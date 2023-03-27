18 человек, которые готовят настолько по-бунтарски, что не понять, лайфхак это или безумие
То, что каждый повар готовит одно и то же блюдо по-своему, не новость. Однако есть категория людей, которые умудряются стряпать таким образом, что у домочадцев глаза лезут на лоб то от удивления, то от возмущения. Некоторые даже успевают сделать фото, чтобы другие пользователи сети смогли полюбоваться на подобные кулинарные шедевры.
«Друг готовит спагетти, а я смотрю на это и медленно схожу с ума»
«Готовила бургеры, и было лень жарить по 1 котлетке. Выход нашла, но тут явно что-то не так»
Да сам черт офигел бы, увидев этот холодец!
«Это я готовлю на обед каждый день. Просто сворачиваю и кладу в тостер»
«Моя девушка настаивает, чтобы я больше не называл ее шедевр „рамлет“. Но это же омлет сверху рамена»
«Мой обед — остатки китайской еды»
«Выглядит мерзко, но я ем это 4 раза в неделю. И уже заметно похудела»
«Приготовил себе хот-дог в разобранном виде»
«Сделала себе круассан с шоколадом, арахисовым маслом и маршмеллоу внутри»
Это спагетти внутри тефтелек
Хот-дог с майонезом, сырым луком и арахисовым маслом
Как вам ньокки из цельнозерновой муки?
«Сосед по комнате сделал беконовое тако»
«Испек домашнюю пиццу! Добавил немного бананов, а сверху — булочка от хот-дога»
«Представляю вам свои лазаньяроны»
«Застукал своего шефа сегодня: он обмакивал холодные куриные стрипсы в черную икру»
«Приготовил маме на завтрак салат из сосисок»
«Когда остаются только мелкие чипсы, которыми соус уже не зачерпнешь, я делаю из них „суп“»
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Фото на превью blackmagikmike / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые готовят настолько по-бунтарски, что не понять, лайфхак это или безумие
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