18 человек, которые виртуозно умеют играть на нервах окружающих

Есть люди, чьи поступки вызывают у окружающих раздражение и недоумение. Они живут по каким-то своим законам и действуют так, как считают нужным. Например, легко занимают несколько посадочных или парковочных мест, не стесняются включать в самолете видео на всю громкость, без зазрения совести перекладывают обязанность выносить мусор на соседей. И, главное, они искренне уверены, что в этом нет ничего зазорного.

Эта женщина умудрилась занять сразу 8 мест в переполненном поезде

«Сюда моя коллега кладет свою еду, когда ей лень брать салфетку»

Этот парень не просто занял парковку для инвалидов, он еще и съезд с пандуса перекрыл

«Вместо выступления любимой группы мы вынуждены были смотреть на других фанаток»

«Мой парень прорезает дырки в полотенцах, если у них нет петли, чтобы повесить на крючок в ванной»

«Соседка разбила мою машину (ездила на ней на работу), а теперь отказывается оплачивать ремонт, пока я не пообещаю ей, что разрешу ездить на этом авто в будущем»

«Вот так мой тесть оставляет кухонные ножи в раковине»

«Мой друг всегда опаздывает. Мы забронировали столик на 19:00. Сейчас 19:35»

«В 2 часа ночи меня вызвали на уборку снега. Сказали, что там сугробы. Вот что я увидел, когда приехал»

«Отличное начало моего отпуска»

«Соседи оставляют свой мусор в тамбуре на нескольких дней, и он жутко воняет. Я много раз просил их так не делать, потому что пахнет даже у меня в квартире»

«Однажды я не выдержал, взял их мусор и вынес его сам. И теперь они считают, что это моя обязанность».

«Нет, вы не можете сесть там, это места для нашего багажа»

Водитель каждый раз паркует свой грузовик таким образом

«Кто-то оставил использованный подгузник на полу кинотеатра, в котором я работаю»

«Мои соседи по комнате считают, что мыть посуду необязательно»

«Теща забыла рисовую запеканку в шкафу на несколько дней, а теперь хочет, чтобы мы скормили это собаке»

«Посмотрите, как мои дети открыли новую настольную игру»

«У дамы, сидящей передо мной, красивая норковая шуба. Она сказала, что не может убрать ее наверх»