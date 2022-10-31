16 доказательств того, что между поколениями обычно есть если не пропасть, то хотя бы ямка

У каждого поколения есть свои фишки, преимущества и проблемы, которые в будущем воспринимаются либо с ностальгией, либо с восхищением. Но иногда проблемы между людьми разного возраста обостряются в режиме реального времени, и это приводит к довольно забавным историям. Кто-то просто недопонимает новые веяния и законы, а кто-то с юмором вспоминает, насколько же раньше было по-другому.

Приложения для знакомств и культура подкатов создали неромантическое поколение людей, у которых теперь есть проблемы с привязанностью, а еще они потеряли чувственность друг к другу. Люди должны безумно влюбляться, связывать себя обязательствами и не желать никого другого, а мысли о существовании «другого» должны оставаться нереалистичными. © ateenyalien / Twitter

Моя подруга сказала мне, что переезжает в новый дом. Мы обсуждали мебель, и она упомянула, что берет ее в аренду, потому что «вдруг я захочу поменять все через 3 месяца?» Это поколение не может даже нормально выбрать мебель... © viraj_sheth / Twitter

Поймал себя на мысли, что мы, наверно, уже последнее поколение, которое гуляло «само по себе». Не было ни камер, ни часов с GPS, ни телефонов в принципе. С первых соплей, нам по 5 лет — вся жизнь во дворе и дальше. Сколько было штабов, качелей на деревьях, игр всяких, жареного хлеба и ссадин на ногах. Мы одни, и так до поздней ночи. А сейчас я ни за что не отпустил бы своего ребенка на улицу одного. Даже представить такое страшно. © Подслушано / Ideer

«2005 год, я в телефонной будке»

Мне нравится, что у нашего поколения нулевая лояльность к неадеквату на работе. Старшее поколение может оставаться на одной работе 20 лет и задыхаться от мысли о смене места. Извините, но мне абсолютно безразличны нюансы и я просто ищу место получше. © haniruok / Twitter

Мне 37, сыну 6, он фанатеет от различных масок. Решил показать ему, как в детстве делали маски из папье-маше, заодно и время вместе провести. Порвали несколько газет на маленькие кусочки, из 5-литровой бутылки и пластилина сделал макет головы, сидим обклеиваем газетой. В какой-то момент ребенок спрашивает: «Папа, а откуда ты знаешь, как маски делать?!» Говорю, что в своем детстве так делал. Сын поднимает на меня глаза и с искренним изумлением говорит: «А как ты делал маски? В твоем же детстве пластилин еще не изобрели! Глиной лепил, да?» Я даже не нашелся что сказать от смеха. Вот, я древний! © Eqiulibr / Pikabu

Разговаривая с современными подростками, я часто слышу, насколько плоха их жизнь. Когда я спрашиваю у них, почему все так плохо, они жалуются на то, какой у них телефон. И я могу лишь оцепенело смотреть на них в ответ. Ведь есть люди, у которых вообще нет возможности иметь хоть какой-то телефон! © Alexis Burke / Quora

Как же я завидую современной молодежи. К 25 годам у них все есть. Если не лентяй и с головой, то имеет хорошую работу, машину, часто и квартиру. Одежда на любой вкус, ногти, тату, волосы какие хочется. В моей молодости не было ничего. Ели не то, что нравится, а то, что было. Сейчас я уже немолодая. Да, стало очень многое доступно, но нет уже на многое сил, да и желания. © Подслушано / Ideer

«Я в 1999 году. Хоть моя мама и фотографировала, но я уверен, что она возмущалась внутри себя»

История, которая приключилась с моей дочерью совсем недавно.

Да, поколение ЕГЭ, но, как я считаю, в лучшем проявлении: медалистка, олимпиадница, учится на бюджете. Проходила она практику в одной из больниц. Получила задание — отнести анализы в другое отделение. Сказали, у двери позвонить по местному телефону, чтобы открыли, дали короткий номер. У входа обнаружился старый дисковый телефон.

Дочь вспомнила, что в детстве была подобная игрушка и что диск нужно крутить. Но крутить ли до конца цифры или как? Попробовала разные варианты. Потом пришла мысль: может, надо сначала снять трубку? Сняла, набрала номер, короткие гудки. А какие они должны быть-то? В общем, минут 10 у нее ушло, дозвонилась. Вот и выросло поколение... © medianaranja / Pikabu

Да, поколение ЕГЭ, но, как я считаю, в лучшем проявлении: медалистка, олимпиадница, учится на бюджете. Проходила она практику в одной из больниц. Получила задание — отнести анализы в другое отделение. Сказали, у двери позвонить по местному телефону, чтобы открыли, дали короткий номер. У входа обнаружился старый дисковый телефон. Дочь вспомнила, что в детстве была подобная игрушка и что диск нужно крутить. Но крутить ли до конца цифры или как? Попробовала разные варианты. Потом пришла мысль: может, надо сначала снять трубку? Сняла, набрала номер, короткие гудки. А какие они должны быть-то? В общем, минут 10 у нее ушло, дозвонилась. Вот и выросло поколение... © medianaranja / Pikabu Поколение миллениалов такое: «Это было ужасное обслуживание, но оставлю 20 % чаевых, чтобы этому идиоту было на что жить». © leafyIeah / Twitter

А я застала дисковые телефоны, но понятия не имею, как работает факс. Никогда не видела и не представляю принцип. © AllyDy / Pikabu

Когда я тихо и угрожающе сказала своим детям: «Делайте что хотите», — они пошли и стали делать, что хотели... Это я хорошая мать или плохая? © VotTakayaKris / Pikabu

«Миллениалы тратят все свои деньги на роскошь!» — говорит поколение, которое уверено, что нужно иметь в доме дорогие наборы «хороших» тарелок помимо обычных тарелок, как будто кому-то не все равно. © liftinglentils / Twitter

Недавно мне на работу звонят и недовольным голосом сообщают:

— Примите, пожалуйста, факс!

— Я тут несколько лет работаю, а факсов тут ни разу не видела.

— И как же вам документы переслать?

— Как все, по электронной почте.

У меня ощущение было, что мне кто-то из далекого прошлого позвонил. © Nemezida77 / Pikabu