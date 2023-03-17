17 девушек, которые своими руками сделали то, за что мы платим немалые деньги в салонах красоты

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В эпоху соцсетей можно научиться практически всему, в том числе искусству макияжа и маникюра, бесплатно и не выходя из дома. А поскольку даже среди профессионалов встречаются горе-мастера, любая женщина, взяв в руки тушь и расческу, способна добиться классного результата самостоятельно.

«Сегодня мой ребенок был спокоен и у меня появилось время сделать макияж»

«Постриглась. Всегда любила пикси»

«Делаю такие ресницы много лет»

«С волосами у меня была катастрофа. Сейчас постриглась и покрасилась сама»

Облака на веках

«До и после того, как я импульсивно отрезала себе челку»

«Мне понадобились годы, чтобы понять, что моя подводка не должна выглядеть прямой линией в момент, когда глаз закрыт»

Винтажный стиль

«Сделала себе маникюр с детской тематикой. И родила в этот же день»

«Люблю эксперименты с яркими цветами. Вот сиреневый вариант „смоки айс“»

«Мой образ в стиле 80-х для тематической корпоративной вечеринки»

«Я попросила сына выбрать цвета для моего макияжа. Он назвал желтый, зеленый и синий»

«Мой макияж в 2016 и 2023 году»

«Мне стукнуло 35 лет. Чувствую, что начинаю выглядеть на свой возраст. Как вам мой макияж?»

Мне 23, а ты выглядишь моложе меня. © Daiseyheads123 / Reddit

«После развода я сама постриглась и покрасилась. Перестала улыбаться по команде и каждый день ношу макияж»

«До и после того, как я сделала „лисьи“ брови»

Ого! Сначала я подумала, что ты сделала подтяжку лица. © bonsaikittenangel / Reddit