15+ доказательств того, что после свадьбы съезжаются не только муж с женой, но и все их тараканы из головы

Порой во время совместной жизни начинают всплывать сюрпризы от партнера, о которых до свадьбы даже трудно было догадаться. Одни складывают туалетные принадлежности друг на друга, другие систематически разбрасывают вещи, а третьи спят в непонятной позе. Пользователи сети показали, с чем им приходится иметь дело в браке.

А в бонусной части вы найдете доказательство того, что без юмора в семье просто никуда.

«Целых 3 часа я надраивала дом, пока муж с ребенком были у бабушки. А как только вернулись, то я нашла это»

Отправьте его обратно к матери. © eatthecheesefries / Reddit

«Жене почему-то не нравится моя подставка для часов и кольца»

«Вот так жена оставляет для меня мороженое»

Странный способ просить о разводе. © FranklinDel23 / Reddit

«Почему так сложно воспользоваться корзиной для белья?»

«Вот как моя жена держит карандаш»

«Попросила мужа помочь мне испечь торт. Нужно было всего лишь застелить форму бумагой»

Кстати, посмотрите подборку мужей, чьи жены точно не жалеют о том, что однажды сказали «да».

«А моя жена готовит яичницу вот так»

«Я поборол еще один страх и пошел против системы. Пока не было супруги дома, набрал воду в утюг из-под крана, а не из фильтра»

«Представление моего суженого об изысканной кухне»

«Жена замораживает соус таким способом»

Ваша жена гений, и это заслуживает похвалы. © famously / Reddit

«Супруга сделала мне карточки, чтобы я не забывал про аллергию во время нашей поездки»

«Вот как мой муж кладет свои туалетные принадлежности»

«Моя жена обладает сверхъестественной способностью съедать кукурузу строго по одному ряду»

Некоторых подобные странности и раздражают, и умиляют одновременно. Такая она, эта любовь.

«Так спит мой муж»

«Мужчины до самого конца остаются мальчиками. Это башенка из печенек, которую смастерил муж. Но есть эту бурду он, конечно же, не стал»

«Жена выдавила мне прыщ без разрешения, а потом тут же прилепила забавный пластырь»

«Вот так моя жена нарезает сыр. Пора обратиться к юристам»

Если бы не отсутствие следов зубов, я бы подумал, что она просто взяла его и начала кусать. © virtualchoirboy / Reddit

«Жена постоянно кладет какие-то дурацкие игрушки ко мне на тумбочку. Только отвернусь — тут же снова положит»

Бонус: Хорошо, когда в семье хоть у одного есть хорошее чувство юмора

Мой муж — самый веселый мужик на свете. Когда только начали встречаться, мы часто гуляли, ели мороженое и смеялись. Он покорил меня своим юмором. Однажды он серьезно спросил: «А ты умеешь ходить, не сгибая ног?» Когда я начала с усердием демонстрировать это умение, он прокомментировал: «Картина Репина „Хочу в туалет“». И именно благодаря этому умению поржать, мы не только поженились, но и до сих пор вместе. © Подслушано / Ideer

Шесть переездов за 2,5 года. К защите диплома готовилась при свечах — временно кантовались на даче, а электричества не было. Первая брачная ночь началась и закончилась выгрузкой вещей в очередную съемную квартиру. И вот наконец своя квартира. Но вчера муж задумчиво выдал: «Может, эту продадим, а купим в другом районе?» Хлопнулась в обморок. Кажется, стрессоустойчивость надо из резюме вычеркнуть. © Подслушано / Ideer