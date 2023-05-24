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17 историй от квартирантов, которые аренду жилья еще долго не смогут вспоминать без ведра валерьянки под рукой

Народное творчество
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Те, кому доводилось искать съемное жилье, знают, что не так-то просто заполучить хорошую квартиру с адекватными хозяевами и приемлемой ценой. Просмотр доступных вариантов превращается в выматывающий квест, и даже соответствующие, на первый взгляд, всем требованиям апартаменты могут преподнести в итоге неприятный сюрприз.

  • Решили с подругой снять квартиру. На радость подвернулась однокурсница Аня, которая как раз сдавала двушку. Сказала, что скинет ₽ 1 тыс., для своих же. Но есть условие: раз в месяц-два будет приезжать ее папа и ночевать. Он занимается коммерцией в селе и иногда катается в город закупать продукцию. Согласились.
    Первый раз папа приехал через 2 недели. Отличный мужик. Потом еще через неделю. Потом с сыном — помогать загрузить товар. Потом на двое суток: база не работает.
    После этого приезжать он стал каждую неделю, при этом устраивая посиделки с друзьями. Апогеем стала ночевка 5 членов его семьи в нашей двушке. Через 7 месяцев мы съехали. Сейчас понимаю, что за ту квартиру мы платили примерно на ₽ 1,5 тыс. дороже, чем стоят аналогичные в нашем городе. © DikyPrapor / Pikabu
  • Нашел квартиру в центре города, недорого. По телефону хозяйка поставила условие: арендную плату внести сразу за 3 месяца. Встретились в понедельник, все понравилось, оплату внес. День пролетел, вечером прихожу с работы, а вся квартира заполнена звуками музыки. Оказалось, что окна квартиры выходили во двор ресторана, а там гремела музыка.
    Первое время было терпимо, но репертуар ресторанного ансамбля составлял 25–30 песен, которые, естественно, надоели через неделю. Вот почему хозяйка в понедельник мне квартиру показала: по понедельникам ресторан не работал. © PolAnd1962 / Pikabu
  • Cняла квартиру, сделала косметический ремонт. Пожила год и съехала, оставив пылесос, мебель на кухне и в комнате. Месяц донимали вопросом, где хозяйский тюль из жуткой синтетики за ₽ 300. © Денисова Екатерина
  • Снимали комнату в квартире с хозяйкой и ее дочкой. Холодильников на кухне было 2: наш и хозяйский. Был август. Моя девушка вечером сделала селедку под шубой и поставила в наш холодильник на ночь пропитаться. Приходим на следующий день с работы, а хозяйка с дочкой селедку под шубой едят. Ну, думаю, тоже захотели себе сделать. Открываю наш холодильник, а там от «шубы» половина отрезана.
    Спрашиваем, что за ерунда. В ответ: «Ой, мы селедку под шубой только на Новый год готовим, а вы тут ее летом сделали. Вам жалко, что ли?» На следующий день мы съехали. Залог нам так и не вернули. © Vereshch / Pikabu
  • Снимала квартиру за $ 100 в месяц. Сама я дизайнер, да и руки растут из правильного места. За пару месяцев переложила пол, декоративной шпаклевкой забацала стены, сменила мебель. Ванную выложила кафелем, поменяла смесители. Хозяйка, увидев это, быстро аннулировала договор. Нашла объявление о сдаче квартиры как «квартиры люкс» за $ 400. Попросила неделю на выселение. Вытащила из гаража старую мебель, линолеум и ржавые смесители, поставила все обратно. © Подслушано / Ideer
  • Снимала койко-место в 3-комнатной квартире. В каждой комнате нас по двое лиц женского пола, итого 6 человек. Платили по ₽ 9 тыс. каждая, итого ₽ 54 тыс. арендодатель имел каждый месяц. Покажу, в каком состоянии квартира.
    Раковина шатается, на край нельзя нажимать, иначе упадет. Полочка постоянно слетает вниз, лучше вообще не трогать. Пластиковая подставка такая, что ничего не положишь. Кран не просто капал — вода конкретно бежала. Местные жительницы ставили ковшик, в котором вода набиралась и лилась уже в ванну. © alenka0alenyshka / Pikabu
  • Сняли с молодым человеком квартиру. При просмотре смутил специфический запах, но хозяйка пообещала, что все быстро выветрится. Во время попытки переночевать у меня начало чесаться все лицо, у парня распух язык, у обоих сильное головокружение. Съехали через сутки — здоровье важнее. Чуть позже хозяйка призналась, что вылила на диван 4 бутылки средства для ковров. Один вопрос: зачем? © Подслушано / VK
  • К нам хозяйка квартиры каждый месяц приходила и поднимала плату, аргументируя это так: «Все соседи на иномарках ездят, а у нас „Волга“ старая». Прожили 6 месяцев, а потом нашли квартиру на том же этаже дешевле в 1,5 раза. © галина фиттерер
  • Переехала в другой город. Из-за недостатка средств снимала комнату у бабушки. На показе жилья хозяйка была отличная, но, как только я заехала, пелена спала. Оказалось, дверь в комнату закрывать нельзя, иначе сломается. Спать можно только на одной стороне кровати, чтобы не испортить матрас. Бабушка заходила ночью, проверяла, как я сплю. Каждый день мыться — слишком часто, нужно раз в неделю. И когда она ходила в туалет, она дверь не закрывала. Еле вытерпела это и сбежала. © Подслушано / Ideer
  • Снимала с дочкой 1-комнатную квартиру, недорого. Хозяйка сразу предупредила, что живет в деревне, каждое воскресенье будет приезжать за продуктами в город. Помоется, переночует и в понедельник утром обратно в деревню поедет. Так продолжалось аж 3 недели. Потом она не уехала в понедельник, потому что заболела, спала на кухне на диване. А еще через неделю пришел ее друг, которому негде жить, и поселился на том же диване. © Алла След
  • Это потолок на кухне. 8 лет назад хозяйка специально затопила собственную квартиру, чтобы испортить потолок и заставить нас сбежать. Об этом она рассказала сама. Каждый раз, когда я прошу сделать ремонт, она сильно обижается. © hyene / Reddit
  • Дом, в котором мы арендовали квартиру, купили новые владельцы. Мы и так собирались вскоре съезжать, но новые хозяева желали выставить нас пораньше. Владелица каждое утро наведывалась к нам, объясняя это тем, что не помнит, какие из квартир пустуют.
    А как-то раз мы случайно испортили стену в съемной квартире. Собирались все исправить, но буквально через несколько минут набрала хозяйка и сказала, что добавит стоимость ремонта к арендной плате. Оказалось, в нашей квартире она установила камеры© Jen Frischen / Quora
  • Приехал с другом, чтобы хозяйка сняла показания со счетчиков. Придиралась, что ванная и унитаз недостаточно белые. Фото «грязной» ванны прилагаю. © up255057 / Pikabu
  • Снимали 1-й этаж большого дома. Владелица попросила делиться стиральной и сушильной машинами с соседями. Я целыми днями пропадала на работе, а соседка каждый день чуть ли не по 12 часов стирала и сушила одежду. Хозяйка же высказывала претензии мне и несколько раз повышала плату.
    В итоге я избавилась от сушилки и стиралки, соседка была в ярости. Хозяйка же решила зацементировать канализацию, из-за чего подвал затопило. Она полгода пыталась все отремонтировать. Каждый день приходили какие-то рабочие, но так ничего и не доделали. Через 7 лет мы наконец съехали. © Diane Shafer / Quora
  • Подруга с парнем искали съемное жилье, нашли недорогую квартиру с хорошим месторасположением. Пришли смотреть, открывает им женщина, показывает квартиру, и тут подруга замечает в шкафу устрашающего вида кукол. Они попросили кукол убрать, а хозяйка сказала, что не может, потому что они будут следить за ними и ей потом все рассказывать. Короче убежали они оттуда сверкая пятками. © Подслушано / VK
  • В 19 лет я встречалась со своим первым парнем, моим будущим мужем. Он жил один, но на Новый год к нему приехала мама. Мы решили снять квартиру на сутки, чтобы поехать туда после празднования.
    Утречком лежим мы в кровати, которая стоит аккурат напротив входа. Тут открывается дверь и заходит бабулька. Говорит, мол, не отвлекайтесь на меня, я сейчас кое-что быстро заберу и уйду. Даже когда она ушла, я еще какое-то время не вылезала из-под одеяла. С тех пор квартиры на сутки не снимаем. © Lana M / AdMe
  • В объявлении было указано, что в квартире есть вся техника и раздельный санузел. Когда я пришла туда, нигде не могла найти туалет. Спросила хозяйку. Ее ответ помню до сих пор: «Так ты можешь бегать к соседям, студентка же, молоденькая совсем. Да и заправка тут недалеко. У меня времени нет ремонтом заниматься». Оказалось, унитаз по какой-то причине она снесла, а из комнатушки, где раньше был туалет, сделала кладовку, где хранила свои старые вещи. Когда я уходила, хозяйка еще кричала вслед, что молодежь совсем зажралась.

Да, героям нашей подборки вообще не повезло с хозяевами съемного жилья. Тем не менее, владельцы недвижимости тоже часто попадают в неприятные истории, связанные с квартирантами. Так что отыскать порядочного жильца не менее сложно, чем адекватного арендодателя.

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AdMe/Народное творчество/17 историй от квартирантов, которые аренду жилья еще долго не смогут вспоминать без ведра валерьянки под рукой
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