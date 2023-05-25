17 историй из салонов красоты, которые так врезаются в память, что и люди в черном не заставят их забыть

Сделать ошеломительную прическу или маникюр — та еще проблема. Не все мастера выполняют свою работу безукоризненно. И нередко у людей остается осадок после посещения салона. Но и сами клиенты порой не отстают и выдают такое, что хоть стой, хоть падай. Интернет полон забавных историй прямиком из кузниц красоты, и мы раскопали самые крутые из них.