14 человек рассказали, про какую еду они в детстве думали: «Ой, это что-то на богатом»

Бывало у вас в детстве такое, что какая-то еда казалась не просто едой, а чем-то волшебным? Мы вот это ощущение помним. По разным причинам: что-то редко покупали, что-то запрещали из-за вредности родители, а что-то мы просто увидели в рекламе по телевизору и страстно желали попробовать. Твит от пользовательницы с ником viktoriadesade вдохновил других людей рассказать о своей недостижимой аппетитной мечте из детства, и кое-какие вкусности, о которых они говорят, мы тоже мечтали попробовать, когда были маленькими.