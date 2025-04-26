19 женщин, у которых материальные вопросы решаются не без драматизма

Для девушки с парнем, у которых нет бабла, могу предложить эконом вариант. Он звонит, ты открываешь, сразу в спальню, шпили-вили, потом налей ему водички из-под крана да и пусть идёт с Богом. И всем хорошо. Бесплатно.
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Деньги — тема, которая вызывает у людей много споров. У каждого из нас — свой взгляд на распределение финансов. Герои нашей статьи рассказали о своих особенных отношениях с финансами.
Для девушки с парнем, у которых нет бабла, могу предложить эконом вариант. Он звонит, ты открываешь, сразу в спальню, шпили-вили, потом налей ему водички из-под крана да и пусть идёт с Богом. И всем хорошо. Бесплатно.
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