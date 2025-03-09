15 доказательств того, что в жизни казусов больше, чем сосулек в марте

Истории
2 часа назад

Даже в спокойной реке встречаются пороги и водовороты. Так и повседневная жизнь преподносит нам сюрпризы в виде неожиданных встреч и неординарных поступков окружающих. То муж прикинется незнакомцем, то лучшая подруга за спиной в пух и прах раскритикует наш торт и манеру одеваться.

  • Поссорились с мужем из-за ерунды. Встали в разных концах трамвая, друг на друга не смотрим. Не выдержала и кое-как пропихнулась через людей, подошла к нему и просто поцеловала. А он отстранился и как заорет на весь вагон: «Да что это вы себе позволяете? Я женат!» Люди смотрят, как на ненормальную, а муж так хорошо играет, аж сама верю... Пропихнулась обратно. Теперь уже я дуюсь, но недолго - на следующей остановке выходим и идем домой, заливаясь смехом. Если ссориться, то только так. © Не все поймут / VK
  • Бросил парень, решила позвонить подруге, поплакаться. Но ошиблась номером, трубку взяла незнакомая мне девушка. Мы долго разговаривали о своих проблемах, обеим стало намного легче. Она поняла меня как никто другой, и главное, этот разговор остался только между нами. Это как телефон доверия. Только в сто раз лучше. © Не все поймут / VK
  • Жили с бывшим на съемной квартире. Днем он куда-то собрался и ушел, пока я принимала гостей. Не было его пару часов. Приходит бледный, спрашивает, видела ли я его СМС. Достаю телефон, а там непрочитанное сообщение, отосланное ровно во время его ухода: «Когда я вернусь домой, чтобы ни тебя, ни твоих вещей в квартире не было». По-моему, план миссии «бросить даму без последствий» был какой-то сыроватый. © Подслушано / Ideer

Аренда квартиры иногда напоминает бег с препятствиями. Об этом мы писали здесь.

  • В универе мне очень нравился один парень, но он меня особо не замечал. Никогда не писал первым и в целом общался без интереса. Однажды я решила, что нужно брать ситуацию в свои руки, позвала его к себе. Сказала, что у меня начал плохо работать компьютер, мол, надо посмотреть. Он согласился, пришел, покопался в компе, сказал, что все вроде нормально и просто ушел. Мне стало так обидно, что я окончательно на него забила, перестала писать, а через несколько дней заметила, что комп у меня действительно начал зависать. Старший брат приехал, посмотрел и сказал, что кто-то забрал мою новенькую видеокарту и установил вместо нее убогую и дешевую. © Карамель / VK
  • Едем как-то с женой на машине, останавливаемся на светофоре. Вижу, как Леха, с которым мы раньше работали, дорогу переходит. Я ему пиликнул и свернул на обочину. Выхожу, пожимаем руки. Проходит минуты три диалога, и я понимаю, что никакой это не Леха, я обознался. Быстро придумываю что-то про срочное дело и ретируюсь в машину. Жена до самого дома надо мной угорала. Вопрос, почему мужик со мной стал общаться, так и остался без ответа. © SpiritofSta*** / Pikabu
  • В один из дней, взяв телефон своего мужа, я обнаружила, что он ведет переписку с моей подругой. Они обменивались игривыми сообщениями и встречались тайком от меня. Как выяснилось, это продолжалось уже более шести месяцев. Я не стала устраивать скандал, а просто наблюдала. Мое терпение иссякло, когда «подруга» решила пожить у нас, пока я буду в командировке, чтобы «присмотреть» за моим мужем. Я просто выставила его из квартиры, залив все его вещи майонезом и зеленкой. Пусть его новая пассия занимается стиркой. © Мамдаринка / VK
  • Долго встречались с парнем, дело шло к свадьбе. Одно смущало – очень уж был привязан к маме. Но я думала, что это и хорошо. Ведь совсем неплохо, когда мужчина мать любит и уважает. Потом я сильно заболела, температура под 40, и попросила его пожить у меня недельку, пока не поправлюсь, реально сил не было даже шевелиться. Он согласился, пробыл один день, а на следующий уехал, потому что: «Мама спала плохо из-за того, что не привыкла, что я не дома, она нервничает, а это плохо сказывается на ее здоровье. Я лучше уйду». На мои возмущения гордо заявил, что девок много, а мать одна! Я психанула и бросила его, напоследок пожелав ему всегда быть со своей мамочкой. Спустя 10 лет встретила его – с мамочкой ходили по супермаркету. Видимо, некоторым мальчикам не суждено повзрослеть. © Карамель / VK
  • Муж - жуткий домосед. Я же, наоборот, за движуху, в голове куча идей, где бы мне хотелось побывать. И вот наступает очередной праздник. Я спрашиваю у мужа: «Ну что, где будем праздновать?» У него – круглые глаза, испуганный взгляд и полный ужаса возглас: «Ты что, собралась куда-то пойти?» А я всего лишь имела ввиду на кухне или в комнате. © Не все поймут / VK
  • Лучшая подруга попросила найти ей сайт, на котором я купила себе одежду. Отдала мне свой телефон и ушла принимать доставку. В этот момент ее парень присылает сообщение: «Какой ей театр, она себя видела?» Понимаю, что речь идет обо мне, ведь вечером меня пригласили на спектакль, о чем я ей и рассказала. Открываю переписку, листаю, а там во всей красе идет обсуждение моего спутника, личной жизни, «облезлой» шубы и того, какой ужасный торт она ела у меня в гостях пару дней назад. Молча убрала телефон и ушла. © Подслушано / Ideer
  • В подростковом возрасте я год сходила с ума по одному знакомому парню. Часто переписывались, но все больше о всякой ерунде. Однажды я наконец-то решилась признаться ему в чувствах, вся на нервах. Еще даже не начала писать, как приходит от него сообщение: «Прости, но я вижу тебя только как друга». Я сижу в шоке, спрашиваю: «Что это значит?», а он отвечает: «Ой, случайно. Не тебе отправлял». © Карамель / VK
  • Я работаю в банке, и однажды на меня поступает жалоба. Вызывают к руководству: клиент утверждает, что я не выдала ему карту, из-за чего он не смог вовремя оплатить кредит. Я категорически отрицаю, работаю уже давно и не могла забыть о карте. Мы запрашиваем записи с камер видеонаблюдения, и они подтверждают, что я положила карту в конверт. Мы связываемся с клиентом и сообщаем ему об этом. Он удивленно заявляет: «А, так карта была в конверте? А я думал, там какие-то бесполезные брошюры». © Не все поймут / VK

Этих клиентов тоже вряд ли получится забыть. Одной даме улыбка кассира не понравилась, а другая покупательница пыталась вернуть в магазин ношеные туфли.

  • Стою я на остановке, жду свою маршрутку. Тут из ниоткуда появляется кошка, пробегает мимо меня, выбегает на дорогу и садится прямо посередине. Сидит и смотрит на меня. Я испугалась, ведь вот-вот загорится красный свет. Я стала ее подзывать, она не движется. Загорается красный свет, я бегу к кошке и переношу ее на другую сторону улицы. Буквально через пару секунд прямо в остановку, на которой я стояла, на полной скорости въезжает машина. Отказали тормоза. Я стою в полнейшем шоке, опускаю взгляд, а кошки будто и не было. © Не все поймут / VK
  • Однажды в час ночи получила сообщение от моего парня. Написал, что бросает меня. Тогда как раз были каникулы и мои друзья, которые учатся в разных уголках страны, оказались со мной в одном городе. Увидев в соцсетях мои страдания, они захватили всяких вкусностей и втроем приехали ко мне без всякого предупреждения. Так ужасная ночь превратилась в одну из лучших, которые я могу вспомнить. © aliceoutofwonderland / Reddit
  • Я дала в газету объявление о продаже квартиры. Когда газета вышла, оказалось, что там перепутали номер телефона, ошиблись на одну цифру. Увидела, думаю, надо же позвонить человеку, предупредить, что ему будут теперь звонить целую неделю со странными вопросами. Позвонила, ответил мужчина, я извинилась за неудобства временные и попросила, если ему не очень это затруднительно, переадресовывать звонящих на правильный номер, если честно, не особо на это рассчитывая. Каково же было мое удивление, когда один за другим мне посыпались звонки! Пополню счет сегодня доброму мужчине, не перевелись еще отзывчивые люди! © Не все поймут / VK
  • Когда мы с бывшим жили вместе, я однажды нашла коробку с одним набором посуды под его кроватью. Когда я спросила его, мол, что это? А он заявил, что хранит комплект на всякий случай, если вдруг решит расстаться со мной, чтобы в любой момент можно было уйти по-быстрому. © room_temp_butter / Reddit

А бывает так, что отношения уже закончились, а бывший или бывшая возьмет и вдруг напомнит о себе.

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