18 человек, которые готовят настолько по-бунтарски, что не понять, лайфхак это или безумие

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То, что каждый повар готовит одно и то же блюдо по-своему, не новость. Однако есть категория людей, которые умудряются стряпать таким образом, что у домочадцев глаза лезут на лоб то от удивления, то от возмущения. Некоторые даже успевают сделать фото, чтобы другие пользователи сети смогли полюбоваться на подобные кулинарные шедевры.

«Друг готовит спагетти, а я смотрю на это и медленно схожу с ума»

«Готовила бургеры, и было лень жарить по 1 котлетке. Выход нашла, но тут явно что-то не так»

Да сам черт офигел бы, увидев этот холодец!

«Это я готовлю на обед каждый день. Просто сворачиваю и кладу в тостер»

«Моя девушка настаивает, чтобы я больше не называл ее шедевр „рамлет“. Но это же омлет сверху рамена»

«Мой обед — остатки китайской еды»

«Выглядит мерзко, но я ем это 4 раза в неделю. И уже заметно похудела»

«Приготовил себе хот-дог в разобранном виде»

«Сделала себе круассан с шоколадом, арахисовым маслом и маршмеллоу внутри»

Это спагетти внутри тефтелек

Хот-дог с майонезом, сырым луком и арахисовым маслом

Как вам ньокки из цельнозерновой муки?

«Сосед по комнате сделал беконовое тако»

«Испек домашнюю пиццу! Добавил немного бананов, а сверху — булочка от хот-дога»

«Представляю вам свои лазаньяроны»

«Застукал своего шефа сегодня: он обмакивал холодные куриные стрипсы в черную икру»

«Приготовил маме на завтрак салат из сосисок»