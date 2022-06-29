15 человек рассказали об ошибках воспитания, которые они никогда не хотели бы повторить
Воспитание детей — довольно ответственный и трудоемкий процесс, в котором никто не застрахован от ошибок. Однако некоторые из них настолько ранят детей, что, повзрослев, они невольно проносят последствия через всю свою жизнь.
Мы в ADME наткнулись на рассказы людей о том, какие погрешности воспитания, совершенные в отношении них или их знакомых, они ни за что не хотели бы повторить на своем опыте. И решили, что для многих это могло бы стать важным напоминанием.
- Когда в 14 лет ко мне подошла соседка, обняла и сказала, что я всегда могу прийти к ней, если возникнут проблемы с одноклассниками, это было для меня настоящей пощечиной. Я уверена, что папа не хотел ничего плохого, но после этого я утратила к нему доверие. Не рассказывайте о проблемах ребенка всем подряд. © Annie ColWeen / Quora
- Знакомая сына одна растила. А когда он лет в 20 девочку привел, сделала все, чтобы её отвадить. Хороший мальчик, не стал маме наперекор жениться. С девочкой расстался.
Теперь мальчику под сорок. Живет с мамой. Мама плачет, что мальчик не женат, внуков не видать, сидит как сыч — играет все свободное время. Оказалось, другие девочки его не интересуют. Так и живут. © sh5273 / Pikabu
- Когда родились мы с братом, мама забила на собственную жизнь. У нее не осталось друзей, не было работы или хобби, и это было большой ошибкой. Все дело в том, что это сделало ее очень ранимой. Воспитание детей было ее единственным занятием, поэтому когда я косячил, она воспринимала это остро и на свой счет. Ее все доводило до слез, а я постоянно чувствовал себя как в клетке. И даже теперь, когда я съехал, я до сих пор чувствую себя плохим человеком, который не оправдал ее надежд. © DBianco87 / Reddit
- Нельзя ставить одного ребенка выше другого. У нас в семье правила были просты: мой брат всегда прав, а я нет. Его прихоти папа всегда удовлетворял, а мне приходилось вымаливать крохи на необходимое. Ему подарили машину в 19 лет, а я в 27 до сих слоняюсь по автобусам. Это ужасно несправедливо. Если вы не готовы любить второго ребенка так же, как первого, лучше его не заводить. Миру не нужно больше недолюбленных детей. © Amir Adel Anis / Quora
- Открою секрет. Есть такие родители: пятёрку получил — а почему уроки не сделал? Сделал — а почему в комнате не убрано? Убрано — почему бездельничаешь? Книжку читаешь — лучше бы пошел погулял! Гулял — лучше бы книжку почитал. Серьезно, лучший способ убить мотивацию ребёнку — встречать любое его достижение критикой и руганью. Что бы ты ни сделал, ты не молодец, ты должен был сделать втрое больше. Поверьте, встречал. Последствия печальны. © PivBear / Pikabu
- Мои родители постоянно перетягивали меня каждый на свою сторону, когда расстались. А еще использовали как передатчик, так как не разговаривали друг с другом напрямую. И при этом, когда я приносил от одного родителя к другому какую-то неприятную новость — именно мне приходилось выслушивать раздражение или переживания с обеих сторон. © thingstooverthink / Reddit
- У мужа есть младший брат (26 лет), который до сих пор считается несмышленым дитятком, и его все опекают. Недавно ему надо было на работу на час раньше. Так мама за будильником проследила, рубашку подготовила, утром проводила. Потом еще бабушка позвонила, чтобы спросить, нормально ли он добрался. А вчера вообще вся семья полдня была на стреме, потому что мальчик поехал в гости к девушке, впервые один катался на электричке. © Подслушано / VK
- Мой отец любит меня и заботится обо мне, но он всегда меня жестко критиковал. Это сделало меня очень неуверенным в себе. Теперь я чувствую себя неловко и подавленно, если оказываюсь в ситуации, где я не самый лучший. Мало того, у меня развился страх общения с более старшими по возрасту или положению людьми. © Pulkit Rangwani / Quora
- Кажется безобидной привычкой награждать своего ребенка за то, что он делает что-то, что ему и так нравится. Но на самом деле это ошибка. Например, представим, что ребенку нравится читать. Если начать его вознаграждать за это, со временем его мотивация изменится — любовь к чтению заменится любовью к награде. Это называется эффектом сверхоправдания. © BlueVentureatWork / Reddit
- Мой папа всегда сравнивал меня с собой в том же возрасте и, похоже, ожидал от меня большего, чем я могла добиться. Он всегда хотел, чтобы я все делала идеально, а я совершала ошибки. Если я с чем-то возилась слишком долго, он отбирал и делал сам. В итоге я выросла с уверенностью, что работу должен делать тот, кто может сделать ее идеально. Я боюсь браться за многие дела и боюсь ошибок. © Vera Nemirovsky / Quora
- Мне не было еще и трех лет, когда папа ушел из семьи. Причина как в анекдоте: беременная секретарша. Они поженились, сейчас уже ждут 4-го ребенка. Папа периодически встречается со мной. Обычно мы идем в магазин, где он покупает мне какую-нибудь дорогую и не особо нужную вещь. Но каждый раз, когда я вижу, какие отношения у него со своими другими детьми, мне хочется плакать. Я понимаю, что совсем чужая, что не нужна, что от меня откупаются этими подачками. Я просто хочу, чтобы у меня был отец... © Подслушно / VK
- Нельзя нарушать обещания. Например, если вы сказали ребенку, что завтра купите мороженое, в надежде, что он забудет, и даже когда он напоминает, все равно не покупаете — он просто перестанет вам доверять. © A_H_Corvus / Reddit
- Сыновья тоже нуждаются в эмоциональной поддержке и сочувствии. Будучи подростком, я никогда не чувствовал себя комфортно дома. Я словно был подчиненным, которому родители раздают приказы и контролируют. Ну и еще, мне кажется, стоит больше смеяться и шутить. Мои родители редко это делали, поэтому ощущение, что дома мрак и все веселье только за его пределами, усиливалось. © Mr. Ears / Quora
- Мать растила меня одна. Рос в женской диктатуре. Потом появился мой родной отец и стало немного легче, так как тиранить начали его. Отца не стало, я опять стал целью номер один. Закончил универ, нашел хорошую работу, поднялся по карьерной лестнице, попутно отдавая весь заработок матери. В конце концов появилась любимая девушка. Ушел на съемную квартиру, где прожил полгода. Но ровно до момента, когда ко мне ворвалась мать и устроила скандал. Затем выяснила номер телефона хозяйки квартиры и мне пришлось съехать. Сейчас донимают меня тем, что я «должен» вернуться домой. © Подслушано / VK
- Мне кажется ошибкой никогда не извиняться перед своими детьми. Мама только совсем недавно начала извиняться передо мной, когда вспылит, но за эти годы я уже накопил слишком много обид и теперь даже сам испытываю сложности с извинениями. © skeletonfather / Reddit
Какие еще распространенные ошибки родители допускают в отношениях с детьми, на ваш взгляд?
AdMe/Народное творчество/15 человек рассказали об ошибках воспитания, которые они никогда не хотели бы повторить
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