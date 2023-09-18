16 фото, которые феерично демонстрируют силу косметики

Даже простой макияж может преобразить облик женщины и усилить ее природную красоту. Героини нашей подборки на себе ощутили, как с помощью губной помады, тонального крема и кистей можно стать еще более уверенными в себе и получить тонну комплиментов.

«Сделала, как говорится, макияж без макияжа»

Мы все знаем, что для образа «а-ля не накрашена» нужно каких-то 45 минут. © AllesK / Reddit

«Мой свадебный макияж»

«Использую минимум косметики»

Ого! Я никогда раньше не писала комментарии, но я обязана сказать, что ты потрясающе выглядишь. Я просто поражена, этот макияж идеален. © laeran7 / Reddit

«Сделала себе естественный макияж перед собеседованием»

«Мой ежедневный образ»

«Многие считают, что без макияжа я выгляжу как старшеклассница, поэтому я стала краситься»

«С подводкой для глаз и без»

Сила макияжа

«У меня гормональные угри, поэтому я всегда использую тональные основы с плотным покрытием»

«Мой ежедневный макияж»

«Раньше я не пользовалась косметикой и всякой девчачьей атрибутикой. Сейчас наверстываю упущенное»

Блестки плюс мерцающие тени

«Воспользовалась советами и создала новый образ»

«В свои 56-й день рождения я доверилась визажисту. И сейчас впервые попыталась сама повторить тот макияж»

«Проснулась утром совершенно потрепанной. Решила поиграться с косметикой. Макияж творит чудеса»

Мне бы хотелось быть такой же смелой, как ты. © unknown author / Reddit

«Вот почему я не выхожу из дома без макияжа»