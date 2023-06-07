18 историй о вопиющей наглости, которая противоречит здравому смыслу

Наверное, каждый хоть раз в жизни да сталкивался с бесцеремонными и беспардонными людьми. Кажется, им вообще неведомы базовые правила приличия и плевать они хотели на мнение окружающих. Но если некоторые такие столкновения забываются быстро, другие возмутительны настолько, что о них просто невозможно молчать. Вот и герои нашей статьи решили поделиться своими чувствами с интернетом.