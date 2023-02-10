16 доказательств того, что без чувства юмора ни в магазин сходить, ни в метро спуститься

Без чувства юмора порой тяжело. Бывает так, что и на работе проблемы, и дома дела накопились, и на душе словно кошки скребут. В такие моменты какие-то мелочи и случайности могут поднять настроение на целый день. А некоторые ситуации и воспоминания настолько комичны, что могут стать отличной историей для рассказа на посиделках с друзьями.