17 историй из салонов красоты, которые так врезаются в память, что и люди в черном не заставят их забыть
Сделать ошеломительную прическу или маникюр — та еще проблема. Не все мастера выполняют свою работу безукоризненно. И нередко у людей остается осадок после посещения салона. Но и сами клиенты порой не отстают и выдают такое, что хоть стой, хоть падай. Интернет полон забавных историй прямиком из кузниц красоты, и мы раскопали самые крутые из них.
- Студентка, 2 года подрабатываю, делая маникюр. И вот ходит ко мне все эти годы клиентка, у которой всегда лак слезает на второй или третий день. Наезжает на меня, мол, делаю плохо, но приходит все равно. Работаю с ней, так как рекламирует меня знакомым и оставляет хорошие чаевые. А на днях она созналась, что нарочно отколупывает лак, чтобы прийти ко мне и поболтать. Если бы не деньги, давно бы послала. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я несколько месяцев снимала местечко в ногтевой студии, и вот решила обновить покрытие у местных девочек. Ладно, ранения кутикулы я пережить могу, ибо кожа очень тонкая и не все мастера чувствуют это. Но мало того что фреза для покрытия одна на несколько мастеров, у которых 3–7 клиентов в день, так даже непонятно, через какое время хотя бы водой ее ополаскивают, молчу о стерилизации. Они просто достали из ящика крафт-пакет с белым индикатором (значит, обработку инструменты не проходили, иначе индикатор становится коричневым или темно-розовым. — Прим. ADME). В душе готова была вопить и верещать, но из-за того, что в зале были еще клиенты, молчала, чтобы репутацию студии не портить. В итоге тем же вечером отказалась от аренды, поскольку не хотелось с таким себя ассоциировать. © Mankabrr / Pikabu
- Раньше всегда ходил в любимый барбершоп. У меня там был свой мастер, который без слов знал, как меня нужно стричь. Приходишь себе, садишься в кресло, попиваешь что-то вкусное, а над тобой в это время колдуют. И результат всегда нравился, и времяпровождение приятное, и настроение потом хорошее. Но не так давно этот барбершоп закрыли у нас в городе. В другой ехать ради прически как-то не хотелось, поэтому пришлось искать замену. Влез мой батя со своим предложением: «Сходи к тете Наташе, я у нее всегда стригусь, хорошо получается! И недорого!» К сожалению, я прислушался к совету бати... Тетя Наташа сделала мне горшок за полчаса и отправила домой. Так уродски я еще не выглядел! Еще и ухо порезанное, ибо она вовсе не парикмахер по профессии. Больше батю слушать мы не будем. © Палата № 6 / VK
- Однажды мне пришлось отказать даме в снятии наращенных волос. Она должна была поменять их через 3 месяца, но ей об этом никто не сказал, и она проходила с ними все 7. Я взглянула на нее и сказала, что ничем не могу помочь. Там была прядь шириной около 15 см, покрытая кусочками клея, с торчащими в разные стороны волосами. У меня для нее было только 2 варианта: побриться наголо или отрезать почти все волосы. © hinky28 / Reddit
- Обычно хожу стричься каждые 3–4 месяца, максимум — раз в полгода. Но был период в жизни, когда дел навалилось столько, что в салоне не была 2,5 года. Волосы отросли до пояса, но были в ужасном состоянии: сухие, ломкие, секущиеся — в общем, кошмар. Когда пришла к своему парикмахеру, у которой уже долгие годы стригусь, она аж рот открыла от шока. Час приводила мне их в порядок. Когда наконец прическа была готова, стилист строго посмотрела на меня и материнским тоном пожурила: «И больше так не запускай волосы».
- Несколько лет назад муж сделал мне сюрприз и отвел в салон, чтобы я могла сделать стрижку. Мы пришли и поговорили с хозяйкой. Она посоветовала отличного мастера, который сможет сделать все, что я хочу. Рассказала парикмахеру о стрижке, и она принялась за работу. Но когда она закончила, мне абсолютно не понравился результат и я расстроилась. А вместе со мной и муж. На выходе я сказала хозяйке, что это не то, что я хотела, и больше мы не придем. К нашему удивлению, мастер поймала нас на улице, извинилась и сказала, что хотела сделать ту самую стрижку, но хозяйка посоветовала сделать другую. © Anne B Blockley / Quora
- Салон красоты, в который я хожу на маникюр, находится через дорогу от моего дома. Пошла в магазин в обычном спортивном костюме, кроссовках, шапке и куртке, по пути решила зайти записаться к мастеру. На входе меня встретила презрительным взглядом новый администратор, даже не поздоровалась. Уходя, я не заметила стеклянную дверь, врезалась в нее лбом и услышала в свой адрес оскорбление. Эта девочка не знает, что директор салона — моя подруга. Хотя бы убедилась в том, что я не услышу. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я училась в 4-м классе, когда бабушка решила отвеcти меня в салон. Я была так взволнованна, ведь это было мое первое преображение! Но длилось это недолго. Когда я посмотрела в зеркало, я поняла, что выгляжу как бабушка, только моложе: с короткими волосами и плотной завивкой. Мои старшие братья и сестры подтрунивали надо мной целый день. © Roo514 / Reddit
- Я захотела покрасить свои темно-каштановые волосы в блонд в знакомом салоне. Процесс длиной в 4 часа закончился фразой: «Смотрите, получилось здорово!» На самом деле волосы стали желтого цвета, который смотрелся ужасно. Я знала, что больше ни за что не вернусь в эту парикмахерскую. Пришлось найти другого мастера, и уже через месяц меня покрасили именно в тот блонд, который я хотела. © Sue Croke / Quora
- Пришла ко мне девушка по записи наращивать ресницы. Я начинаю поправлять ей шапочку и замечаю, что ее лоб довольно-таки горячий. Задаю резонный вопрос: «У вас случайно нет температуры?» На что получаю отрицательный ответ. Минут через 10 ее голова все еще горячая, и я вопрошаю, точно ли все у нее в порядке. Говорит, все в порядке. Тогда решаю зайти с козырей и заявляю, что если у нее реально повышена температура, то очень велика вероятность того, что наращенные ресницы отпадут прямо завтра и денег я ей из-за этого не верну. И — о чудо! — она вдруг понимает, что плохо себя чувствует и, возможно, у нее температура. © Ram5ad3 / Pikabu
- Когда мне волосы красили в бирюзу, вокруг ходила бабушка-уборщица и громко причитала: «Сумасшедшие, что с девушкой делаете?! Как так можно? Что люди скажут? Что значит „сама попросила“?! А у тебя мозгов нет? Попросила, а ты не делай! Как домой эта несчастная пойдет?»
- Работаю мастером по маникюру. Приходит ко мне клиентка, которой нужно все и сразу. А у нас не оборудован кабинет для маникюра и педикюра одновременно, так она и выдает: «Пусть один человек делает мне маникюр, а второй — педикюр, но под столом». Еще покрасить ее нужно было и эпиляцию сделать — и все за час. Мы с коллективом представили эту картину — смешно получается. Теперь, когда она нам звонит, мы записываем ее как «Все и сразу». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Когда моя сестра училась в начальной школе, она не любила расчесывать свои густые волосы. Каждый раз это было настоящей трагедией. Мама отвела ее на стрижку. Парикмахер в течение минуты пыталась расчесать ее волосы, а потом заявила, что сестре придется сделать это самой. Поэтому ей пришлось сидеть в холле с расческой до тех пор, пока все колтуны не исчезли. © unknown author / Reddit
- Это был мой первый поход в салон красоты. Мама поехала на стрижку, и я увязалась с ней. Пока мастер занимался ею, я выбрала симпатичную прическу из каталога. Показала ее парикмахеру, и она повела меня на мытье головы. Моя мама и мастер были в шоке, когда я наклонила голову вперед в раковину и залезла на кресло с ногами. Тогда мама закричала: «Нет, дочка... Садись в кресло». Я посмотрела на нее через плечо и поняла, какую глупость сделала. Покраснев, я встала, повернулась, села в кресло и откинулась на спинку. Я хотела сквозь землю провалиться прямо там. © Jennifer Coleman / Quora
- К нам в салон забежала женщина и закричала, что ей надо срочно покраситься. Когда краску нанесли, она встала и говорит: «Все, мне на автобус пора». Мы в ужасе: какой автобус?! Если вовремя не смыть, волосы отвалятся. Она расплатилась и галопом ускакала. Через день возвращается и рассказывает, что, когда пришло время смывать краску, она вышла из автобуса и помыла голову под колонкой. © abereza / Pikabu
- Пришла в салон красоты на окрашивание. Мастер уверила, что через месяц все смоется. Через месяц волосы стали желтыми и пегими. Это был просто кошмар! Я прихожу в салон, говорю, мол, смойте цвет, если уж он сам не сходит. Так они отказались бесплатно это делать, причем в хамской манере. А я не люблю, когда мне хамят: взяла и натравила на них отдел по защите прав потребителей, санэпидемстанцию, пожарников, налоговую. Организацию проверили все надзорные органы. Деньги, кстати, тоже вернули. © Подслушано / Ideer
- Снималась в рекламе известного салона красоты. Меня, обладательницу густой шевелюры золотисто-русого цвета, выбрали из сотни участниц. Парикмахер, которая делала окрашивание и укладку для фото, сознательно испортила и сожгла мои волосы. Да так, что после фотосессии пришлось постричься под каре. Мало шансов отрастить такие же. Кроме того, вместо обещанных 25 тыс. рублей мне заплатили только 3 тысячи. Свои прекрасные волосы теперь вижу только на рекламных постерах. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
Чего только не происходит в парикмахерских: то вместо блонда сделают желтые волосы, то неожиданно побреют налысо. А иногда перлы выдают клиенты — например заснут прямо во время стрижки или будут 10 минут ныть, как их в прошлый раз плохо постригли.
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