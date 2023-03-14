15+ историй о том, как люди аж опешили от своего поразительного сходства с родителями. Да-а, гены пальцем не раздавишь

Недаром говорят: «Яблоко от яблони недалеко падает». Порой мы, сами того не замечая, ведем себя точь-в-точь как собственные родители: выдаем их коронные фразы и решаем бытовые задачи тем же образом. Герои нашей подборки вспомнили момент, когда они вдруг поняли: «Я превращаюсь в своих маму и папу».