15 историй о том, как повернулась жизнь у людей, на которых школьные учителя в свое время махнули рукой
Все мы знаем, что хорошие отметки в школе не гарантируют успех в жизни. Порой отличники отказываются от покорения карьерных вершин и довольствуются малым, а двоечники, напротив, шокируют бывших однокашников разного рода достижениями. О них и пойдет речь в статье. А еще вас ждет бонус о том, что иногда таланты школьных хулиганов зарыты совсем не там, где их все ищут.
- В 3-м классе у меня был ученик, который плевался в одноклассников жеваной бумагой через соломинку, конфликтовал с ними, кричал на весь класс и не вылезал из кабинета директора. Однажды 16 лет спустя по дороге домой я остановился на светофоре и тут рядом со мной притормозил красный Lamborghini. Как вы думаете, кто был за рулем? Точно, тот самый пацан! © igotenemies29 / Reddit
- В школе толком не учился. Занимался спортом, гулял, хулиганил, посещал только те предметы, которые считал нужными. И не обращал внимания на тех, кто считал, что из меня вырастет непутевый человек. Выгнали из 9-го класса.
Прошло 20 лет, меня пригласили на юбилей — 70 лет «любимой» школе. И — вот неожиданность! — меня и еще четверых человек просят подняться, потому что мы самые выдающиеся выпускники за всю историю школы! Одноклассники ржут. У меня два высших, мастер спорта, почетный учитель, многодетный отец. © Подслушано / VK
- В школе у меня была математичка, которая вела себя враждебно по отношению к ученикам. Однажды она говорила на весь класс, какая я непутевая и что никогда ничего не добьюсь. Когда я окончила школу, то сама стала педагогом, а потом получила должность помощника директора школы. Угадайте, кто там преподавал математику. Верно, та же учительница. Однажды я шла мимо ее кабинета и услышала, как она орет на ребенка. Я отправила ее в отпуск, чтобы разобраться в ситуации, а ученики подтвердили, что она переходит все границы. В итоге я уволила эту математичку. © fosterbass / Reddit
- У меня есть товарищ, которому в детстве не ставили хорошие оценки, потому что ему диагностировали синдром дефицита внимания. Он был хорош в математике и плохо сдавал тесты по другим предметам. Но он получил отличные оценки на вступительном экзамене в университет и теперь является одним из лучших студентов по информатике. © ramune_0 / Reddit
- Мой папа очень плохо вел себя в школе: он конфликтовал, его отстраняли от занятий. Никто бы не рискнул сказать, что из него что-то выйдет. Сейчас ему 49 и он зарабатывает хорошие деньги. Общаясь с ним, вы бы ни за что не подумали, что некогда он был хулиганом. © Imkingferrari / Reddit
- Окончила школу с золотой медалью, университет — с красным дипломом. Всегда была примером для своей младшей сестры, так как она была безалаберная двоечница. Взяли на должность медсестры, пашу день и ночь за гроши. А сестра, учась в 9-м классе, стала видеоблогером. Сейчас получает огромные деньги за рекламу на своем канале. Обидно, что должна была стать успешной я, трудившаяся в школе, в университете, на работе, а стала она, ничего не делая. © Подслушано / VK
- Я был слабым учеником. Все думали, что из меня ничего хорошего не выйдет. Кроме одного учителя. Только он один хвалил меня, заставлял читать вслух «Чарли и шоколадную фабрику». Может быть, в школе мне было просто скучно, поэтому я не сильно-то старался? Потому что, когда я устроился на работу, все пошло иначе. Я построил карьеру, и мне очень хорошо платят. Я многим обязан учителю, который верил в меня. © unclewombie / Reddit
- Моего лучшего друга выгнали из школы, потому что он совсем не справлялся с математикой. А сейчас он на 2-м курсе аспирантуры по направлению «астрофизика» и собирается посвятить свою жизнь науке. © NotBarbamento / Reddit
- У нас в школе был крутой учитель драмы — мистер Куинн. Я был одним из немногих, кто ходил на его уроки драматического искусства. После учебы я участвовал во многих творческих проектах, в том числе в шоу «Disney на льду». Именно после этого проекта я посетил свою школу, отыскал мистера Куинна и похвастался своими достижениями. Он сказал: «Ты первый из всех моих учеников, кто стал профессионалом». © Osiris32 / Reddit
- Одноклассник моего товарища учился из рук вон плохо. Директор школы ставил его перед всеми и говорил: «Вы только посмотрите на этого ребенка! Он никогда ничего не достигнет». Недавно этот парень продал свой дом за $ 20 млн, чтобы приобрести жилище побольше. © whatsupskip / Reddit
- В начальной школе я страдала дефектом речи, из-за которого педагоги даже хотели отправить меня в специальный класс для отстающих детей. Единственным человеком, который вступился за меня, была логопед. Она верила в меня, когда остальные учителя считали, что я просто медленно соображаю. Сейчас я директор по связям с общественностью — написала ей об этом в соцсети. Она очень мной гордится. © thiscitychick / Reddit
- Однажды наш учитель поставил одному парню плохую оценку за то, что тот не сделал домашку. Одноклассник объяснил это тем, что не мог пропустить матч по регби. Учитель же сказал, что учеба важнее спорта. А теперь этот парень играет в регби на международном уровне. © Grebnesorwolliw / Reddit
- Трое бывших учеников снова объявились в школе. Захотели пройти педагогическую практику. Двоих я увидеть ожидал, но вот визит третьего ученика меня приятно удивил. Во время учебы он просто доводил меня до ручки — таким был проблемным. В свое время мне хотелось его потрясти за плечи, как Гомер Симпсон тряс Барта, но я, конечно, держал себя в руках. А теперь он настоящий профессионал. © harpejjist / Reddit
- В школе я хулиганил по полной: катался на скейте, прогуливал занятия, а как-то раз меня поймали за закидыванием автомобилей яйцами. Многие учителя говорили, мол, дружище, ничего из тебя не выйдет путного. Очень скоро они обалдеют, потому что через 2 недели я заканчиваю магистратуру. И представьте, я тоже буду учителем, который наблюдает, как хулиганы превращаются в толковых мужчин. © NoStutterd / Reddit
- Мой брат был просто невыносим. Но учительница начальной школы верила в него, старалась научить читать, писать, чем-то заинтересовать, хоть и тщетно. Когда брат начал чудить уже в старшей школе, она все равно наблюдала за ним и радовалась его маленьким победам. А совсем недавно мы случайно встретились с ней и рассказали, что брат поступил в университет Лиги плюща. Она была под большим впечатлением. © Real_Space_Captain / Reddit
Бонус: не всегда требуются годы, чтобы раскрылись таланты школьных хулиганов
- У меня в классе есть двоечник, который ну очень любит похулиганить. Таскает девочек за волосы, портит машины, рисует на стенах и тому подобное. Но одна вещь меня поразила: когда с одним учителем проверяли работы, увидели, что на зеленом листе его тетради были стихи, посвященные Алисе. Читали и плакали. Талантище! © Подслушано / VK
Да, умеют вчерашние двоечники и хулиганы приятно огорошить одноклассников и учителей, которые пророчили им незавидное будущее. А вот те дети, на которых возлагались большие надежды, могут в итоге их совсем не оправдать. Все верно, речь об отличниках, чья судьба повернулась ну очень неожиданным образом.
AdMe/Народное творчество/15 историй о том, как повернулась жизнь у людей, на которых школьные учителя в свое время махнули рукой
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