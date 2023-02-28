16 вещей, которые для людей старшего поколения норма жизни, а у нас от них аж челюсть сводит

Иногда люди старшего поколения буквально играют у нас на нервах, да так, что аж хочется попросить их больше так не делать: они то памятные вещи выкинут, то методы воспитания какие-то странные применят. Герои нашей подборки поведали, какие поступки людей постарше до сих пор остаются для них нелогичными.