15 доказательств того, что в тренажерку ходят не только ради занятий спортом, но и ради незабываемых историй

Приятно иногда после работы зайти в спортзал и побегать на беговой дорожке или поработать с тренажерами. Но часто там пресс можно подкачать не только за счет упражнений, но и просто от того, что смеешься, ведь забавные и экстраординарные истории происходят в тренажерках сплошь и рядом. И это может стать отличной мотивацией таки заставить себя пойти туда хотя бы за хорошим настроением.

Шагаю я по беговой дорожке, грустная. А в спортзале стены стеклянные. И тут по улице мимо меня проходит кучерявая голова, улыбается, рукой машет: парень увидел, что я его заметила, и палец вверх показывает. Это я что, понравилась, что ли? Или просто подбодрить хотел? Да и какая разница — я все равно уже вся довольная собой! Тут даже силы бежать прибавились. © krasnoesolnce / Pikabu

Я вошел в спортзал в 5:30, а женщина, которую я часто встречал здесь по утрам, увидела меня и сказала: «По пятницам мне нравится приходить поздно». Кажется, у меня появился новый враг. © BrandonLBradfor / Twitter

Недавно пришла в зал побегать на дорожке. Вокруг куча людей, каждый занят своим делом. Надела наушники, настроения слушать музыку не было, поэтому включила сериал про пиратов в довольно смелой озвучке. Звучит тихо, но вроде слышно. Поставила звук на максимум, слушаю и бегу. Почти всю серию посмотрела и тут краем глаза замечаю крайне удивленное выражение лица мужчины с соседней дорожки. Наконец поняла, почему так тихо играет: наушники у меня не подключены. Я 20 минут на полной громкости смотрела сериал. © fenibutovo / Pikabu

«Во время уборки женской раздевалки в нашем спортзале ставят табличку „Осторожно, там мужчина“»

Я: «Я в шоке, что так сильно запыхалась после выполнения этого упражнения».

Тренер: «Вообще-то это была экскурсия по спортзалу...» © mariana057 / Twitter

Тренер: «Вообще-то это была экскурсия по спортзалу...» © mariana057 / Twitter Моя гламурная знакомая посещает дорогущий спортзал с бассейнами, групповыми занятиями, тренажерами, которые сами разговаривают. Я ее спрашиваю:

— А что тебе больше всего там нравится?"

— Outdoor training run.

— Это как?

— Это когда нас собирает тренер и мы бегаем по соседнему парку вокруг озер. © Kaban4ick / Pikabu

— А что тебе больше всего там нравится?" — Outdoor training run. — Это как? — Это когда нас собирает тренер и мы бегаем по соседнему парку вокруг озер. © Kaban4ick / Pikabu Я так переживала из-за того, что плохо выгляжу, когда вечером бегала по беговой дорожке в тренажерном зале! Но однажды после того, как я закончила, ко мне подошла пожилая дама и сказала: «Вы выглядите волшебно, когда бегаете. Будто плывете. Это так красиво смотрится!» И я чуть не заплакала, потому что никогда не чувствовала себя красивой. © That1teddygirl / Twitter



«„Пойду в спортзал после 20:30, там как раз никого не будет“, — думал я»

Иногда я бываю неуклюж до невозможного. Пытался быстро сказать знакомому в спортзале «Береги себя» и «До скорого». В итоге, смотря прямо ему в глаза, я выпалил: «Я скоро поберегу тебя». © roseforthedead / Twitter

Я бегал на беговой дорожке, а где-то через 3 тренажера от меня был слегка неряшливый парень, который громко говорил себе под нос: «Ты можешь это сделать, ты справишься!» — и издавал странные звуки. Он продолжал делать это минут 20. Меня поначалу это раздражало, потому что он говорил громко и со стороны это выглядело странно. Но примерно через 10 минут я начал думать про себя: «Я могу это сделать! Я справлюсь!» Выходит, таким поведением он начал вдохновлять и меня. © shackshackburger / Reddit

Пошла в спортзал, а одна женщина принесла туда годовалого ребенка, и он всю тренировку сидел в автомобильном кресле, раскачивался и, глядя на нас, гугукал и смеялся. Этот рыжий беззубик сделал мой день. © Подслушано / Ideer

Они уже ждут тебя из тренажерки!⁠⁠