перерыв? © Frylock.athf / Pikabu