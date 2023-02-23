17 фото, которые стоит увеличить. Они не так просты, как кажется на первый взгляд

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Большинство из нас просто обожает делать фотографии. Кто-то хочет сохранить в памяти светлые моменты, у кого-то рука тянется к камере, когда он видит нечто забавное. А порой, разглядывая снимки, мы находим на них что-то такое, что переворачивает смысл картинки с ног на голову. Именно поэтому мы и любим фотографии, где второй план ничуть не хуже первого.

Он уже положил глаз на новую шляпу

Вероятно, он просто хотел привезти домой несколько шляп и боялся, что они сомнутся в багаже. © impul5e / Reddit

«Я упала с лодки, и никто не заметил»

И вы перешли сразу к последнему шагу: принятие. © YourFavorite******** / Reddit

«Ходил сегодня в зоопарк. На 99 % уверен, что это не гепард»

«Африканский гепард».

«Я фотографировал свою девушку в море, а потом понял, что на этом пляже я не один такой»

Реакция отца и парня девушки, которая только что поймала букет невесты

«Представляю вам кота в слюнявчике, который ест детское питание с ложечки. А на заднем плане ребенок играет с кошачьей игрушкой»

Тюльпаны на переднем плане того же цвета, что и точки на заднем

«Фотографировал кампус и случайно поймал момент чьего-то падения»

Женщина слева привлекает больше внимания, чем эта милая собачка

На самом деле на фото целых 3 котика

«Моя девушка взяла на прогулку нашего попугая в рюкзаке для птиц, который я подарил ей на Рождество. Она тут очень счастлива, как и мой друг на заднем плане»

Найдите вторую собачку

Когда хочешь красиво сфоткать еду, но в кадр врывается коварный язык

«Моя кошка нежится на солнце. А на заднем плане — самый милый малыш на свете»

«Вот так мы отдохнули на озере»

«Мои котики явно что-то задумали»