15 доказательств того, что в тренажерку ходят не только ради занятий спортом, но и ради незабываемых историй
Приятно иногда после работы зайти в спортзал и побегать на беговой дорожке или поработать с тренажерами. Но часто там пресс можно подкачать не только за счет упражнений, но и просто от того, что смеешься, ведь забавные и экстраординарные истории происходят в тренажерках сплошь и рядом. И это может стать отличной мотивацией таки заставить себя пойти туда хотя бы за хорошим настроением.
- Шагаю я по беговой дорожке, грустная. А в спортзале стены стеклянные. И тут по улице мимо меня проходит кучерявая голова, улыбается, рукой машет: парень увидел, что я его заметила, и палец вверх показывает. Это я что, понравилась, что ли? Или просто подбодрить хотел? Да и какая разница — я все равно уже вся довольная собой! Тут даже силы бежать прибавились. © krasnoesolnce / Pikabu
- Я вошел в спортзал в 5:30, а женщина, которую я часто встречал здесь по утрам, увидела меня и сказала: «По пятницам мне нравится приходить поздно». Кажется, у меня появился новый враг. © BrandonLBradfor / Twitter
- Недавно пришла в зал побегать на дорожке. Вокруг куча людей, каждый занят своим делом. Надела наушники, настроения слушать музыку не было, поэтому включила сериал про пиратов в довольно смелой озвучке. Звучит тихо, но вроде слышно. Поставила звук на максимум, слушаю и бегу. Почти всю серию посмотрела и тут краем глаза замечаю крайне удивленное выражение лица мужчины с соседней дорожки. Наконец поняла, почему так тихо играет: наушники у меня не подключены. Я 20 минут на полной громкости смотрела сериал. © fenibutovo / Pikabu
«Во время уборки женской раздевалки в нашем спортзале ставят табличку „Осторожно, там мужчина“»
- Я: «Я в шоке, что так сильно запыхалась после выполнения этого упражнения».
Тренер: «Вообще-то это была экскурсия по спортзалу...» © mariana057 / Twitter
- Моя гламурная знакомая посещает дорогущий спортзал с бассейнами, групповыми занятиями, тренажерами, которые сами разговаривают. Я ее спрашиваю:
— А что тебе больше всего там нравится?"
— Outdoor training run.
— Это как?
— Это когда нас собирает тренер и мы бегаем по соседнему парку вокруг озер. © Kaban4ick / Pikabu
- Я так переживала из-за того, что плохо выгляжу, когда вечером бегала по беговой дорожке в тренажерном зале! Но однажды после того, как я закончила, ко мне подошла пожилая дама и сказала: «Вы выглядите волшебно, когда бегаете. Будто плывете. Это так красиво смотрится!» И я чуть не заплакала, потому что никогда не чувствовала себя красивой. © That1teddygirl / Twitter
«„Пойду в спортзал после 20:30, там как раз никого не будет“, — думал я»
- Иногда я бываю неуклюж до невозможного. Пытался быстро сказать знакомому в спортзале «Береги себя» и «До скорого». В итоге, смотря прямо ему в глаза, я выпалил: «Я скоро поберегу тебя». © roseforthedead / Twitter
- Я бегал на беговой дорожке, а где-то через 3 тренажера от меня был слегка неряшливый парень, который громко говорил себе под нос: «Ты можешь это сделать, ты справишься!» — и издавал странные звуки. Он продолжал делать это минут 20. Меня поначалу это раздражало, потому что он говорил громко и со стороны это выглядело странно. Но примерно через 10 минут я начал думать про себя: «Я могу это сделать! Я справлюсь!» Выходит, таким поведением он начал вдохновлять и меня. © shackshackburger / Reddit
- Пошла в спортзал, а одна женщина принесла туда годовалого ребенка, и он всю тренировку сидел в автомобильном кресле, раскачивался и, глядя на нас, гугукал и смеялся. Этот рыжий беззубик сделал мой день. © Подслушано / Ideer
Они уже ждут тебя из тренажерки!
- Как-то я видел в тренажерке парня в кожаной куртке и солнцезащитных очках, при этом он занимался на тренажере, имитирующем подъем по лестнице! © TheB**tDog / Reddit
- Хожу в спортзал. Там совершенно разные люди: и гламурные девочки, и качки, и нескладные, и полные. Никто ни на кого не смотрит с презрением — ни разу не заметила, чтобы на меня смотрели косо, даже когда была больше на 10 кг. А секрет в том, что никому не должно быть стыдно за то, что он там; никто не должен чувствовать себя хуже, стесняться что-то делать, спросить, попросить помощи. © Подслушано / Ideer
- Один парень всегда приходил в спортзал в одной и той же красной толстовке. Он вставал на беговую дорожку и просто бежал со скоростью где-то 16 км/ч. Он мог поддерживать этот темп в течение 30 минут, и казалось, что вообще не уставал. Скорее всего, где-то под толстовкой у него были наушники, потому что он все время играл на воображаемой гитаре и тряс головой. Представьте себе парня, который бежит на бешеной скорости, играя на воображаемой гитаре. И все это без отдыха в течение получаса, без одышки и даже не кряхтя. А затем этот парень просто резко останавливается и уходит из спортзала. © Unknown author / Reddit
У нас есть еще немало доказательств того, что общественные места — это кладезь курьезных историй:
- 15 человек, которые из магазина приносят не только покупки, но и занятные истории
- 15+ историй из салонов красоты, забыть которые так же сложно, как таблицу умножения
- 20+ человек, поездка с которыми даже в душном плацкартном вагоне будет незабываемой
- 14 историй о том, как люди пошли в магазин за покупками, а получили вагон впечатлений
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AdMe/Народное творчество/15 доказательств того, что в тренажерку ходят не только ради занятий спортом, но и ради незабываемых историй
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