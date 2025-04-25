13 курьезных историй о том, как экзамен превратился в приключение

Экзамен — волнительный момент в жизни любого человека и опыт, знакомый, пожалуй, практически каждому. Именно поэтому мы так часто вспоминаем эти ситуации, порой с улыбкой, порой — с грустью. И сегодня мы собрали для вас истории с экзаменов, которые люди запомнили на долгие годы.