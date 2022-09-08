16 человек, чьи поступки заставили бы захрюкать от неодобрения и неумытых поросят

Мамы с детства учат нас быть вежливыми и аккуратными: складывать вещи, мыть обувь, выглядеть опрятно. Ведь так или иначе встречают по одежке, поэтому лучше бы и она, и манеры были на высоте.

Но иногда кажется, что некоторые люди не только забыли родительские уроки, но и ведут себя как маленькие свинки всем назло. Мы в ADME c удивлением обнаружили, что порой чистота — понятие, не знакомое людям.

Дело было давно, познакомился с девушкой на одной из студенческих посиделок. Решили в кино сходить да в кафе посидеть, все дела. Опоздала барышня на 20 минут. Ну, думаю, ничего страшного, мадам же, да и рекламу не смотреть перед фильмом. Сели на последний ряд, все как полагается. Я заранее набрал попкорна, снеков разных, попить купил. Прошло 15 минут — все хорошо. Еще через 15 минут она вдруг бросила на пол фантик от батончика. Свой поступок она объяснила просто: мол, есть же уборщики, им за это платят, пусть и убирают. После чего я вышел в туалет и обратно уже не вернулся. © Alyanserot / Pikabu

Сдавали комнату молодой паре. Когда унитаз засорился первый раз, сантехник вытащил огромный комок газет, тетрадных листов — всего чего угодно, кроме туалетной бумаги. Провели беседу, ребята прониклись. В следующий раз там оказалась прокладка. Сантехник не понадобился, девочка сама справилась с засором. Ну и чтобы закрепить эффект, жильцы напихали в унитаз травы. Не просто пучок какой-то, а толстенные стебли укропа. К счастью, оплатив работу сантехника, к экспериментам они охладели. © plushkasetka / Pikabu

Работаю в небольшом модном офисном здании. Все девушки ходят с лицами «ты меня недостоин». Но стоит зайти в туалет — и спускаешься с небес на землю. Таких свинюх я еще в жизни не видела. Через раз не смывают за собой, руки тоже не моют.

«Уехал на неделю. Вот в каком состоянии моя бывшая оставила квартиру»

Я монтажник, работали как-то в офисе. Нас пускали в туалет для сотрудников. Как-то заходим, а на сиденье следы ног. Указал на это напарнику, он поругался, мол, вот женщины бывают. Осудил их, а сам не закрыл дверь в кабинку. Кроме того, судя по звуку, не попал в цель, так еще и руки потом не помыл. Здороваться с ним за руку перестал. © Zeppilin / Pikabu

Со мной в общаге жила девочка. У нее была ужасная привычка по старинке замачивать грязное белье в тазике, и этот натюрморт мог стоять от двух дней до недели, источая «аромат „Шанельки“». В один прекрасный день мое терпение лопнуло. Когда соседка обжималась со своим очередным Ромео на лавочке под окнами, я с криком: «Светка, лови привет!» — выплеснула таз с изрядно затухшим бельем прямо под ноги офигевшей Светы. Больше она так не делала. © Подслушано / Ideer

Моя младшая дочь семи лет — жуткая неряха. Устроит бардак в своей комнате за 10 минут. Куча вещей на полу, за диваном, под кроватью, под столом. Разговоры, крики, наказания не помогают. Достала своими мусорками даже 5-летнего кота. А кот — редкостная чистюля, приучен к лотку, ни разу не гадил мимо — начал ходить в туалет на эти кучи. И отучил! Мой помощник. © Подслушано / Ideer

«Мой брат ест чипсы и кладет пакеты обратно в шкаф»

Студентом проходил в лагере педагогическую практику в качестве воспитателя в старших отрядах. Отряд — 40 подростков: 20 девочек, 20 мальчиков. Воспитатели обычно 2 девушки и парень. Через неделю, после отбоя и всех проверок подходит ко мне напарница, мол, пошли, что покажу в женской общей душевой. Я, мягко говоря, офигел. Вместо обычного запаха моющих средств и средств для умывания в душевой стоит густой запах прелости. На 2-метровой батарее по всей ее длине лежит «сохнет» слоев в 5–7 нижнее белье вперемешку с повседневной одеждой. Слой, который лежит на самой батарее, и верхний слой более-менее просохли, а вот середина просто гниет. Напарница сказала, что уже пробовала говорить с девочками по отдельности, но ничего не изменилось. Пришлось вывалить все в кучу в центре и попросить разобрать. Что останется, пригрозили выкинуть. Помогло. © Eqiulibr / Pikabu

Магазин у дома, стойка со свежей выпечкой. Лопаточки-щипцы, чтобы брать продукты. Молодая пара лет 28 с ребенком. Прилично выглядят. Прямо при мне парень голыми руками щупает одну пиццу, потом другую, 3-ю и 4-ю. Не просто нажимает пальцем, а именно берет за край. Удивляет то, что совсем не стесняется других покупателей. © etoyanatan / Pikabu

Мой бывший мог достать, к примеру, сыр из холодильника, оставить на столе и забыть. С утра он просыпался и как ни в чем не бывало убирал его обратно. Продукты постоянно портились. Когда была у него в гостях, ничего не ела. © projectedwinner / Reddit

«Моя жена не кладет в раковину сетчатый фильтр, потому что „он слишком быстро засоряется“»

У меня собака, за которой я каждый день убираю: пакетики, все дела. Владельцы же маленьких пород почему-то думают, что испражнения их питомцев разлагаются быстрее, чем других. Вчера гуляем в парке, идет мать с сыном и собачкой. Та остановилась на газончике возле площадки, сделала свои дела, и вся компания дальше двинулась. Я даму окликнула, попросила убрать, а она в ответ послала меня далеко и надолго. Карма настигла их минут через 20, когда ее сын и ногами, и футбольным мячом в чью-то кучку вляпался.

Как-то раз застала коллегу, когда та использовала зубную нить, сидя за рабочим столом. Объяснила ей, что выглядит это ужасно. Она очень удивилась, смутилась, но больше так не делала. © Elizabeth Vega / Quora

У моего мужа есть ужасная привычка: он облизывает пальцы, когда ест. Мы много ссорились по этому поводу. Пока не поняла, он исправился или просто я стала терпимее. © Bhakti Chandrasekhar / Quora

До 18 лет была страшной бардачницей. Шмотки копились в углах вперемешку с тарелками, чашками и пылью, а на полу в комнате можно было сажать картошку. А моя бабушка-чистюля всегда приходила ко мне и говорила: «Эх, вот придут к тебе друзья в гости и подумают про себя: „Фу, какая грязнуля тут живет!“». Я отмахивалась и говорила, что моим друзьям плевать, порядок у меня или нет. А мне плевать, чисто ли у них дома. Прошло 5 лет. В голове что-то щелкнуло: дома все блестит. Позвала меня подруга на новоселье. Беспорядок был хуже, чем в привокзальном общественном туалете, даже из чашки пить было противно. Уходя, я подумала: «Вот же бардачница!» И потом еще с бабушкой обсуждала с придыханием: «Ну как так можно?!» © Подслушано / Ideer

«Девушка передо мной просто вываливала мороженое, которое ей не понравилось, в поддон»

Когда моя сестра остается ночевать, она берет в спальню огромную бутылку воды. Каждый раз новую. А когда уезжает, оставляет ее там. Терпеть не могу это. © ConfusedDuck02 / Reddit

Вместо того чтобы мыть посуду, моя бывшая просто убирала остатки еды и складывала посуду обратно в шкаф. Однажды попросил у нее кастрюлю, она велела посмотреть в ящике. Открываю, а там просто кошмар. Когда спросил ее, почему не моет посуду, она ответила, что ей просто лень. Мы расстались. © yosupdood / Reddit

У меня есть отвратительная привычка. Когда чай в пакетике заварится, я просто достаю пакетик и кладу на блюдце. Там он ждет, пока я в следующий раз соберусь попить чайку. Некоторые говорят, что выглядит это просто ужасно. © Marcie Solomon / Quora