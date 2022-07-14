14 человек, которые столкнулись с такой дремучей безграмотностью, что брови сами поползли вверх

Никто не знает всего на свете, и люди не обязаны быть ходячей энциклопедией. Но бывает, что нам приходится доказывать окружающим очевидные вещи. И мы чешем затылок и восклицаем: «Ну как этого можно было не знать?!» Если вы попадали в такую ситуацию, то хорошо поймете чувства людей из этой подборки.