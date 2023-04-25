16 комментариев от пользователей, которые не сдержались и дали волю ехидству
Даже если в чужой реплике нет ничего смешного, некоторые пользователи найдут за что зацепиться и выдадут шуточку, что хоть стой, хоть падай. А что поделаешь: если уж у тебя есть чувство юмора, приходится его оттачивать при любом случае. Вот вам очередная подборка от сетевых остроумцев, оцените.
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У нас есть и другие подборки комментариев, даже смешнее, чем эта:
Фото на превью Annanas17 / Pikabu
AdMe/Народное творчество/16 комментариев от пользователей, которые не сдержались и дали волю ехидству
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