15 историй о тещах и свекровях, жизнь с которыми бок о бок можно расценивать как трудовой подвиг

В сети можно найти много рассказов о жизни с тещей или свекровью: кто-то мирно уживается с ними бок о бок, а кто-то терпеть их не может. Хорошо, если отношения с мамами ваших вторых половинок складываются удачно, другое дело — когда вы враждуете как кошка с собакой.