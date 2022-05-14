13 неловких ситуаций, от которых и стыдно, и хочется смеяться

Каждый из нас практически каждый день попадает в различные анекдотические ситуации, которые и друзьям рассказать постесняешься. Бывает, что и мы совершенно случайно заставляем наших родных и близких краснеть от наших милых проделок и шуточек.

Мы в ADME решили узнать, в какие нелепые ситуации попадали мужчины и женщины и как они смогли из них выйти — с достоинством или багровым румянцем на щеках.

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