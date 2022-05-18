16 вещей с небольшим, но крутым сюрпризом, которым они порадовали своих владельцев

Даже привычные вещи иногда приятно удивляют. С виду они обычные, а спустя время замечаешь, что они кое-что скрывали. Так, один парень опубликовал снимок своей тапочки, в которой обнаружил открывалку для бутылок, другой случайно нашел в степлере отсек со скобами, а третий не знал, что его мешок в пылесосе удобнее, чем он думал.

Мы в ADME тоже не всегда замечаем секреты обыденных вещей. И как же хорошо, что есть те, кто делится своими неожиданными открытиями.

«На камере слежения на автомойке есть скребок»

«В тапочки моего папы встроена открывалка для бутылок»

«Мой кухонный кран подает еще и кипяток»

«В моем бельевом шкафу есть встроенная выдвижная гладильная доска»

«Я только что обнаружил, что у моего степлера есть отсек с дополнительными скобами внизу»

«У пульта от телевизора в гостиничном номере есть QWERTY-клавиатура сзади»

«На моем новом рюкзаке, оказывается, есть застежка, которую я никогда раньше не видел»

«Эти туфли с подошвой в виде пульта я нашла в комиссионном магазине»

«В этой душевой есть небольшая перекладина, на которую можно поставить ногу, чтобы помыть ступни»

«Нашел этих 3 человечков совершенно случайно на ширинке своих новых штанов»

«У меня отломился кончик ручки-роллера, и под ним оказался фломастер»

«Внутри этой лопатки для торта оказались еще и спички»

«Я сначала подумала, что это просто браслет. Но теперь я люблю эти необычные часы»

«В 31 год я узнал, что, когда мешок для пылесоса наполнится, можно его закрыть, чтобы ничего из него не высыпалось»

«В моей ковбойской шляпе обнаружилась встроенная открывалка для бутылок»

«Эта тумба стоит у нас дома уже более 20 лет, и только сегодня мы поняли, что в ней была скрытая выдвижная столешница»