17 родственников, которые потеряли где-то ген адекватности

Как говорится, родственников легче любить на расстоянии. Герои нашей подборки при этой фразе точно тяжело вздыхают — ведь им пришлось нос к носу столкнуться с закидонами близких людей.

Мы в ADME сочувствуем авторам сегодняшних историй и надеемся, что их близкие все-таки осознают свои ошибки. В качестве бонуса мы приготовили лайфхак, который поможет избежать встречи с неугодными родственниками, даже если они будут жить в вашем доме.

Есть у меня однокомнатная квартира. Попросилась в ней пожить родственница в положении. Я строго сказал, что с собакой не пущу и хахаля ее не потерплю. Оплаты нет, только за коммуналку платить. Через 3 месяца прихожу и вижу и собаку, и хахаля. Выгнал всех и потребовал возместить ущерб. Теперь для родственников я изверг, прогнавший беременную. Только никто не собирается пустить ее к себе. © Подслушано / VK

Мне свекровь подарила на 30-летие большой портрет, выполненный в технике «алмазная мозаика». Очень качественно сделанный, в хорошей рамке. Все бы ничего, но это был портрет бывшей жены моего мужа. © vasisyana / Pikabu

Познакомилась с будущим мужем, когда мне было 20. К его родителям отнеслась с искренним уважением. Через несколько месяцев после свадьбы услышала, как они обсуждают меня за глаза: и хозяйство веду не так, и выгляжу не так, еще и не беременею. Вычеркнула свекра и свекровь из жизни, но не стала препятствовать общению мужа с ними. Потом начала замечать, что в гости они его не приглашают, звонят все реже. Спросила, что случилось, а он ответил: «Я выбрал тебя». Они сделали все, чтобы отнять у меня мужа. Я не сделала ничего, но отняла их сына. Не рой другому яму... © Подслушано / VK

Увидела у мужа незнакомую банковскую карту. Стала выпытывать, и он раскололся, что это для других людей деньги. Оказалось, у него ребенок на стороне. Мой мир рухнул. Я убежала на кухню и тупо смотрела в одну точку. А он вдруг подошел и говорит: «Я пошутил!» Пошутил он, блин. © Подслушано / VK

у него ребенок на стороне. Мой мир рухнул. Я убежала на кухню и тупо смотрела в одну точку. А он вдруг подошел и говорит: «Я пошутил!» Пошутил он, блин. © Подслушано / VK Построил себе загородный дом. Несколько раз звал родственников помочь по мелочи, и всегда у них находились отмазки. И вот началась жара и звонки: «Что в выходные делаешь? А бассейн поставил? А давай мы приедем шашлыки жарить?» Я прямо говорю «нет», и так приятно на душе становится. © odichaly / Pikabu

Помню, бывшая свекровь на какой-то праздник подарила мне маникюрный набор со словами: «Это нам на двоих, будешь мне давать пользоваться». © Инна Бойченко

Я учился в сельской школе, где весь педагогический состав состоял из моих родственников. Мама — директор, папа — учитель физики, сестра — учительница английского, дед — физрук, дядя — язык и литература, тетка — биология и химия. Тем не менее меня никогда не обвиняли в том, что мне завышают оценки. По всем предметам у меня были тройки, только по физкультуре была пятерка. Вывод: меня любил только дед. © Палата № 6 / VK

Я занимаюсь техническим переводом. Как-то дочь маминой подруги сказала, что ей для визы надо документы перевести. А маман моя решила, что я могу помочь бесплатно. Дочь маминой подруги оказалась адекватной и предложила приличную сумму за все это. Только вот мать моя решила сама мне заплатить вместо нее, чтобы перед подругой своей не позориться. © RhymeMe / Pikabu

Мама мужа — мастер поздравлений. На свадьбе внука тост: «Любви нет, хоть уважайте друг друга!» Или сына с днем рождения поздравляла: «Вот тебе 40 лет, полжизни за плечами, и что? Скоро 80 и все, конец!» © Подслушано / VK

Позвонил я отцу и попросил, чтобы он поговорил со мной наедине, чтобы никого рядом не было. Мы разговаривали минут 10, я прямо душу излил, плакал даже. А когда положил трубку, то получил сообщение от отца. Он написал, что включил громкую связь и вся семья слушала наш разговор. © musicallykairi / Reddit

Начало нулевых. Я все лето собирал и продавал чернику. С утра до вечера в лесу тебя жрут комары, стоит невыносимая жара и болит спина. Несмотря на все мучения, за 3 недели заработал на велосипед. Пошли покупать с батей. В магазине из двух крутых великов еле выбрал. Через пару дней пришел домой и увидел, что моему брату родители купили второй такой велик просто так. Вот тогда я понял, что справедливости не существует. © mimo1991 / Pikabu

Без моего ведома моя мать отдала свой дом с 6 спальнями моему брату и его жене, пока я работал за границей. Когда я приехал «домой», дверь открыл брат. Он объяснил, что к чему, и велел убираться. Я просто офигел. Пришлось ночевать в отеле, а не в единственном месте, которое я всегда называл домом. © Christopher Phillips / Quora

Мой родственник — скряга по жизни, несмотря на хорошую зарплату. Покупая в магазине хлеб, взвешивает его на весах для фруктов, чтобы выбрать батон больше. Из-за этого жлобства он одинок. А недавно он всех огорошил новостью о том, что женится. На наш вопрос, кто та счастливица, рассказал: «Зашел я в магазин. Хожу, выбираю и вижу девушку. Она пакет молока на весах взвешивает. Познакомились. У нас оказалось много общего». © Подслушано / VK

Моя тетя как-то спросила знакомую женщину при мне: «А ты не слишком стара, чтобы быть беременной?» Даме было за 40, и она не была беременна. © Pastafarian_Pirate / Reddit

Моя мама практичная донельзя. В последний раз я разговаривала с ней по телефону в День матери и спросила, чем она занимается. Она заявила: «Проверяю свой банковский счет, чтобы посмотреть, прислали ли мне мои дети деньги на День матери». © FriendRaven1 / Reddit

Собрались на выходные в другой город, где живет сестра моей жены. У нее небольшая квартира, двое детей, собака. Тесно им самим. Решили снять квартиру, ведь нас 4 человека. Теща узнала и как заорет: «Да вы что как сироты будете! Если вы снимете гостиницу при живой сестре, то это позор на всю нашу семью». Жена ее поддержала, но я ни в какую. Не хочу свою поездку портить жилищным вопросом и уставать не от красот города, а от ночевки на полу с собакой и кучей народа. Завтра сниму что-то и скажу, что деньги вернуть нельзя. © max2018 / Pikabu

Жена ее поддержала, но я ни в какую. Не хочу свою поездку портить жилищным вопросом и уставать не от красот города, а от ночевки на полу с собакой и кучей народа. Завтра сниму что-то и скажу, что деньги вернуть нельзя. © max2018 / Pikabu Прабабушка напекла пирогов и угощала всех родственников, кого могла. Мне эти пирожки казались очень вкусными. В процессе спрашивала: «Есть можно?» Конечно, все с удовольствием уплетали эти пироги, пока бабуля не выдала кульминационную фразу: «Ну и прекрасно, а то мясо 2 года хранилось, не знала, куда деть». © Подслушано / VK

Бонус: «Работаем удаленно и дежурим по одному. Люблю работать из дома, но тут свекры решили приехать, побыть с внучком. Написал начальнику, чтоб подыграл»