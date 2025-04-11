14 женщин, которые решили воспользоваться силой макияжа и результат у всех получился разный

Косметика в умелых руках способна едва ли не на волшебство. Она может стереть следы усталости, создать лифтинг-эффект, сделать цвет глаз ярче и подчеркнуть все достоинства. Главное, как и в любом деле, не переборщить, чтобы не потерять свою индивидуальность.

«Лучше поздно, чем никогда. В честь своего 36-летия я решила впервые попробовать накладные ресницы»

«Очень захотелось накраситься синими тенями»

«Раньше я использовала теплые тона, потому что это было модно, но, попробовав светлые холодные, поняла, что они подходят мне намного больше»

«Я в поиске „своего“ образа и, кажется, это он»

«Я на 38-й неделе. И вот за что я так люблю косметику»

«Обычно я выбирала мерцающие тени, но в последнее время решила переключиться на матовые»

«Сходила на пробный макияж перед свадьбой, по-моему, визажист отлично справилась»

«У меня азиатский разрез глаз, и я потратила кучу времени на то, чтобы понять, какой макияж глаз мне подходит больше всего»

«Я в шоке от результата! Всего лишь нанесла подводку не так, как обычно»

«Вроде макияж простой, но мне очень нравится, как глаза получились»

«Я почти не пользуюсь косметикой, но для пробы перед свадьбой разрешила визажистке творить все, что она хочет»

«Вот такой образ для свидания у меня получился»

«Решила попробовать что-то новенькое и вот как накрасила глаза»