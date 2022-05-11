15 историй о тещах и свекровях, жизнь с которыми бок о бок можно расценивать как трудовой подвиг
В сети можно найти много рассказов о жизни с тещей или свекровью: кто-то мирно уживается с ними бок о бок, а кто-то терпеть их не может. Хорошо, если отношения с мамами ваших вторых половинок складываются удачно, другое дело — когда вы враждуете как кошка с собакой.
Мы в AdMe.ru обратились к историям от пользователей сети, у которых при одном лишь упоминании о теще или свекрови по спине мурашки бегут.
- Живем в большом доме на 2 семьи: родители жены и мы, — каждой по своему этажу. Как же достала теща: что бы я ни сделал — все не так да не эдак. Забил — в итоге никаких больше строек, построек, гостевых домов, летних кухонь. Пусть знает, как отбивать желание. © Подслушано / VK
- Мама моего мужа всегда была добра ко мне, никогда не вела себя грубо, однако все изменилось, когда мы с ним расстались. Она внезапно мне сказала: «Никогда не думала, что вам предначертано быть вместе». © unknown author / Reddit
- Теща моя свято уверена в том, что качество медицины в нашем регионе в разы лучше, чем у нее в городе. Приехала к нам в гости, дабы пройти обследование, и тут началось. Хватило ее на один день, чтобы не устанавливать свои порядки: все не так — от банальных бытовых вещей до воспитания детей. Я человек терпеливый, продержался неделю. Уехала. © master.tools / Pikabu
- Моя отбелила пару моих штанов. Конечно, потом утверждала, что это вышло случайно, но я думаю, что она просто злилась на меня за что-то. © sixinthedark / Reddit
- Свекровь через несколько месяцев после нашего знакомства подарила мне на день рождения книгу, которая называлась «Большие девочки не ноют». Моей невестке она подарила книгу с советами по ведению домашнего хозяйства. Что ж, мы поняли, что она на самом деле о нас думает. © smw5683 / Reddit
- Свекровь сказала, что моя мама не очень хорошо воспитывала меня и мою сестру. Это очень неприятно. А тесть посоветовал мне избавиться от своей кошки. © Funessta / Reddit
- Теща уверена в том, что левшей нужно переучивать. Оба ее ребенка и дети ее сына переучены. Со своим я строго-настрого запретил это, но она все делает тайком от меня: перекладывает ложку и прочее. © Подслушано / VK
- Хотелось понравиться, сделать подарок матери девушки. Отец сказал, что его теща была в восторге от фартука и полотенец. Подарил красивый сервиз, вроде счастливая была, благодарила и приговаривала, мол, не стоило. А потом взяла и нажаловалась девушке: «Жмот твой новый парень, вы не пара». © Подслушано / VK
- В день свадьбы теща моего друга пригласила бывшего парня его невесты. Видимо, родители были с ним в близких отношениях. Этот парень просто обезумел, схватил невесту за свадебное платье и начал кричать: «Ты ошибаешься, нам суждено быть вместе». Потом толкнул ее прямо в свадебный торт. А когда мой товарищ помог своей невесте встать, ее бывший стал наскакивать на него с криком: «Ты отнял ее у меня». Все закончилось приездом полиции. © Waaz Tauseef / Quora
- Моя свекровь пригласила в гости дальних родственниц, а они взяли и приехали. Она опешила и решила отправить их ко мне. Я сказала: «Нет». Муж только вернулся после 3 месяцев вахты. «Какая же ты эгоистка негостеприимная!» На мой вопрос, почему она не оставит гостей у себя, ответила: «Я же их не знаю, вдруг они у меня что-нибудь украдут!» © IdealVorona / Pikabu
- Когда забеременела, моя свекровь как бы намекнула, что я «заманила» ее сына в ловушку. Это было очень неприятно, но я не растерялась и сообщила ей, что мы оба планировали ребенка, так что если кто-то здесь и попал в ловушку, так это я. © UnitNo992 / Reddit
- Ходили со свекровью по магазинам, и тут она вслух громко выдает: «Вот, выбираю себе подарок на День матери, потому что обычно я не получаю то, чего хочу». А ведь мы с мужем всегда ей дарим то, что она хочет, но, по-видимому, этого оказалось недостаточно. Своей матери я обычно посылаю просто открытку и цветы, и она всегда этому рада. © anonymous9809 / Reddit
- Вчера стояла в пробке. В машине молодая пара: она красится, он закатывает глаза. И тут я замечаю причину недовольства парня: сзади сидит бабуля, которая что-то ему говорит, как будто поучая. Стало еще забавнее, когда на заднем стекле я увидела наклейку: «Меняю тещу на маринованные огурцы!» © Палата № 6 / VK
- В первый раз, когда я встретила свекровь, мы собирались на обед. Мой муж заехал сначала за мной, а потом за ней. Она подошла к машине, открыла переднюю дверь и молча стояла, глядя на меня, до тех пор, пока я не вышла и не села на заднее сиденье. © Lita Ackerman Johnson / Quora
- Приятельница из отпуска привезла картину. Вставила в раму и убрала за кресло в комнате, пока ремонт шел. Ремонт закончен, а картины нет. Все перерыли. На рабочих уже плохо подумала. А через пару месяцев на ее день рождения свекровь подарила эту картину со словами: «Идеально впишется в новый интерьер!» На вопрос: «Мы же ее обыскались, у тебя тоже спрашивали, не видела ли ты?» — та совершенно спокойно ответила: «А я думала, вы про нее забыли: больше 2 месяцев лежит за креслом!» © Bas19 / Pikabu
А какие у вас отношения с родителями супругов: дружите или враждуете?
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