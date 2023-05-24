17 историй от квартирантов, которые аренду жилья еще долго не смогут вспоминать без ведра валерьянки под рукой

Те, кому доводилось искать съемное жилье, знают, что не так-то просто заполучить хорошую квартиру с адекватными хозяевами и приемлемой ценой. Просмотр доступных вариантов превращается в выматывающий квест, и даже соответствующие, на первый взгляд, всем требованиям апартаменты могут преподнести в итоге неприятный сюрприз.