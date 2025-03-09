15 доказательств того, что в жизни казусов больше, чем сосулек в марте

12 привычек, которые въелись в подкорку каждому, кто рос в бедности
Семья
3 года назад
Даже в спокойной реке встречаются пороги и водовороты. Так и повседневная жизнь преподносит нам сюрпризы в виде неожиданных встреч и неординарных поступков окружающих. То муж прикинется незнакомцем, то лучшая подруга за спиной в пух и прах раскритикует наш торт и манеру одеваться.
Аренда квартиры иногда напоминает бег с препятствиями. Об этом мы писали здесь.
Этих клиентов тоже вряд ли получится забыть. Одной даме улыбка кассира не понравилась, а другая покупательница пыталась вернуть в магазин ношеные туфли.
А бывает так, что отношения уже закончились, а бывший или бывшая возьмет и вдруг напомнит о себе.