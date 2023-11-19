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14 человек рассказали, про какую еду они в детстве думали: «Ой, это что-то на богатом»

Народное творчество
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Бывало у вас в детстве такое, что какая-то еда казалась не просто едой, а чем-то волшебным? Мы вот это ощущение помним. По разным причинам: что-то редко покупали, что-то запрещали из-за вредности родители, а что-то мы просто увидели в рекламе по телевизору и страстно желали попробовать. Твит от пользовательницы с ником viktoriadesade вдохновил других людей рассказать о своей недостижимой аппетитной мечте из детства, и кое-какие вкусности, о которых они говорят, мы тоже мечтали попробовать, когда были маленькими.

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Блюда, которые мы ели в детстве, во взрослой жизни неизменно вызывают добрую ностальгию. Вот как у героев другой нашей статьи, например. Хотя суть не столько в самой еде, сколько в беззаботной поре детства, конечно же.

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AdMe/Народное творчество/14 человек рассказали, про какую еду они в детстве думали: «Ой, это что-то на богатом»
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