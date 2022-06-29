15 человек рассказали об ошибках воспитания, которые они никогда не хотели бы повторить

Воспитание детей — довольно ответственный и трудоемкий процесс, в котором никто не застрахован от ошибок. Однако некоторые из них настолько ранят детей, что, повзрослев, они невольно проносят последствия через всю свою жизнь.

Мы в ADME наткнулись на рассказы людей о том, какие погрешности воспитания, совершенные в отношении них или их знакомых, они ни за что не хотели бы повторить на своем опыте. И решили, что для многих это могло бы стать важным напоминанием.