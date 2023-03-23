15+ человек, которые точно знают, что некоторые фотографии лучше не доставать из семейного архива

Наверное, у многих найдутся фотки, которые раньше казались нам удачными, а теперь на них без слез не взглянешь. Что ж, к резюме такие снимки точно не прикрепишь, зато их всегда можно запостить в сети и от души посмеяться.

В бонусе расскажем про бабушку, решившую, что она внезапно помолодела, и про парня, который взглянул на свои фотографии из детского сада и ужаснулся от увиденного.

«Мое неловкое фото с Зендеей, где я пытаюсь спрятать брекеты»

«Это 70-е — диско было королем, а я была его блестящей королевой!»

«Моя школьная фотография в 7-м классе. У меня был загар в форме ожерелья Hello Kitty»

«Я была редиской на своем танцевальном концерте»

«Я думал, что если я буду играть на гитаре на пляже, то к концу отпуска обзаведусь девушкой»

«В 2005 году я думала, что выгляжу круче всех в своих штанах карго и корсете»

«Я носил длинные волосы, когда учился в 3-м классе, и страшно расстраивался, если меня путали с девочкой»

«Я думал, что такой крутой»

«Мой образ 2005 года»

«Это я в 18 лет с прической Джастина Бибера»

«Я думала, что это классный прикид»

«Я так гордилась этим узким купальником, который буквально сдавливал мою грудь. И была уверена, что мои волосы отлично выглядят»

«Если приблизить фото, то можно еще разглядеть длинные волосы, которые струятся из-под моей кепки»

«Теперь мы скучные взрослые»

«1997 год, гламурные кадры в торговом центре»

«Я поклялся, что это фото никто не увидит, но потом все же не удержался»

«У кого-нибудь еще были эти странные волосатые топы?»

Бонус № 1

У бабушки на стене увидела свежее фото со своей первой свадьбы. Все бы ничего, но второй муж немного напрягся. Бабушка заметила и засуетилась: «Игоречек, ты уж извини, что фото выбрала, где ты неудачно вышел, дело в том, что мы с Таней на ней хороши, прямо девочки». Конечно, девочки, мы же там на 20 лет моложе обе! Бабушка на обеих свадьбах в одном платье была, потому и перепутала, думала, что фотограф — волшебник. А то, что жених на себя не похож, — так это вся магия на нас ушла просто. © Подслушано / Ideer

Бонус № 2