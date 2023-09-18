16 фото, которые феерично демонстрируют силу косметики
Даже простой макияж может преобразить облик женщины и усилить ее природную красоту. Героини нашей подборки на себе ощутили, как с помощью губной помады, тонального крема и кистей можно стать еще более уверенными в себе и получить тонну комплиментов.
«Сделала, как говорится, макияж без макияжа»
- Мы все знаем, что для образа «а-ля не накрашена» нужно каких-то 45 минут. © AllesK / Reddit
«Мой свадебный макияж»
«Использую минимум косметики»
- Ого! Я никогда раньше не писала комментарии, но я обязана сказать, что ты потрясающе выглядишь. Я просто поражена, этот макияж идеален. © laeran7 / Reddit
«Сделала себе естественный макияж перед собеседованием»
«Мой ежедневный образ»
«Многие считают, что без макияжа я выгляжу как старшеклассница, поэтому я стала краситься»
«С подводкой для глаз и без»
Сила макияжа
«У меня гормональные угри, поэтому я всегда использую тональные основы с плотным покрытием»
«Мой ежедневный макияж»
«Раньше я не пользовалась косметикой и всякой девчачьей атрибутикой. Сейчас наверстываю упущенное»
Блестки плюс мерцающие тени
«Воспользовалась советами и создала новый образ»
«В свои 56-й день рождения я доверилась визажисту. И сейчас впервые попыталась сама повторить тот макияж»
«Проснулась утром совершенно потрепанной. Решила поиграться с косметикой. Макияж творит чудеса»
- Мне бы хотелось быть такой же смелой, как ты. © unknown author / Reddit
«Вот почему я не выхожу из дома без макияжа»
Кстати, не только косметика творит чудеса. Некоторые люди решаются на кардинальные изменения во внешности, соглашаясь на пластические операции.
Фото на превью yoshida-mikako / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 фото, которые феерично демонстрируют силу косметики
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