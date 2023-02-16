14 работников с удаленки, которые прошли огонь, воду и медные трубы

Раньше удаленка была чем-то из ряда вон, а сейчас многие успели почувствовать на себе ее суть. Не обошлось и без конфузов — самая распространенная ситуация, когда во время онлайн-созвона кто-то из близких проходит мимо экрана «а-ля натюрель». С помощью этой подборки вы сможете заглянуть в будни удаленщика.