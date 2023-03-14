15+ историй о том, как люди аж опешили от своего поразительного сходства с родителями. Да-а, гены пальцем не раздавишь
Недаром говорят: «Яблоко от яблони недалеко падает». Порой мы, сами того не замечая, ведем себя точь-в-точь как собственные родители: выдаем их коронные фразы и решаем бытовые задачи тем же образом. Герои нашей подборки вспомнили момент, когда они вдруг поняли: «Я превращаюсь в своих маму и папу».
- Мой папаня издает смачный звук «У-у-у-у-ухххх», когда садится в машину или выходит из нее. И вот и я начала так делать. Я женщина, а кряхчу точь-в-точь как мой батя. © unknown author / Reddit
- Я осознала, что унаследовала от мамы особый взгляд, говорящий: «Убирайся с моей кухни!» Теперь, когда я что-то делаю и вижу, что мой парень нарисовался на пороге, я одними глазами приказываю ему свалить прочь. Хотя, может, во всем просто виновата наша маленькая кухня? © Soliterria / Reddit
- Я гулял по улице, как вдруг уловил аппетитный запах какой-то вкуснятины. А потом сказал себе: «Не трать на это деньги, дома полно продуктов». Даже позвонил родителям, чтобы сообщить, что я превратился в них. © I_am_Freud / Reddit
- Я поняла, что стала копией предков, когда начала комментировать фильмы: говорить, где еще снимался тот или иной актер, кто его родители (если они тоже знамениты) и тому подобное. © Crazyboutdogs / Reddit
- Недавно я была в торговом центре, и там звучала какая-то современная музыка. Я на полном серьезе подумала: «Ох уж эта молодежь со своими безвкусными песнями». А раньше так говорили мои родители. Помогите, я превращаюсь в старую ворчунью. © Rukyah / Reddit
- В студенческие годы, возвращаясь домой, каждый день видела одну и ту же сцену. Мама лежала на диване и спала со включенным телевизором. Ничего по дому не делала после работы. А мне хотелось сходить куда-нибудь с друзьями, но приходилось готовить ужин. А сейчас мне под 40. Угадайте, чем я занимаюсь в то время, когда моя дочь готовит ужин? О да, я вся в мать. Меня это бесит. Но ничего не могу с этим поделать... © Асель Баратовна Бактыбекова
- Я только что превратилась в родителей. Разозлившись, что сайт китайского ресторана долго загружается, я просто позвонила и заказала еду по телефону. © readingreddit4fun / Reddit
- Я рос в бедности, и если у нас дома было что-то вкусненькое, родители всегда оставляли большую часть для меня и моих братьев-сестер. И порой мама и папа сами ели меньше, чтобы дети всегда были сытыми и довольными.
Перенесемся на 20 лет вперед. Я и моя 3-летняя племянница лакомимся взятой в кафе едой навынос. Вдруг она роняет свою закуску в песок. Я без раздумий отдаю ей свою порцию. © Choem11021 / Reddit
- Мой папа вечно на всем экономит. Одежду и обувь так вообще может по 10 лет носить, благо аккуратный человек. В подростковом возрасте не понимала этого и любила жить на широкую ногу. Но со временем стала замечать, что становлюсь на него похожей. Зачем покупать новую куртку, кроссовки или еще что-то? Вот же 5 лет ношу, дырок еще нет. Украшения и косметика? Блажь, все равно редко пользуюсь. Остались лишние деньги с зарплаты? Откладываем. До абсурда пока, конечно, не доходит, могу баловать себя и походами в кафе, и каким-то досугом, и подарки родным покупаю. Но и мне пока 22. Кто знает, что к 40–50 годам будет?
- Мой парень принимал душ, когда я получила неприятное сообщение от хозяина квартиры, которую мы снимали. Я бросила свой чай, сломя голову побежала в ванную, отдернула шторку и затараторила: «Ну ты представляешь...»
Потом до меня дошло, почему я так сделала. Когда-то давно мама также вламывалась ко мне на эмоциях, а я бесилась от этого. © curly-hair07 / Reddit
- Раньше я всегда смеялся над отцом, когда он наливал себе чашку кофе, отвлекался и забывал про нее. Потом он вспоминал, ставил уже холодный напиток в микроволновку, чтобы снова о нем забыть. А теперь моя жена периодически присылает мне фото, на которых красуется оставленная мной в микроволновке чашка кофе. © scruffalo509 / Reddit
- Для начала поясню: моя мама происходит из семьи нью-йоркских евреев. Сижу я, значит, и смотрю сериал «Удивительная миссис Мейзел», главная героиня которого той же национальности. Понимаю, что это шоу точно понравится моей маме, и пишу ей сообщение с рекомендацией. Ответ: «Ха, я уже смотрю первую серию!» © QueenMoogle / Reddit
- Мама вообще не умеет отдыхать. Она не может просто посидеть почитать книгу или прогуляться по лесу — каждую минуту надо провести с пользой. Как можно лежать с книжечкой, когда можно ж за это время окна помыть, цветы пересадить, белье перегладить? Я раньше ее совсем не понимала, а вот недавно поймала себя на мысли, что испытываю чувство вины, когда дома есть какие-то дела, а я занимаюсь чем-то для удовольствия: час отмокаю в ванной и не драю попутно раковину, просто смотрю кино, а не глажу белье заодно, например. Кажется, я превращаюсь в маму...
- Даже летом родители не разрешали мне включать кондиционер после 15:00, и меня чертовски раздражала эта экономия. Когда поселилась отдельно, то целый месяц держала кондиционер включенным. А потом получила счет за электричество и чуть в обморок не грохнулась. Теперь для меня этого аппарата не существует, если температура воздуха ниже градусов 40. © tsh87 / Reddit
- Если мне кто-то звонит и говорит: «Я сейчас неподалеку, можно забегу на чашку чая?» — я соглашаюсь, а потом в панике бегаю по дому и пытаюсь экстренно привести все вещи в порядок. Моя мама делала точно так же, и это невероятно раздражало меня в свое время. А теперь — полюбуйтесь. © d**nsecci / Reddit
- Мой батя всегда любил хомячить по ночам. Просыпался и шел подкрепиться. Ощутила свою с ним связь, когда пару недель назад открыла глаза в 3 ночи и захотела поесть крекеров с сыром. Сижу точу, как вдруг потянуло залезть в телефон. Открываю мессенджер и узнаю, что отец трапезничает одновременно со мной: прислал фото своего полуночного перекуса. © Charliecheese96 / Reddit
- Прошлая неделя была для меня сплошным стрессом. Моя собака заболела, и я не могла ни на чем сосредоточиться из-за переживаний. А потом я поступила так, как часто делала моя мама: переставила мебель. Это заняло около часа, но с моих плеч будто груз свалился. А раньше я думала, что мама зациклена на перестановке мебели. А она, оказывается, таким способом боролась с тревогой. © LoveBug520 / Reddit
- Моя мать никогда не заканчивает свои предложения. Говорит, говорит, а потом вдруг молчание. Я всегда жутко бесилась из-за этого. Однажды я рассказывала что-то своей дочери и вдруг тоже остановилась. И тут она выдает: «Мама, вот ты на бабушку ругаешься, а сама делаешь то же самое снова и снова». Я засмеялась и сказала ей: «Что ж, это гены, подождем, когда они проявятся и у тебя лет в 50». © Brilliant_Wrap_3966 / Reddit
- На прошлой неделе я начал рассказывать своему 11-летнему сыну, какой тяжелый путь я в детстве проделывал до школы: и в дождь, и в снегопад. © quizlink / Reddit
- Каждое Рождество моя мама вдруг спохватывается, что забыла упаковать или положить под елку какой-то подарок. Абсолютно. Каждое. Рождество.
В этом году я ехала к родителям отмечать праздник и вдруг осознала, что оставила один из подарков для мамы дома. © emilyethel / Reddit
- Я поняла, что превратилась в маму, когда отказалась от приема гостей по той причине, что дома беспорядок. А в детстве в таких случаях я пыталась убедить маму, что людям вообще-то все равно, убрано у нас или нет. © kannakantplay / Reddit
- Когда смотрю на девушек в коротких юбках, теперь думаю: «Дурочка, ты простудишься» вместо «Как горячо ты выглядишь». © Skunaa / Reddit
- Мой папа всегда ворчал, если кто-то из домочадцев не включал вытяжку во время приема душа. Он говорил: «Потолок покроется плесенью, и его придется перекрашивать!» Я никогда его не слушала, потому что мне не хотелось мерзнуть после водных процедур. А потом я купила свое жилье. Когда в первый раз принимала душ, посмотрела на поднимающийся к потолку пар и подумала: «Блин, вытяжку не включила». Осознание того, что перекрашивать потолок придется мне, вовсе не радовало. © paperbackella / Reddit
- Как-то у нас с коллегами зашла речь про свадьбы. Я сказал, что не вижу в них смысла: «По сути, вы нехило так тратитесь на банкет, чтобы люди просто посмотрели, как красиво вы идете по ковру». А пару дней спустя у моих мамы и папы была годовщина. Вспоминая собственную свадьбу, мама со смехом поведала, что папа тщетно пытался увильнуть от проведения церемонии. Он говорил: «Свадьба — это когда вы платите за ужин, чтобы люди посмотрели, как вы идете к алтарю». У меня аж мурашки побежали по коже. © unknown author / Reddit
Пользователи сети нередко делятся историями о собственных родителях и отношениях с ними. Рассказы одних вызывают слезу умиления, других — улыбку от уха до уха, а третьих — резонный вопрос: «Ну как же так?» Убедитесь сами:
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AdMe/Народное творчество/15+ историй о том, как люди аж опешили от своего поразительного сходства с родителями. Да-а, гены пальцем не раздавишь
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