15 человек, чье терпение испытывали слишком долго. И оно лопнуло

Говорят, что терпение — это основа всякой мудрости. Однако даже у самых просветленных из нас порой наступает момент, когда больше нет сил сдерживаться. И тогда одни из нас посылают гневные взгляды в окружающий мир, другие ломают подручные предметы, а третьи пытаются уместить свое негодование в 280 символов, отведенных на это Twitter.