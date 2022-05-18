20 невест, которые вложили в торжество всю душу и переплюнули старания любого свадебного менеджера

Подготовка к свадьбе зачастую более волнующий процесс, чем само торжество. Чтобы выбрать платье, туфли, кольца, цветы и другую неотъемлемую атрибутику, придется потратить немало сил и времени. Однако некоторые невесты идут другим путем и выбирают не готовые вещи, а решают сделать их своими руками. И не зря.

Мы в ADME с большим уважением относимся к героиням нашей подборки, которые подтвердили поговорку «Хочешь сделать хорошо — сделай это сам». А в конце статьи вас ждет небольшой бонус, который покажет, что могут быть и неудачи, но это не повод унывать.

«Я сшила себе свадебное платье»

У него есть карманы, это шикарно! © noel_stella / Reddit

«Наши фигурки для торта были любимой деталью дня!»

Мне нравится, что один уже откусил кусочек торта. © Secure-Bit / Reddit

«Делюсь свадебным букетом, который я собрала по дороге на нашу церемонию. На удивление букет оставался свежим в течение нескольких недель в воде»

«Мы с бабушкой закончили делать мою фату. Это было очень волнующе»

«Свадебная обувь своими руками. Потому что это 46-й размер!»

Потрясающая работа! У меня 43-й размер, и то сложно что-то найти. Поэтому я догадываюсь, как может быть трудно c твоим размером, не говоря уже о поиске свадебных туфель! © Bruxly1 / Reddit

«Закончила вязать свой букет. Я в восторге от него!»

Я просто одержима вязанием крючком, но у меня никогда не хватило бы терпения, чтобы сделать нечто подобное. Это великолепно! © DaisyDancer622 / Reddit

«Сшила себе свадебное платье. Уже боюсь менять что-то в нем, потому что было нелегко добиться такого результата»

«Закончила свое свадебное платье. Только не смотрите слишком пристально на подол. На тот момент я слишком устала, чтобы переживать о таких мелочах»

«Обновленная версия моего свадебного платья, которое я сшила сама»

Мне нравится смотреть на людей, которые сами себе шьют свадебные платья. Меня это вдохновляет, и я хочу когда-нибудь сшить свадебное платье для своей будущей жены. © Sam-geckos / Reddit

«У меня ушло все лето, чтобы сделать ежевику для моего свадебного букета, но я довольна результатом»

«Вокруг нашего семейного дома, где я выросла, растет ежевика. Поэтому я подумала, что, если она будет в моем букете, это станет хорошим способом почтить память семьи».

«Нервничаю из-за того, что делаю себе свадебную прическу сама. Если бы вы увидели меня, вы бы подумали: „Лучше бы ты заплатила парикмахеру“?»

«Вместо того чтобы нанять флориста, мы купили орхидеи и соединили их скотчем. Это был мой любимый свадебный атрибут»

«Всю подготовку торжества мы делали своими руками! А местом проведения выбрали летний лагерь, где мы впервые встретились»

«Наконец-то я закончила свой букет. В качестве основы — рускус итальянский, самшит, ангельская лоза с веточками сушеного цветка ракитника и гипсофилы»

«Вот мои подружки невесты»

«Не смогла найти свадебные туфли под свой размер, поэтому взяла пару дешевых туфель и несколько жемчужных бусин и принялась за работу. Да, это одна и та же обувь, просто мои фото получаются ужасно»

«Самостоятельно сделала себе свадебные сувениры. Осталось нанести второй слой позолоты на дату, но в целом очень довольна работой»

«Моя фотостена, сделанная своими руками, получилась довольно симпатичной. Гофрированная бумага на нитке — минимум усилий и отличный результат!»

«Решила сшить себе свадебное платье. До сих пор не верится, что получилось настолько хорошо»

Бонус: «Мы с женихом пытались испечь свадебный торт. Неудачно»

Это фото точно надо включить в свадебный альбом! © ArmyBrat2SouthnBelle / Reddit