15+ человек, которые хотели просто приготовить поесть, но, кажется, пробудили древнее зло

У всех разные предпочтения в еде. Одним важно, чтобы блюдо не только было вкусным, но и аппетитно выглядело. Другие, напротив, готовы скидывать в тарелку буквально все, что найдется в холодильнике: зачем стараться, ведь в желудке все перемешается. Мы обратились к фотографиям пользователей, которые смело выкладывают в сеть результаты своих и чужих неудачных кулинарных экспериментов.

«Батяня приготовил супчик»

Как будто из болота прямо в душу мне смотрит водяной! © valiko / Pikabu

Колдовское варево. Я добавил бы сушеную лапку ворона и глаз лягушки для лучшего эффекта. © mazhirovsky / Pikabu

«Кажется, я испортил свою лапшу из водорослей. У нее теперь какая-то вязкая консистенция. Может, добавлю ее в смузи или смешаю с тофу и специями»

«Смешала 2 вида спагетти, и это выглядит как волосы моей мамы в 2009 году»

«Жена не верила, что у меня получится пирог с цукини»

«Моя мама приготовила яичный салат с кукурузой и ананасом»

Фарш, рис, лук и крем-суп из грибов. Выглядит плохо, но на вкус ничего

«Каждое утро я готовлю это на завтрак»

Суп с яичными хлопьями и консервированными грибами

Торт с ветчиной и глазурью из картофельного пюре

«Мой омлет со свининой, макаронами и сыром»

«Мой бывший только что прислал мне это. Сказал, что хотел поделиться с кошками, но они не стали»

«Приготовил жаркое»

«Этот торт моя соседка по комнате сделала на день рождения своей лучшей подруги»

«Друг измельчил в блендере стейк, потому что он был слишком жестким. А потом добавил воды, потому что он стал слишком сухим»

«Сегодня на ужин испекла блин из двух пакетов лапши быстрого приготовления и яйца»

«Мое кулинарное творение»

Когда пытаешься сделать самое сложное — объяснить людям, что то, что ты ешь, съедобно