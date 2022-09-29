15+ человек, которые хотели просто приготовить поесть, но, кажется, пробудили древнее зло
У всех разные предпочтения в еде. Одним важно, чтобы блюдо не только было вкусным, но и аппетитно выглядело. Другие, напротив, готовы скидывать в тарелку буквально все, что найдется в холодильнике: зачем стараться, ведь в желудке все перемешается. Мы обратились к фотографиям пользователей, которые смело выкладывают в сеть результаты своих и чужих неудачных кулинарных экспериментов.
«Батяня приготовил супчик»
- Как будто из болота прямо в душу мне смотрит водяной! © valiko / Pikabu
- Колдовское варево. Я добавил бы сушеную лапку ворона и глаз лягушки для лучшего эффекта. © mazhirovsky / Pikabu
«Кажется, я испортил свою лапшу из водорослей. У нее теперь какая-то вязкая консистенция. Может, добавлю ее в смузи или смешаю с тофу и специями»
«Смешала 2 вида спагетти, и это выглядит как волосы моей мамы в 2009 году»
«Жена не верила, что у меня получится пирог с цукини»
«Моя мама приготовила яичный салат с кукурузой и ананасом»
Фарш, рис, лук и крем-суп из грибов. Выглядит плохо, но на вкус ничего
«Каждое утро я готовлю это на завтрак»
Суп с яичными хлопьями и консервированными грибами
Торт с ветчиной и глазурью из картофельного пюре
«Мой омлет со свининой, макаронами и сыром»
«Мой бывший только что прислал мне это. Сказал, что хотел поделиться с кошками, но они не стали»
«Приготовил жаркое»
«Этот торт моя соседка по комнате сделала на день рождения своей лучшей подруги»
«Друг измельчил в блендере стейк, потому что он был слишком жестким. А потом добавил воды, потому что он стал слишком сухим»
«Сегодня на ужин испекла блин из двух пакетов лапши быстрого приготовления и яйца»
«Мое кулинарное творение»
Когда пытаешься сделать самое сложное — объяснить людям, что то, что ты ешь, съедобно
А у вас бывали случаи, когда блюдо получалось таким непрезентабельным, что смотреть больно?
Фото на превью eugeneme / Pikabu
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые хотели просто приготовить поесть, но, кажется, пробудили древнее зло
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