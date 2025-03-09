15 доказательств того, что в жизни казусов больше, чем сосулек в марте

Даже в спокойной реке встречаются пороги и водовороты. Так и повседневная жизнь преподносит нам сюрпризы в виде неожиданных встреч и неординарных поступков окружающих. То муж прикинется незнакомцем, то лучшая подруга за спиной в пух и прах раскритикует наш торт и манеру одеваться.