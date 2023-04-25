16 комментариев от пользователей, которые не сдержались и дали волю ехидству

Даже если в чужой реплике нет ничего смешного, некоторые пользователи найдут за что зацепиться и выдадут шуточку, что хоть стой, хоть падай. А что поделаешь: если уж у тебя есть чувство юмора, приходится его оттачивать при любом случае. Вот вам очередная подборка от сетевых остроумцев, оцените.