18 вещей, которые стали наглядным ответом на вопрос «Что будет, если?..»
Человек по природе своей любопытен, и ему с самого детства хочется знать ответы на разнообразные вопросы из категории «Что будет, если?..» К счастью, сама жизнь нередко дает на них вполне наглядные ответы. Например, в тот момент, когда мы находим клубнику, забытую в холодильнике на целый месяц. Или когда видим пенопластовый стаканчик с газировкой, пролежавший какое-то время в морозилке.
Что будет, если оставить пенопластовый стаканчик с газировкой (с вишневым вкусом) на ночь в морозилке
Что стало с сахарной ватой, забытой в шкафу на долгое время
Что будет, если разрезать высушенный лимон
«Мой сынуля спрятал лимон в своей комнате. Тот успел сгнить, а затем высох и стал твердым, почти как камень. Я его разрезала. Самое невероятное — то, что внутри он приятно пахнет».
Что станет с пластиком, если его долгое время будет касаться ароматизатор «елочка»
Что будет, если оставить капусту на долгое время (из нее может вырасти новая капуста)
Что будет с пластиковой ручкой, если оставить ее лежать на ластике примерно 5 лет
Что станет с пакетом с чипсами, купленным в аэропорту, во время полета (он расширится из-за разницы между давлением на земле и давлением в салоне самолета)
Что станет с забором, если конденсат из кондиционера будет постоянно капать прямо на него
Что станет с пальцами после 2-часовой игры на гитаре
Что будет, если цветная краска в принтере закончится прямо во время печати
Что будет с вентиляцией сушилки после лишь одной загрузки полотенец
Что будет с маслом, если его разрезать после того, как оно пролежало нетронутым 2 года
Как будет выглядеть мороженое, которое по ошибке окажется без вафельного конуса
Что станет с цепью, которая, будучи привязанной к прицепу, долгое время будет волочиться по земле
Что станет с клубникой, которая пролежит в холодильнике месяц
Что стало со старым тестом для лепки, которое долго лежало в шкафу (из него выросли кристаллы соли, похожие на иголки)
Что стало с колесом компьютерного кресла после многих лет ежедневного использования швеей на фабрике по производству обуви
Что будет с плюшевым кроликом (слева), если им пользоваться 22 года. Кролик справа — новый, все эти годы он хранился в шкафу
Если вы по своей натуре любопытны, то вам, помимо прочего, будет интересно узнать, что будет...
Фото на превью brandideer / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 вещей, которые стали наглядным ответом на вопрос «Что будет, если?..»
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