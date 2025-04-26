19 женщин, у которых материальные вопросы решаются не без драматизма

Истории
2 часа назад

Деньги — тема, которая вызывает у людей много споров. У каждого из нас — свой взгляд на распределение финансов. Герои нашей статьи рассказали о своих особенных отношениях с финансами.

  • Начала встречаться с парнем. У меня ипотека, и все расходы просчитаны на несколько месяцев вперед. Он снимает квартиру с друзьями, поэтому часто ездит ко мне в гости. Я стала замечать, что мне не хватает денег: счета стали чуть выше, на еду уходит больше. Иногда приходится докупать мелочи вроде полотенец или тапочек для парня. Поговорила с ним. Он сказал, что тоже тратится на дорогу, всегда приносит с собой вкусности, и у него самого не так много денег остаётся. Если он прав, получается, что мы просто люди, которым не по карману заводить отношения. С ужасом понимаю, что мне нужно либо очень сильно сократить расходы и, например, ходить на работу пешком, либо в течение нескольких месяцев нам придется расстаться. Единственный вариант спасти отношения — съехаться и вести совместный бюджет. Но я не хочу жить и делить финансы с человеком, с которым знакома всего три месяца. © Подслушано / Ideer
  • Знакомый пригласил на свидание. Я ему говорю, мол, не против прогуляться, посидеть в парке или даже кофе выпить на заправке. Но тот настаивал, чтобы мы пошли в ресторан! Приходим, садимся. Я заказываю ризотто, а этот кадр внезапно достает котлеты в пакете и начинает их есть, так ничего себе и не заказав... Мне пришлось быстро доедать и валить оттуда, потому что было очень стыдно. © Карамель / VK
  • Я — шопоголик. Недавно поняла, что эта проблема уже приобрела огромный масштаб, когда чуть не влезла в очередной кредит. Стала искать в сети, как с этим справиться, но эффекта не было. Не поверите, помогла только идея открыть собственный магазин!
    У меня есть необходимое образование и навыки. Собрала стартовый капитал — и вуаля! Сразу же начала выходить на себестоимость. Прогнозы очень благоприятные, и скоро я даже выйду в плюс. Неимоверно горжусь собой. © Палата №6 / VK
Анна
16 часов назад

Для девушки с парнем, у которых нет бабла, могу предложить эконом вариант. Он звонит, ты открываешь, сразу в спальню, шпили-вили, потом налей ему водички из-под крана да и пусть идёт с Богом. И всем хорошо. Бесплатно.

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  • Вышла замуж, а через пару месяцев после свадьбы — звонок из банка: мол, вы нам должны огромную кучу денег. Как? За что? Оказалось, что свекор брал кредит, а муж выступил поручителем. Свекор кредит не платил, накапало процентов, а потом он и вовсе скрылся в неизвестном направлении. Доказать мы ничего не смогли — пришлось выплачивать, а сумма была огромная. Вот и вышло, что доходы у нас не изменились, а вот экономить приходилось на всем. © Ирина Заяц / Dzen
  • У меня подруга всю жизнь была скупая, а с возрастом стала агрессивно жадной. Семья у нее очень богатая, вот прямо очень. Но у подруги вечный «плач Ярославны» по поводу безденежья, она пытается выжать из окружающих все. Едем на авто в путешествие. Подруга купила продукты, чек делим пополам. Потом смотрю этот чек, а там: 2 кг помидоров, 2 кг огурцов и т. д. В действительности — пара помидоров и пара огурцов в пакете. Остальное дома, в семье, осталось. © Ольга Гурьева / Dzen
  • На свадьбу свекровь подарила нам старый ковер со стены. Одно время жили с ними. Когда съехали, пришлось его взять с собой. А свекровь учудила, взяла и на место старого купила себе новый ковер. Еще она пыталась продать нам свой старый черно-белый телевизор. © Римма Янгирова / Dzen
  • Мне досталось наследство, и на эти деньги мы с мужем купили машину. Вот только ездил на ней лишь он. А я каталась везде на велосипеде, даже детей таскала в прицепе. И под проливным дождем, и зимой. И вот мне нужно было к врачу. Поликлиника была в 5 минутах от нашего дома, но муж повез меня. А потом сидел снаружи с детьми в машине. Он мог поехать домой и вернуться, мог бы завезти детей в кафешку... Что угодно. Но он сидел, оказывал мне "услугу", а потом требовал деньги за бензин. Мы были вместе 20 лет, и я всегда была что-то должна. © CanadianArtGirl / Reddit
  • У бывшего не было прав. И вот как-то я обнаружила, что наматываю много километров, везде его возя. Он же так много ныл из-за того, что нужно пользовался общественным транспортом. А еще он не готовил, не убирался, не делал ничего по хозяйству. Часто увольнялся с работы, и в итоге я оплачивала аренду. В конце концов я сказала, чтобы хоть на бензин давал деньги, а потом и вовсе отправила его куда подальше. © helloitskimbi / Reddit
  • Тетя после развода с мужем сказала своим детям: "Мальчики, мы теперь материально будем жить похуже, но мы справимся". Брат потом рассказывал, что ждал, когда они сядут на хлеб и воду, но не дождался. Вроде бы даже и получше стали жить, питаться иначе, чаще ходить в кино. Потом уже, по прошествии лет тетя сказала, что, получив первые алименты, она узнала размер зарплаты бывшего мужа (алименты оказались чуть меньше тех денег, которые он ей отдавал). Куда бывший девал деньги? Откладывал на черный день, жене не говорил, женщины - транжиры. Детям на дни рождения дарил строго пару копеек, всегда говорил "на ерунду не трать". На Новый год - по три мандарина и шоколадку. А потом настал его "черный день" - все сбережения тю-тю. © Светлана С. / Dzen
  • Муж знакомой записывал в тетрадку все, что покупал сыну. Прямо со дня его рождения. А жене давал какие-то копейки. Когда просила его что-нибудь домой купить, он начинал рассказывать, как мало получает. Как-то он заболел, его положили в больницу на 2 месяца. Она его навещала 1 раз в неделю, в выходной, приносила бульончик куриный, творог и бананы. Он стал просить другие продукты, курочку, сыр. А она ответила, что на свою зарплату не может ему приносить больше, так как ей надо кормить сына и себя. Стал ей переводить деньги, но всегда считал, сколько потрачено и на сколько она принесла ему еды. Когда сыну было 15, она все-таки решила с ним развестись и подала на алименты. Каково же было ее удивление, когда она увидела его зарплату. Но и это не самое интересное. Во время брака он купил на сэкономленные от семьи деньги 2 квартиры, в одной жила его любовница, у которой тоже был ребенок 12 лет, вторую он сдавал. А так как квартиры были куплены в браке и оформлены на него, то пришлось их делить. В результате, после развода знакомая оказалась в выигрыше. Помимо квартиры, в которой жила (она была ее до брака, от родителей осталась), она получила еще 1 квартиру от бывшего мужа и круглую сумму средств, которые тоже были на счете бывшего. © Мишка Фанси / Dzen
  • Была у меня коллега. Тырить со стола начинала в середине посиделок. Однажды исхитрилась умыкнуть половину ведра шашлыка, который помог увезти ее муж. Мы все на нее смотрели с упреком. В ответ нам было заявлено: «Это доля Юры!» В общем, перестали их звать на гулянки, вот такие мы жадины. © Елена Нюсина / ADME
  • Жила с отцом и мачехой. У нас в детстве одна комната в доме была закрыта на ключ. В ней для родных детей мачехи всегда были вкусняшки. Пережила это. Сейчас сама замужем, у меня сын. Застала такую картину: мой 4-летний сын лежит на полу и смотрит в щелку под дверью, как моя мачеха кормит своих внуков мороженым! © anybodyindark / Pikabu
  • Был у меня недавно день рождения. Гостей было немного, все свои. Семья, зная мои вкусы, угодила, а вот друзья... Семейная пара, дружим лет семь. Я и раньше замечала их любовь к халяве: не оплачивать свою долю в совместных праздниках, не давать денежку на бензин при дальних поездках по их просьбе, брать в долг продукты, лекарства и не возвращать. Но как-то все неудобно было сказать. В этот раз они отличились. Подарили мне миксер. В яркой красочной упаковке. Развернула подарок только сегодня, а там мой миксер, подаренный мне когда-то давно бабушкой. На тот момент он новенький был, я им не пользовалась. Видимо, давала друзьям когда-то попользоваться и забыла. Ну а что? Чем не подарок? Наверное, думали, что я забыла о нем, все-таки столько времени прошло. © Tandem.dvoe / Pikabu
  • Помнится, я встречалась с молодым человеком у себя дома, и как-то все пошло по накатанной схеме: с пятницы по понедельник это ужины, плавно переходящие в завтраки и так далее. И спустя некоторое время я задалась вопросом, почему только на мою долю выпадают все затраты на свидания: хожу по магазинам, покупаю продукты на двоих на все выходные. Чувствую себя какой-то мамочкой, к которой сыночка заваливается на все готовенькое (а сие дальнейшей романтике не способствует). Так вот, парень очень удивился, ибо считал, что мы вкладываемся на равных: он ведь тоже тратится каждый раз... на дорогу! Я сказала, что если он считает этот расклад справедливым, я готова оплачивать билет на автобус, если за них можно получить отдых на выходные по системе "все включено". Как вы понимаете, меркантильной в этой ситуации по итогу выставили женщину. © Sandra / ADME
  • Подруга беременная, ей знакомая говорит: «Приезжай, я тебе отдам детские вещи. Мои выросли уже, а тебе пригодятся». Та приехала — ей выдали два огромных пакета ползунков, шапочек, носочков. Они попили чай, и подруга поехала домой. А как приехала, знакомая ей пишет фееричное: «Когда ребенок вырастет, ты только верни все в том же состоянии. Я записала, что тебе дала. И чтобы без дырок и пятен были». Так бы, блин, и сказала, что с отдачей. Подруга пакеты собрала и обратно увезла. Как можно гарантировать, что ребенок не запачкает или не порвет? © Lakshmi / Pikabu
  • Мне как-то в подарок на день рождения подарили деньги, которые у меня и одолжили несколько месяцев назад, притом не всю сумму. Потом на просьбы вернуть оставшееся мне отвечали, что и так сильно потратились на подарок, денег нет, а я мелочная и меркантильная, да еще и подарки не ценю. Это был последний случай, когда я что-либо одалживала. © Nautica / ADME
  • Как-то раз сажусь в автобус, салон полупустой. Подходит кондуктор, я отсчитываю деньги и роняю монетку, та немного откатывается. Я рассчитываюсь с кондуктором, дергаюсь в сторону монетки, но проворный, неплохо одетый молодой человек наклоняется быстрее, поднимает ее, кладет к себе в карман и отворачивается. Я не видела своего лица, но выражение лица кондуктора я не забуду. © Madam Boo / ADME
  • Я никогда не заморачивалась по поводу домашней еды. Куплю себе днем готовый обед на работе, вечером йогурт - и вполне довольна. И тут начала встречаться с парнем. Начали жить вместе. Он долго колупал мне мозг на тему вредности фаст-фуда и рекламировал прелесть домашней нямки. Ну, я сдалась, стала варить щи-борщи. А когда уже разошлись, я стала анализировать и поняла, что плевать ему было на мое здоровье. Просто готовое я покупала на работе и только себе, а на кастрюлю с борщом замок же не повесишь, так и ел за мой счет. Недолго, правда, столовка быстро закрылась, ха. © Многокотная мать / ADME
  • Я как-то рассталась с парнем. В том числе из-за его патологической жадности. Была влюблена, все прощала в начале. А потом все как-то накопилось, достало... В общем, он расставаться не хотел совсем. Пришел ко мне с 3 розами в газетке, в ресторан позвал. Я думаю, ну исправляется человек, надо шанс дать. Сидим в кафе в итоге, он зажигает свечку на столе своей зажигалкой. Официант предупреждает, что свеча платная. Парень кивает. Посидели, поговорили по душам, как-то жалко его стало, подумала, может, придираюсь к нему, вон как переживает... Выходим из кафе, а он, потирая ручки и злорадно хихикая: "А за свечку-то мы не заплатили!" © Оксана Шуткова / ADME
Фото на превью Игоревич / Wikimedia Commons

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