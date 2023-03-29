18 вещей, которые стали наглядным ответом на вопрос «Что будет, если?..»

Человек по природе своей любопытен, и ему с самого детства хочется знать ответы на разнообразные вопросы из категории «Что будет, если?..» К счастью, сама жизнь нередко дает на них вполне наглядные ответы. Например, в тот момент, когда мы находим клубнику, забытую в холодильнике на целый месяц. Или когда видим пенопластовый стаканчик с газировкой, пролежавший какое-то время в морозилке.

Что будет, если оставить пенопластовый стаканчик с газировкой (с вишневым вкусом) на ночь в морозилке

Что стало с сахарной ватой, забытой в шкафу на долгое время

Что будет, если разрезать высушенный лимон

«Мой сынуля спрятал лимон в своей комнате. Тот успел сгнить, а затем высох и стал твердым, почти как камень. Я его разрезала. Самое невероятное — то, что внутри он приятно пахнет».

Что станет с пластиком, если его долгое время будет касаться ароматизатор «елочка»

Что будет, если оставить капусту на долгое время (из нее может вырасти новая капуста)

Что будет с пластиковой ручкой, если оставить ее лежать на ластике примерно 5 лет

Что станет с пакетом с чипсами, купленным в аэропорту, во время полета (он расширится из-за разницы между давлением на земле и давлением в салоне самолета)

Что станет с забором, если конденсат из кондиционера будет постоянно капать прямо на него

Что станет с пальцами после 2-часовой игры на гитаре

Что будет, если цветная краска в принтере закончится прямо во время печати

Что будет с вентиляцией сушилки после лишь одной загрузки полотенец

Что будет с маслом, если его разрезать после того, как оно пролежало нетронутым 2 года

Как будет выглядеть мороженое, которое по ошибке окажется без вафельного конуса

Что станет с цепью, которая, будучи привязанной к прицепу, долгое время будет волочиться по земле

Что станет с клубникой, которая пролежит в холодильнике месяц

Что стало со старым тестом для лепки, которое долго лежало в шкафу (из него выросли кристаллы соли, похожие на иголки)

Что стало с колесом компьютерного кресла после многих лет ежедневного использования швеей на фабрике по производству обуви

Что будет с плюшевым кроликом (слева), если им пользоваться 22 года. Кролик справа — новый, все эти годы он хранился в шкафу