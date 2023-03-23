15+ человек, которые точно знают, что некоторые фотографии лучше не доставать из семейного архива
Наверное, у многих найдутся фотки, которые раньше казались нам удачными, а теперь на них без слез не взглянешь. Что ж, к резюме такие снимки точно не прикрепишь, зато их всегда можно запостить в сети и от души посмеяться.
В бонусе расскажем про бабушку, решившую, что она внезапно помолодела, и про парня, который взглянул на свои фотографии из детского сада и ужаснулся от увиденного.
«Мое неловкое фото с Зендеей, где я пытаюсь спрятать брекеты»
«Это 70-е — диско было королем, а я была его блестящей королевой!»
«Моя школьная фотография в 7-м классе. У меня был загар в форме ожерелья Hello Kitty»
«Я была редиской на своем танцевальном концерте»
«Я думал, что если я буду играть на гитаре на пляже, то к концу отпуска обзаведусь девушкой»
«В 2005 году я думала, что выгляжу круче всех в своих штанах карго и корсете»
«Я носил длинные волосы, когда учился в 3-м классе, и страшно расстраивался, если меня путали с девочкой»
«Я думал, что такой крутой»
«Мой образ 2005 года»
«Это я в 18 лет с прической Джастина Бибера»
«Я думала, что это классный прикид»
«Я так гордилась этим узким купальником, который буквально сдавливал мою грудь. И была уверена, что мои волосы отлично выглядят»
«Если приблизить фото, то можно еще разглядеть длинные волосы, которые струятся из-под моей кепки»
«1997 год, гламурные кадры в торговом центре»
«Я поклялся, что это фото никто не увидит, но потом все же не удержался»
«У кого-нибудь еще были эти странные волосатые топы?»
Бонус № 1
У бабушки на стене увидела свежее фото со своей первой свадьбы. Все бы ничего, но второй муж немного напрягся. Бабушка заметила и засуетилась: «Игоречек, ты уж извини, что фото выбрала, где ты неудачно вышел, дело в том, что мы с Таней на ней хороши, прямо девочки». Конечно, девочки, мы же там на 20 лет моложе обе! Бабушка на обеих свадьбах в одном платье была, потому и перепутала, думала, что фотограф — волшебник. А то, что жених на себя не похож, — так это вся магия на нас ушла просто. © Подслушано / Ideer
Бонус № 2
Решил посмотреть фото с утренника в детском саду и ужаснулся. 1987 год, я в костюме медведя с оторванным ухом, Дед Мороз косит на правый глаз, борода из ваты скомкана, посох — швабра с дождиком. А при взгляде на Снегурочку кажется, что ей лет 45–50. © Подслушано / VK