19 женщин, у которых материальные вопросы решаются не без драматизма

Для девушки с парнем, у которых нет бабла, могу предложить эконом вариант. Он звонит, ты открываешь, сразу в спальню, шпили-вили, потом налей ему водички из-под крана да и пусть идёт с Богом. И всем хорошо. Бесплатно.