14 человек, которые столкнулись с такой дремучей безграмотностью, что брови сами поползли вверх
Никто не знает всего на свете, и люди не обязаны быть ходячей энциклопедией. Но бывает, что нам приходится доказывать окружающим очевидные вещи. И мы чешем затылок и восклицаем: «Ну как этого можно было не знать?!» Если вы попадали в такую ситуацию, то хорошо поймете чувства людей из этой подборки.
Мы в ADME прошерстили интернет в поисках историй о возмутительной узколобости и безграмотности людей.
- 2-й класс. Учительница вызвала меня к доске (уж не знаю, что ей в моем домашнем задании не понравилось) и давай наезжать: «Ты хоть знаешь, что такое копыто, а?!» А я, начитавшись всяких книжек о животных, ответила, что копыто — это в своем роде ноготь. Все в классе почему-то заржали, а учительница обозвала меня мерзкими словами, задрала свою ногу в сапоге, постучала рукой по подошве и дала мне «единственно верный» ответ: «Копыто — это ступня!» © LesFox / Pikabu
- Учительница раздала карточки, на которых надо было вычеркнуть один лишний предмет. Моей доче, семикласснице, досталось: контрабас, виола, скрипка, барабан. Разумеется, дочь вычеркнула барабан. Учительница: «Наташа, ты хорошо подумала?» Доча: «Да, Марь Иванна. Барабан — ударный инструмент, а остальные смычковые». Педагог: «Да-а-а, Наташа, от тебя я такой глупости не ожидала, ведь барабан, контрабас и скрипка — это музыкальные инструменты, а „Виола“ — это сыр!» © croc1954 / Pikabu
- На биологии проходим животных, вдруг подняли вопрос о том, что в красной одежде не стоит проходить мимо быков. Я, прочитав в свое время кучу энциклопедий, заявляю, что это неправда, ведь быки плохо различают цвета, а реагируют они на резкие движения. Учитель и весь класс смеялись надо мной до конца урока. Тогда-то я и понял, что не все взрослые умные. © Cat0fTime / Pikabu
- Учительница по естествознанию однажды заявила: «Если бы Земля была на 500 м дальше от Солнца, чем сейчас, мы бы замерзли, а если бы она была на 500 м ближе, мы бы все сгорели». На тот момент я прочитал в энциклопедии, что Земля во время вращения то удаляется, то приближается на 5 млн км. Говорю ей: «Простите, но есть вершины гор, которые возвышаются над уровнем моря выше чем на 500 м. И люди там не сгорают». Но переубедить ее было невозможно. © Kai Millar / Quora
- Школа, 2-й класс. Проходим животных. Не помню, какой был вопрос, но отвечаю, что тигр — млекопитающее. Смеется весь класс вместе с учителем. После учитель говорит, что тигр — это хищник. После урока ходил и доказывал одноклассникам, что тигрята не едят мясо сразу, как рождаются. © DimaStory / Pikabu
- Воспитательница в детском саду спросила: «Дети, вы же знаете, что у пауков 8 ног и 2 глаза?» Я во всеуслышание заявил, что у них 8 глаз! Все дети стали смеяться надо мной вместе с воспитательницей. Вечером я пожаловался маме. Как итог, на следующее утро воспитательница при всех извинилась. © Nicholas Mouskondis / Quora
- Моя подруга училась на искусствоведа. Их профессор читал лекцию, опираясь на статью одного ученого. Надо сказать, что статья в оригинале была написана на французском, а перевели ее очень криво. Подруга пыталась объяснить профессору, что в переводе допущены серьезные ошибки. Но он не поверил второкурснице. Так оказалось, что отец девушки дружил с тем самым ученым. И прямо на паре девушка набрала по телефону автора статьи и тот подтвердил ее правоту! © Steven McGlinn / Quora
- Когда я в 1-м классе на уроке сказала, что арбуз — это ягода, все стали ржать и тыкать в меня пальцами. Еще бы — отличница, а такую глупость сказала! Когда смех стих, учительница подтвердила мою правоту. Но осадочек остался.
- 4-й класс. Мы пишем тест, вопрос: «Назовите вымершее животное». Все одноклассники написали «динозавр», а я решил отличиться и написал «птица додо». Учитель мне этот вопрос не засчитал, решив, что я выдумываю. Ну что, на следующий день я притащил ему энциклопедию, ткнул пальцем и любовался его вытянувшимся лицом. © Dhruv Mittal / Quora
- Колледж, идет лекция по астрономии. И тут препод говорит, что радиус Шварцшильда — это расстояние от одного края черной дыры до другого. Мой друг толкает меня локтем и шепчет: «Радиус — это же расстояние от центра до края!» Препод заметил, что мы шушукаемся, и говорит: «Ну-ка, поделитесь с классом, что вы такого интересного обсуждаете». Я и сказал, что он радиус с диаметром перепутал. Учитель секунду смотрел на меня, а потом как ни в чем не бывало продолжил урок. © Kenn Beck / Quora
- Учительница биологии ошиблась со сроком беременности рогатого скота. Я вежливо ее поправила, что коровы вынашивают детенышей 280 дней. Я это знала, потому что дед держал скот. Но учительница стала орать, да еще и вызвала мать к директору. Я думала, мне конец: мама сначала поверила им. Но, услышав суть конфликта, она заявила учительнице: «Моя дочь права, а вы злитесь так, потому что вас уличили в ошибке». Учительница вышла от директора, хлопнув дверью. © Debra Allred / Quora
- До сих пор помню, как в 4-м классе толпа одноклассниц ржала надо мной, когда я сказала, что человек — млекопитающее. Их аргумент заключался в том, что «а вот у меня есть подружка, у которой аллергия на молоко». © MarieZimmerman / Pikabu
- Школьная библиотека объявила конкурс на лучшую закладку. Нужно было придумать дизайн, используя черные чернила и цвет. Моя закладка была черная с серым, и выглядело это очень стильно. А учительница влепила мне трояк! Видите ли, серый — это не цвет. Горячие слезы покатились по моим щекам, но тут по школьному радио стали объявлять победителей. Я заняла 1-е место. Поджав губы, учительница исправила тройку на пятерку. © Carmen Leno / Quora
- В ТЦ проходила викторина. Выхожу я и еще один парень. Нас спросили: «Какая болезнь появляется, если в организме не хватает витамина С?» Я ответил: «Цинга». Ведущие замялись, а второй конкурсант выиграл, потому что ответил: «Простуда», и это был правильный ответ. © Fulgurus / Pikabu
А вы сталкивались с подобным? Каких элементарных вещей не знали ваши оппоненты?
AdMe/Народное творчество/14 человек, которые столкнулись с такой дремучей безграмотностью, что брови сами поползли вверх
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