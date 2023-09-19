16 встреч в общественных местах, после которых только и остается, что закупиться успокоительным

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Порой люди в общественных местах забывают о хороших манерах и думают только о себе любимых. Бессовестных персонажей можно встретить и в магазинах, и в автобусах, и в поликлиниках. Многие пользователи сети на своем опыте узнали, к чему приводит такая наглость.

«Этот парень уселся вот так напротив меня!»

«Ну почему люди именно вот так ждут общественный транспорт?»

У меня постоянно такая проблема с лифтами. Двери открываются, а кто-то торчит прямо у двери и не торопится выпускать меня. © StatementInteresting / Reddit

«В самолете пассажир позади меня весь полет ставил свою вонючую ногу на мой подлокотник»

И вы опубликовали это в интернете вместо того, чтобы щекотать его, говорить «Ку-ку» и игриво подмигивать. © Unknown Author / Reddit

А вот так находчивые пассажиры выкручиваются из подобных ситуаций

Я летел в самолете, и человек сзади просто поставил ногу на подлокотник между мной и моим соседом. Сосед спокойно взял одеяло, обернул его вокруг ноги и привязал ее к подлокотнику. Он даже глазом не моргнул, когда чувак сзади принялся отвязывать свою ногу. © rushingthrough / Reddit

«Только я открыл газировку и сделал один глоток, как эта дамочка уселась передо мной!»

Она перекинула волосы через спинку сиденья, и с ее головы что-то посыпалось прямо в банку. Может, высохшее средство для укладки. Жду не дождусь, чтобы выбросить свой напиток. © KissTheChef1 / Reddit

«Мои соседи рассыпали гвозди, чтобы заблокировать общественные парковки напротив их домов»

«Ну что за люди делают вот так в переполненном общественном транспорте?»

Этот парень никогда не был в Швеции — тут нужно вставать, даже если автобус заполнен только наполовину. © storaborre / Reddit

Когда антракта можно не ждать

Ходила в театр. Никогда не забуду одну ужасную картину: сидит маленькая девочка лет 8 и ест семечки, которые дает ей бабушка. И, конечно, вся шелуха от семечек выкидывается в проход. Я до сих пор в шоке. В театре. Семечки. Девочка. © Подслушано / Ideer

«Я тут занял весь стол. Мне сказали, что это невоспитанно. А вы что думаете?»

«Что с вами, люди, которые наклеивают жвачку на разъем для зарядки в общественном транспорте?»

В таком виде и в кинотеатре?

Ох уж эти очереди!

Пришла в поликлинику по записи. Врача еще не было. Рядом сидят дедушка с внучкой. Подходит врач, я уже собираюсь вставать, как прям перед моим носом с фразой «Нам только проконсультироваться» дед захлопывает дверь. Знаете, что самое нелепое? На двери написано огромными буквами: «Стоматологическая консультация». А я что сюда посидеть пришла? © Подслушано / Ideer

«Чувак занял места для инвалидов, еще и музыку врубил на всю катушку»

«Обрезки ногтей так и разлетаются»

На что в театре делают ставки

Бесит, когда люди в театре не отключают звук на своих телефонах. Неужели это так сложно? Тем более, что в начале спектакля всегда об этом предупреждают. Это безумно отвлекает как актеров, так и зрителей! Да и вообще мне кажется, что сотрудники театра делают ставки на количество звонков за спектакль. © Подслушано / Ideer

«Пытаюсь заснуть в ночном автобусе, но у мужика передо мной экран лупит на полную яркость»