15+ человек, которые сами создают одежду и подходят к этому со всей ответственностью

Порой, как ни старайся, массмаркет и барахолки не могут удовлетворить потребность человека в индивидуальности при выборе одежды. Тогда в дело идет его собственная креативность. Ведь можно сшить или связать платье как у героини из фильма, а еще взять готовое, но с помощью красок обновить. Герои этой статьи решили попробовать, и результат получился выше всяких похвал.

Мы в ADME считаем, что если есть возможность улучшить какую-то одежду или создать ее самим, то дело того стоит. Ведь подобного не будет больше ни у кого, и вещь получится уникальной.

«Вот такое „клубнично-шпинатное“ платье я только что довязала»

«Целых 3 года я сначала шила, а потом и вышивала платье Сансы Старк из „Игры престолов“»

«Наконец-то научилась шить как следует, поэтому распорола старое детское платье и перешила его заново»

«Я сшила платье Изабеллы из мультфильма „Энканто“»

«Думала, что покупаю топ, а оказалось — детское платьишко. Пришлось перешивать»

«Сделала футболку для ребенка моего друга. Он предпочитает общаться с помощью жестов»

«Сделала манекен в точности под свои формы»

С помощью специальных красок для ткани худи можно сделать очень крутым

Если вы их не продаете, то это несправедливо! Я хочу себе такое же! © Mightymophinmisery / Reddit

«Сшила себе платье на выпускной. Сначала там были бретели, но потом я поняла, что не хочу их, поэтому просто отрезала»

«Я расписала обычную джинсовую куртку с барахолки»

«Закончила комбинезон как раз к открытию фермерской ярмарки. Мое главное достижение — карманы. Никогда раньше не шила косые»

«Я начала шить не так давно и купила материал оптом. У меня оказалось по 10 метров ткани цвета горчицы и оттенка маринованных огурцов»

«Я сшила копию платья Адрианы из фильма „Полночь в Париже“»

«Выкройка была под платье для художественной гимнастики, поэтому я ее сильно изменила»

«Вручную сшила исторический костюм, включая водонепроницаемый плащ»

«Сшила платье специально для первого дня на работе»

Если бы вы зашли в мой офис, я бы сразу же захотела познакомиться. Потому что ваш стиль буквально кричит: «Да, вам следует узнать, что я за человек». © Pass_the_b0ttle_now / Reddit