14 работников с удаленки, которые прошли огонь, воду и медные трубы
Раньше удаленка была чем-то из ряда вон, а сейчас многие успели почувствовать на себе ее суть. Не обошлось и без конфузов — самая распространенная ситуация, когда во время онлайн-созвона кто-то из близких проходит мимо экрана «а-ля натюрель». С помощью этой подборки вы сможете заглянуть в будни удаленщика.
- Подруга работает репетитором по английскому, преподает онлайн. Рассказала такую историю. Конец занятия. Подруга — П, ученица — У.
П: «На этом мы заканчиваем, у вас есть какие-либо вопросы, пожелания по нашим занятиям?»
У: «Вы знаете, со следующей недели мы прекращаем занятия».
П: «Почему? Вам что-то не нравится? Мы можем что-нибудь поменять».
У: «Нет, просто на следующей неделе я рожу».
Встает, а там 9-й месяц. Вот такие вот проблемы, когда видишь человека только по пояс. © Forestyeti / Pikabu
Удаленка. Невыносимые условия труда
- Так стыдно. Дело в том, что обычно на созвонах мы не включаем камеру. Но сегодня мы знакомились с новым начальником, так что камеру пришлось включить. И тут я вспомнила, что попросила мужа принести мне кофе. А вдруг он войдет неодетый? Я как заорала на весь дом: «Я на видео!» Но было слишком поздно, он вошел в комнату. К счастью, одетый. А мой дикий ор слышали все. © adav123123 / Reddit
- Мне свекровь уже давно предлагает: «Да уходи ты со своей этой шараги, устраивайся ко мне в соцзащиту. Будешь с людьми живыми хоть общаться, а не с виртуальными». Общение с настоящими людьми — это то, что нужно каждому, ну-ну.
- Недавно у нас была обязательная встреча онлайн. Было утро, а накануне я не выспалась. Когда встреча началась, мои глаза слипались. В общем, меня срубило. Проснувшись, я поняла, что встреча закончилась и все вышли из чата. Мне повезло, что менеджер не упомянул мое имя, иначе мне бы не поздоровилось. © Krushna Vyas / Quora
- Начал встречаться с девушкой. Она спросила, можно ли ей взять с собой сменную одежду, так как на следующий день у нее работа. Я проснулся утром и обнаружил, что она сидит на моем диване в наушниках и стучит по своему ноутбуку. «Сегодня я предпочитаю работать из дома», — сказала она. © MaksMishin / Pikabu
- Недавно устроилась на новую работу и случайно обзвонила весь офис из 40 человек с помощью компьютерной программы. Целый день мне приходили сообщения в духе «Извините, я пропустила ваш звонок, могу я вам чем-то помочь?» Пришлось всем объяснять, что нет, я просто нажала не ту кнопку. © Myleetyn / Reddit
- Я люблю поспать. Если ребенка не надо в сад вести, я встаю в 9 утра. В 9 утра в рабочий день! И успеваю «на работу». Я раньше в 6:20 вставала. Это был ад, чистый ад. © Sarcasmiss / ADME
Вот такие артефакты находишь после неожиданного ухода из офиса на удаленку
- Как выяснилось, дома я гораздо эффективнее, чем в офисе. В офисе пришел, со всеми коллегами потрындел, чаю попил, почту почитал, вот и обед. А дома сижу себе, работаю. А что еще делать? © Denis Gusakov / ADME
- У меня два двоюродных брата, им 4 и 7 лет. Каждый раз, когда у меня видеозвонок с коллегами, они приходят и здороваются со всеми. У нас есть время для игр — это 18:00. Если в этот момент я все еще работаю, они сердятся и выгоняют меня из-за компа. © Sushmita Roy / Quora
- Год на удаленке. Что-то удобно. Болеть, например, отлично. Можно работать прямо из кровати, и никаких больничных. Ехать никуда не надо, одеваться, краситься. Что неудобно: рабочий день сам собой растянулся, и теперь он начинается, когда я раньше из дома выходила, и заканчивается, когда я вечером возвращалась. Еще домашние шумы — кто-то стирает, ребенок чей-то орет — не настраивают на рабочий лад. Домашние не всегда могут отследить, когда я могу отвлечься, а когда нет. Бесит! С обедом сложнее — не всегда можно выкроить время на приготовление нормальной еды, пообедать в столовой быстрее. © Noname / ADME
- Я, работая дома, могу встать и поехать на тренировку или на массаж. Ведь никто из нас в офисе от звонка до звонка 9 часов по факту не работает. Все равно от 4 до 6 часов человек работает, а остальное время занимается разной ерундой. А тут я не просиживаю штаны, а пользу делаю. © Sarcasmiss / ADME
- Сотрудничаю с фирмой из Парижа. Когда у них 9 утра, у меня 3 ночи. Однажды я получил ссылку для перехода на срочный видеозвонок. Видеокамера там подключается автоматически, чего я не знал. Поэтому я был чрезвычайно удивлен, увидев полную комнату моих французских коллег, сидящих за столом и уставившихся на меня с большого экрана. Какое счастье, что на мне была рубашка! Но надеть штаны я не успел, поэтому не вставал до конца созвона. Не могу не думать о том, что они могли увидеть, если бы я вышел после душа. Заклеил камеру пластырем. © Ed Fuller, Sr. / Quora
- Я сейчас работаю полностью из дома и с некоторым удивлением констатирую, что с удовольствием ездила бы в офис 1–2 раза в неделю. Сказал бы мне кто-то об этом год назад, я бы не поверила. Все-таки живое общение — это не видеовстречи и даже не внутренние чатики. © Огонек / ADME
- Наняла девушку 29 лет. Вся компания работает удаленно, собеседовались по скайпу. Отлично вписалась в преимущественно мужской коллектив. Вдруг пишет: «Мне нужна неделя отпуска за свой счет, отпустишь?» На вопрос, что случилось, ответила уклончиво — нужно в больнице полежать. Мне в голову пришло одно из двух: либо грудь хочет увеличить и стесняется, либо какие-то «неудобные» болячки лечит, что-нибудь там с кишечником. Настает время отпуска. Она мне: «Привет!» — и кидает фото с какой-то маленькой странной бумажечкой, а там ее Ф. И. О., пол: мужской, вес: 3 600, рост: 52 см, время 10:10. Я в шоке переспрашиваю: «Ты что там, родила, что ли?» Она радостно подтверждает. Спрашиваю, мол, чего не рассказала? Говорит: «Везде к беременным относятся по-разному». © BlinYaZabyla / Pikabu
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