16 доказательств того, что без чувства юмора ни в магазин сходить, ни в метро спуститься
Без чувства юмора порой тяжело. Бывает так, что и на работе проблемы, и дома дела накопились, и на душе словно кошки скребут. В такие моменты какие-то мелочи и случайности могут поднять настроение на целый день. А некоторые ситуации и воспоминания настолько комичны, что могут стать отличной историей для рассказа на посиделках с друзьями.
- Муж со своим папой делали что-то в подвале. Вышли на улицу, стоят оба в штанах из серии «собаки гнались и догнали», шапочки такие на макушках специфические, курточки растянутые и протертые. Свекровь глянула в окно и сказала со вздохом: «Господи, за кого мы замуж вышли?» © some / ADME
- Мы с мужем пошутили над 6-летней дочкой. Заменили тюбик зубной пасты на тюбик со сгущенкой, внешне один в один, и наблюдаем за ее реакцией. Сначала непонимание, ступор, осознание, гнев, слезы. Ей сейчас уже 21 год, и до сих пор считает, что это была жестокая шутка и мы жестокие родители. А нам было прикольно наблюдать. © Татьяна Плахута
- Работал учителем. Как-то раз сижу на уроке у коллеги. Один мальчик спрашивает: «Почему я должен поднимать руку, когда хочу выйти в туалет? Мама дома не заставляет меня так делать». © Back2Bach / Reddit
- Сегодня зашла в Fix Price купить всякие контейнеры, органайзеры, скотч. Все находится в разных рядах, найти сложно, поэтому по несколько раз одни и те же ряды проходила. И заметила боковым зрением, что какой-то щупленький мужчина меня преследует и как-то неоднозначно на меня поглядывает. Я уже в другой ряд — он за мной, близко подходит, дышит фактически в затылок. Я шаг ускорила — он опять в том же ряду, что и я. Пошла быстрее на кассу, покупки оплатить и бегом домой. За мной очередь в кассу собралась, думаю, как его отпугнуть. И громко так говорю кассиру: «У вас тут подозрительный мужчина ходит, явно меня преследует, покупки ни одной у него нет». Кассир уныло смотрит на меня и говорит: " Это охранник". Неловко вышло. © atyakaterinka / Pikabu
- Больше всего мне стыдно из-за ошибки в одной букве. Вместо «Согласны ли вы на обмЕн?» я спросила: «Согласны ли вы на обмАн?» Откуда появилась эта чертова буква и дурацкая улыбка, не знаю! Но мужик хихикнул, быстро подписал бланк и добавил: «Согласен, даже не извиняйтесь». Люди с чувством юмора, вы восхитительны. © ValKyrja000 / Pikabu
- Закончила универ, с преподавателем, который готовил к защите, были в очень хороший отношениях. Спустя полгода пишет мне, мол, не знаю ли я случайно, где недорого и недалеко купить печь-тандыр. С удивлением пишу, что не знаю и интересуюсь, почему решил спросить именно у меня. Ответ немало удивил «Я читал вашу выпускную работу». Оказалось, что компания, о которой я писала работу, продает дачное оборудование. Долго смеялась, потому что они в основном заборами и шифером торгуют.
- Как-то раз в магазине меня охватила жадность. Иду домой — руки полны сумок, в зубах торт. Встречаю соседку, она вздыхает: «Ой, мужчины нам совсем не помогают». Я в ответ, мол, ага, безобразие. Не говорить же ей, что муж предлагал со мной пойти, а я такая: «Да не надо, я только за сметанкой». © kroshka_ke / Twitter
- Из года в год ругалась с сыном насчет термобелья: замерзал, но не носил. И вот ему 10, смотрю на его ноги: «Какие волосатые ноги! Это потому, что термобелье зимой не носишь: организм защищается сам». Какие глаза у него были! Не выдержала, засмеялась, а он обиделся. © Алевтина Алевтина
- Поднималась на эскалаторе, захотелось хорошенько зевнуть, а руки заняты. Ну раз захотела, то и зевнула, не прикрыв рот. Тут вижу, парень напротив спускается, так же зевает и смотрит на меня. А я на него. Так мы и ехали, глядя друг на друга пару секунд с открытыми настежь ртами. А потом я засмеялась и отвернулась, разорвав это чудесное волшебство. © Подслушано / Ideer
- Была на 6-м месяце беременности, живот небольшой. Едем с супругом в метро, входят мама, бабушка и дети. Спрашивают у моего мужа: «А чего это ваша жена место не уступает? Тут места для беременных и пассажиров с детьми». Муж объяснил, что и как, мол, это наш случай. Мамаша пристально просканировала меня: «Докажите!» Муж в ответ выдал: «Раздевайся, жена, сейчас докажем». © Melissa / ADME
- В детстве вечером гуляли, и меня отправили брата искать — домой, мол, пора. Вижу его, сидящего на скамейке, подхожу и ехидно так: «Сидишь? А тебя ищут!» И, договорив, понимаю, что это не брат, а совершенно незнакомый человек. Растерялась, развернулась и убежала. Плохое зрение еще не раз меня так подводило, но этот случай запомнился. У мальчика такое изумление на лице было. © Yu-yu / ADME
- Однажды летел на небольшом самолете в маленький город. В какой-то момент мы попали в зону турбулентности и нас знатно так покачало. Спрашиваю у стюардессы, мол, а как часто самолеты такого типа ломаются? В ответ она просто сказала: «Как правило, только один раз». © Carl Grant / Quora
- Ребенок мне: «Мама, у нас сегодня в школе чаепитие. Мне нужны вафли и печенье». Я в запаре: нужно собрать его в школу, на работу успеть. «А вчера нельзя было сказать, что тебе нужны вафли и печенье?» — спрашиваю. «А вчера не надо было», — отвечает он. © kakyr / ADME
- Как-то раз захожу к дедушке в гости, а он сидит перед телевизором и внимательно смотрит клип Дженнифер Лопес. Спрашиваю, мол, зачем ты это смотришь. В ответ он выдал: «Скажу тебе то же, что и бабушке. Если когда-нибудь я по какой-то причине перестану это смотреть, можете даже не проверять пульс. Я уже точно умер». © sciencethedrug / Reddit
- Пришла из магазина и вижу: папа на кухне готовит что-то. С порога ору: «Не ешь! Я вкусностей принесла!» Он мне: «Хорошо, не буду». Подошла поближе — он мотыля для рыбалки разбирает. © Ольга Куликова
- Знакомая пожаловалась, что ей несколько дней названивают с одного и того же номера, а она трубку принципиально не берет. Посоветовала ей ответить наконец на звонок и узнать, что хотят. На следующий день рассказывает: «Взяла трубку, а там голос мне говорит: «Девушка, вы уже вы уже два месяца ковры из стирки не забираете, никак до вас дозвониться ни могу!» © PyirnPG / Pikabu
AdMe/Народное творчество/16 доказательств того, что без чувства юмора ни в магазин сходить, ни в метро спуститься
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