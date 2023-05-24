15 историй о том, как повернулась жизнь у людей, на которых школьные учителя в свое время махнули рукой

Все мы знаем, что хорошие отметки в школе не гарантируют успех в жизни. Порой отличники отказываются от покорения карьерных вершин и довольствуются малым, а двоечники, напротив, шокируют бывших однокашников разного рода достижениями. О них и пойдет речь в статье. А еще вас ждет бонус о том, что иногда таланты школьных хулиганов зарыты совсем не там, где их все ищут.