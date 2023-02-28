16 вещей, которые для людей старшего поколения норма жизни, а у нас от них аж челюсть сводит
Иногда люди старшего поколения буквально играют у нас на нервах, да так, что аж хочется попросить их больше так не делать: они то памятные вещи выкинут, то методы воспитания какие-то странные применят. Герои нашей подборки поведали, какие поступки людей постарше до сих пор остаются для них нелогичными.
- Моя мама хранит мои молочные зубы. Мне уже за 30, а она до сих пор их не выкинула. © obi-gyn / Reddit
- Как же меня бесит старшее поколение, когда речь заходит о работе на дому! Мой муж работает переводчиком удаленно, но для свекрови он бездельник. Она считает, что, раз он дома, его можно дергать без предупреждения. Ведь ты дома, значит, априори не занят! И ее не волнует, что сроки горят, что он уже с 6 утра работает. Он пашет как лошадь и зарабатывает нормально, денег ни у кого не просит. Но он для нее ущербен, раз не в офисе. © Подслушано / VK
- В детстве у меня были все книжки о Гарри Поттере. Я окончила школу, аккуратно упаковала их в коробку и наказала никому не трогать. Приезжаю как-то в гости к родителям, предвкушаю ностальгию. Лезу в кладовку — а там нет моих сокровищ! В непонятках мчу к маме, а та, опустив глаза, бормочет, что отдала соседским детишкам играть. Я к соседям: одна книжка растерзанная на полу, вторую притаскивают из туалета — использовали ее, когда бумага заканчивалась. Про судьбу остальных решила не узнавать. Дома от обиды я разревелась. Мать еще подливала масла в огонь, мол, чего ревешь, подумаешь, книжки, не знала она, что они так важны. © liz93 / Pikabu
- Моя мама иногда плевала на палец, чтобы стереть грязь с моего лица. Я обычно отнекивалась, мол: «Прекрати, это противно», — но она продолжала так делать. © Carla J. Action / Quora
- Все мамочки, наверное, слышали от старшего поколения упреки. Как раньше в деревнях без воды жили и по 10 детей было? И скотина, и огород? И все успевали. А вы? Стиралка, мультиварка, памперсы, растворимые каши... Бабушка мне открыла великую тайну бытия. Она никогда не стирала пеленки. Просто сушила. Утром ребенка пеленала, кормила и до обеда в поле уходила. Постельного белья не было — только мешковина. Ели из одной тарелки. И бесполезно объяснять, зачем я мою полы каждый день и глажу распашонки, беру сына, когда он плачет, куда деваю все свое время и почему устаю. © Подслушано / VK
- Никогда не понимал, почему моей маме так сильно хотелось комментировать то, что происходит на экране во время просмотра фильма. Иногда она даже переходила на крик во время громких сцен, чтобы ее было слышно. © BW_Bird / Reddit
- У меня в детстве было 24 оригинальных комикса Marvel. Но потом родители их выкинули. Как-то раз я зашел в магазин комиксов и увидел, что коллекционные издания, прямо как у меня были, стоят сейчас от $ 1 500 до 2 400. Но самое забавное то, что, когда я сказал продавцу, что у меня были точно такие же, он, не поднимая глаз, скучающе ответил: «Знаете, сколько раз в день я это слышу?» © requisitename / Reddit
- Когда я в детстве косячила, отец отправлял меня к «цыганам»: приведет к бараку и заталкивает в подъезд с криком «Забирайте!». Однажды, увидев это действо, в подъезд вышла бабушка-цыганка. Говорит: «Идем чаем с пирожками напою». Ну я и пошла. Спустя время отец начал меня искать. Стучится в квартиру, а ему в ответ: «Ничего не знаю. У нас тут все дети свои. Ваших тут нет». Пока отец перекрикивался с табором, меня вытащили из квартиры через окно и сказали: «Беги домой. А маме скажи, что, если еще раз тебя отец к нам приведет, мы тебя совсем себе заберем». Так и сделала. Отец воспитательную тактику сменил. © unknown author / Pikabu
- Всю жизнь до брака мучилась, стирая руками. Вначале у матери не было денег на стиралку, потом то трубы старые, то другие причины. С боем с мужем подключили ей современную стиральную машину, поменяв трубы. Так мама говорит, что лучше, чем руками, машинка не постирает. После нее перестирывает. Может, старшее поколение без всего этого нормально справляется, а это все нужно только нам? © Подслушано / VK
- Моя мама до сих пор отпускает насмешливые комментарии по поводу размера моей груди на больших семейных посиделках и сама же над своими шутками смеется. Мне уже 40 лет, но она все равно так делает. © jayneblonde002 / Reddit
- У моего папы была просто тонна различных способов смутить меня и моих сестер, если в гости пришел парень. Например, он показывал им старые детские альбомы или наши школьные фото, где мы, мягко говоря, выглядели не очень. Или шутил на тему того, что мы делали макияж несколько часов подряд, чтобы выглядеть красиво. Зато с отцом всегда было весело. © Tracy Harris / Quora
- Я часто сталкиваюсь с пожилыми людьми, и такое ощущение, что все они считают, что имеют превосходство над более молодыми. Только потому, что они старше. Мне часто говорили, что из-за возраста у меня не может быть собственного мнения да и вообще я еще мир не познала. © Tennley Alicen / Quora
- Подруга рассказывала: в детстве за мелкие проделки ее мама пугала детдомом. Та сначала переживала. А потом стала морально готовиться, фантазия детская заиграла. И вот в очередной раз на такую «пугалку» подруга ответила: «Хорошо. Пойду собирать вещи, поехали». И по-настоящему пошла собирать свои пожитки. Ее мама была в шоке — такая хорошая манипуляция была. © MissisKryssis / Pikabu
- Не понимаю, что за мода у старшего поколения собирать кучу посуды? Перемывала мамин шкаф, пока она в отпуске. Еле удержалась, чтобы не выбросить половину посуды, из которой мы ни разу ничего не ели и не пили. © Подслушано / VK
- Я была в середине списка в классном журнале, а учительница всегда спрашивала стихи, вызывая ребят по алфавиту. И пока до меня доходила очередь, я успевала выучить и ответить на 5. И когда мама поняла это, она наябедничала, и меня спросили первой. Мама была очень горда собой, довольна моей двойкой и тем, что я расстроилась. Потом я много раз спрашивала, зачем она так сделала. Она не изменила своего мнения об этом поступке — гордо говорила: «Чтобы ты учила». © Zelipukka / Pikabu
- Я практически вырастила младшую сестру, а разница у нас 5 лет. Я ее нянчила, кормила. Еще и дома убиралась, мыла, гладила, готовила на всю семью. И считалось, что это совершенно нормально. Попробовала спросить недавно у матери, почему же я всем этим занималась. Обижается сильно. Говорит, что всю ее жизнь я разрушила. Видимо, имеется в виду ее представление о нашей счастливой жизни. Сама она поздний любимый ребенок у родителей, бабушка не работала, занималась домом. Вот она так и привыкла, а кто там ей комфорт обеспечивает — не ее дело. © unknown author / Pikabu
AdMe/Народное творчество/16 вещей, которые для людей старшего поколения норма жизни, а у нас от них аж челюсть сводит
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