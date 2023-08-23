16 семейных переписок, в которых смешались и радость, и любовь, и драма

Переписки с родственниками и близкими людьми — это кладезь перлов. Иногда общаясь друг с другом на повседневные темы, мы можем такое выдать, что потом еще долго смеемся на семейных посиделках. Ведь вся прелесть разговоров с родней в том, что с ними мы не боимся оставаться собой.

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало

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«У меня лучшая мама. Пишет мне СМС: „Сегодня у нас уборка“. А я еще со вчера запланировала прибраться»

«Когда у брата появилась девушка, я начала верить в любовь»

«Решил продать старый монитор. Вечером жалуюсь жене, что никто не пишет. Утром смотрю — написали. Только в обед понял, что это она»

«Немного о загадочной женской душе»

Мама, которая немного погорячилась

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«После двух некультурных слов в моих сторис мне написал папа. Мне 28»

Тот самый неловкий момент

Моей маме 58 лет и она всегда умеет задать неожиданные вопросы. Только что, выбила 10/10 во время обсуждения поломки телевизора

Если летом никто не подарил кабачок, оно прошло зря

Отец, который умеет поддержать

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«Стало интересно, сколько я весила, решила спросить у мамы»

«Оставил жену в роддоме. Уехал домой. Спустя 2 часа присылает фото. Думал, может, сфоткала чужого ребенка»

«Мама оказывает на меня сильнейшее давление»

«Три месяца не можем докупить плинтус в коридор»

«Я не мог понять, прикалывается жена или нет. Вроде бодрая, шутит. Кажется, она тоже не осознавала до конца, что реально только что стала мамой»