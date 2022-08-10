13 советов и замечаний, которые не стоит выслушивать даже от очень близких людей

Практически у каждого человека есть знакомые, друзья или родственники, которые так и норовят залезть в душу со своими бесценными советами. Уж они-то точно знают, как воспитывать детей, решать проблемы с начальством и строить отношения с супругом. Многие люди просто не понимают, как избежать подобных диалогов, и вынуждены участвовать в них снова и снова, даже если такую беседу можно свернуть всего за минуту.

Мы в ADME уверены, что некоторые разговоры стоит пресекать на корню, ведь от них один дискомфорт.

«Пора рожать»

Лезть в чужую интимную сферу — это верх бестактности. Люди могут не заводить детей по многим причинам: от простого нежелания до серьезных заболеваний репродуктивной системы. Но это их личное дело. Есть пары, пережившие много трудностей и потерь на пути к родительству, и подобные замечания могут причинять им боль. Поэтому не стоит поднимать эту тему даже «из лучших побуждений».

«Тебе надо найти нормальную работу, а не вот это все»

Многим людям, которые работают удаленно, приходится выслушивать от близких и просто знакомых, что их труд — так, ерунда на постном масле. То ли дело сидеть за кассой в магазине или быть менеджером — в коллективе, с людьми. И даже если удаленка приносит хорошие деньги, это не имеет значения для «доброжелателей», которые точно знают: ходить надо на работу, а не торчать перед компьютером с утра до ночи.

«Что-то ты поправилась»

На подобные замечания, особенно если они соответствуют действительности, всегда крайне сложно отвечать. Набрать вес можно по разным причинам: от неумеренности в еде до серьезных проблем со здоровьем. И вряд ли кому-то приятно обсуждать это с первым встречным. Лишние килограммы и так нередко способствуют снижению самооценки, а неуместные реплики знакомых только усугубляют ситуацию и ставят человека в неловкое положение.

«Малыш в этом возрасте уже должен делать то и это»

Мало кому приятно, когда другие люди низко оценивают способности вашего чада, а заодно и вас как родителя. Конечно, круто, когда развитие малыша идет как по книжке, но даже если это не так, не стоит добавлять мамам и папам тревожности. Если чей-то ребенок в год еще не встал на ножки, в 2 не ест сам, а в 3 не освоил горшок, не беда. Малыш никому ничего не должен, в том числе не обязан соответствовать чужим ожиданиям. Он развивается в своем темпе, а его родители наверняка делают все, что могут.

«Вам нужно завести еще одного ребенка, желательно другого пола»

Со стороны почему-то всегда виднее, что женщине (или семье) просто необходимо иметь больше детей. Даже если она мечется в декрете между ребенком, подработкой, домашними делами и желанием поспать, доброхоты все равно твердят: «Надо еще родить!» Но, к сожалению, помочь молодой маме деньгами, по хозяйству или посидеть с малышом вестники тикающих часиков почему-то не спешат.

«Выглядишь плохо. Болеешь?»

Подобные замечания порой просто обескураживают, особенно если чувствуешь себя хорошо и считаешь, что выглядишь нормально. Что на это ответить? «Я всегда такая» или «У меня все в порядке» — вроде как оправдание без повода. «Не дождетесь!» — уже похоже на хамство. Людям, которые пытаются заподозрить болезненные состояния других, стоит быть тактичнее и придержать свое мнение при себе.

«Зачем вам животные? Лучше бы ребенка завели!»

Вероятно, некоторые воспринимают домашних питомцев как конкурентов детям. Как будто люди всегда стоят перед выбором: «Так, кого бы нам завести? Ребенка? Да нет, дорого. Щенка возьмем!» Если человек решился принять в свою семью хвостатого любимца — это его выбор, и не стоит его обесценивать. Так недалеко и до конфликта с владельцем Барсика или Рекса дойти, ведь любой нормальный хозяин обожает своего четвероногого друга и не даст его в обиду.

«Похвастайся тем, что тебе подарили»

В век социальных сетей стало модным многое выставлять на всеобщее обозрение: «Вот мой завтрак», «Я в тренажерном зале», «Любимый подарил 101 розу». Те, кто любит жить напоказ, уверены, что всем хочется кричать о личном на каждом углу. Однако очевидно, что это нет так. Скажешь в ответ на вопрос «Что тебе подарили?», что тебе презентовали деньги, — спросят: «Сколько?» Ответишь, что духи или постельное белье, — фыркнут: «Скучно!» Ну а врать про машины и бриллианты как-то не хочется. Поэтому, чтобы не ставить собеседника в неловкое положение, стоит подождать, пока он сам проявит желание похвастаться полученными дарами.

«С твоей фигурой такое носить нельзя»

В современном мире стилистов пруд пруди, и все они знают, что кому можно носить, а что нельзя. Но модные наряды существуют не только для тех, чьи параметры укладываются в формулу 90—60—90. Остальные тоже имеют полное право одеваться так, как считают нужным. И если человек комфортно себя чувствует в выбранной одежде, не стоит подрезать ему крылья резкими замечаниями.

«Ребенок на тебя вообще не похож»

Есть люди, которых хлебом не корми — дай устроить скандалы, интриги, расследования в чужой семье. Именно они всячески намекают мужьям, что не мешало бы сделать детям ДНК-тест, а женам, что супруги не на работе до ночи задерживаются. Очевидно, что счастья семье это не добавляет и подобные «догадки» не стоит озвучивать даже родственникам. Если они захотят обсудить эту проблему с вами, то начнут разговор первыми.

«Ты съела 2 соленых огурца. Беременная, наверное»

Доморощенные Шерлоки все время на чеку. Стоит даме в возрасте от 15 до 50 побаловать себя солененьким или почувствовать тошноту, они с хитрой улыбкой делают вывод: «Беременна!» И таким людям совсем невдомек, что подобные замечания могут восприниматься болезненно, если, например, женщина давно мечтает увидеть 2 полоски на тесте, но они не появляются.

«Сколько ты зарабатываешь?»

Если человеку хочется назвать точную сумму своих доходов, он сделает это сам и без лишних напоминаний. Но тем, кто не стремится похвастаться глубиной своего кошелька, подобные вопросы малоприятны, и неважно, задают их близкие или малознакомые люди. Одна и та же зарплата кому-то может показаться достойной, другому — смешной. И никому не понравится быть ни объектом зависти, ни шутом в глазах окружающих.

«Это все потому, что ты не замужем»

Многие считают, что женщина просто обязана выйти замуж, иначе она будет несчастна во всех сферах жизни. На работе не повышают — потому что не замужем. Почки болят — «Была бы замужем, родила — и все прошло бы». Ах, если бы штамп в паспорте решал все проблемы, очередь в загс для расторжения браков не была бы такой длинной. Если дама не создала семью, на это у нее есть свои причины, и вряд ли она горит желанием обсуждать их с посторонними людьми.