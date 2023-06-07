18 историй о вопиющей наглости, которая противоречит здравому смыслу
Наверное, каждый хоть раз в жизни да сталкивался с бесцеремонными и беспардонными людьми. Кажется, им вообще неведомы базовые правила приличия и плевать они хотели на мнение окружающих. Но если некоторые такие столкновения забываются быстро, другие возмутительны настолько, что о них просто невозможно молчать. Вот и герои нашей статьи решили поделиться своими чувствами с интернетом.
- Одолжила знакомому деньги. Ждала-ждала, когда отдаст, он все не отдает. Позвонила уточнить, когда вернет долг, и услышала очень неожиданный ответ: «А тебе зачем эти деньги?» © Lupkina / Pikabu
- Я готовила плов для гостей. Одна из дам старшего поколения завалилась в кухню и, стоило мне выйти, начала энергично перемешивать плов (чего делать нельзя)! В общем, «спасибо» ей, пришлось угощать всех рисовой кашей. А она еще и умничать взялась, мол, зачем я вообще задумала плов готовить, если не умею. © Тревожное Пирожное / ADME
- Зашел в супермаркет и увидел, что кто-то решил забабахать себе миску хлопьев с молоком, не доходя до кассы. © gameofthrones_addict / Reddit
- Веду прием в частной клинике. Пациенты приехали на час раньше назначенного времени, ушли погулять в парке. Заходят в кабинет вовремя и недовольные, что долго ждали, замерзли, да «и вообще». Логика. © desperanta / Pikabu
- Лето. Захожу в супермаркет, и тут ко входу подходит парень с голым торсом. Охранник отказался пускать его без одежды, и тогда этот парень взял на кассе пакет, проделал в нем дырку и продел через голову. Затем просунул руки в ручки пакета и в таком виде пошел делать покупки. © David Biles / Quora
- Году в 96-м со мной разговорилась соседка, попросила рассказать, что это за чудо — стиральная машина-автомат. Я говорю: «Приноси свои вещи, порошок, посмотришь, как стирает». Постирала, понравилось. Потом еще и еще раз... А потом она принесла мне сумку с грязным бельем и говорит: «Ну ты отсортируй, здесь на 2 загрузки, а я потом заскочу забрать, мне некогда сейчас». Она даже не поняла, почему я не согласилась. © Олеся Лукашевич
- Я работал в пиццерии. Одна клиентка заказывала у нас пиццу онлайн и каждый раз требовала вернуть деньги. Причины были разными, например: «Пицца выглядит не очень». Мы возвращали, ведь клиент всегда прав. Однажды я сделал для нее лучшую пиццу, которую когда-либо видел мир. Она была просто идеальна, и мой менеджер согласился с этим. Через 5 минут после того, как наш курьер доставил заказ, звонит эта клиентка и говорит: «Я хочу вернуть свои деньги». В конце концов мы просто перестали обслуживать ее. © Anthony Davenport / Quora
- Сотрудница в объяснительной указала такую причину прогула: «Утром неожиданно закончился тональный крем». Тональный крем! Она не могла выйти на работу без слоя штукатурки на лице! Думал, так только в анекдотах бывает. © Подслушано / Ideer
- Билетов в экономкласс не было, и я вынужден был переплатить за бизнес. Не успел устроиться, как чувствую, что меня в бок кто-то толкает. Поворачиваюсь — в проходе стоит дама с зареванным ребенком лет 6–7 (они пришли из эконома) и говорит: «Не плачь, сейчас мы дядю попросим, и он с нами поменяется местами». И смотрит на меня недовольно! Я растерялся и промямлил что-то о компенсации разницы в цене, сказав, что я уступлю, так как мне безразлично, на каком месте лететь. Мадам меня назвала жлобом, а удаляясь, пробормотала: «Как таких земля носит?» © Biggarik / Pikabu
- Работаю официантом. Как-то раз я пришел в ресторан за полчаса до открытия (мы открывались в 11:30), чтобы сервировать столы и подготовить все к работе. И тут раздался громкий стук в дверь: 2 дамы требовали, чтобы я их впустил. Когда я сказал, что мы еще закрыты, они стали требовать позвать менеджера. Затем спросили, не менеджер ли я. Ответил, что нет, на что они заявили, мол, я выгляжу «слишком глупо, чтобы им быть». А потом просто уселись на террасе и стали звонить в ресторан, ругать меня и бросать трубку. Они повторяли это снова и снова. Я перестал подходить к телефону, и они начали колотить в дверь. Даже если бы я их впустил, они не смогли бы ничего заказать, ведь поваров еще не было на месте. © George Vas / Quora
- Я уезжал на выходные, и мой сосед без спроса пользовался моими вещами. Вот как теперь выглядит мой кухонный нож. © Calcifers-Hearth / Reddit
- Однажды я возвращалась домой и увидела, как новая соседка пытается войти в подъезд. Тыкает ключом от домофона, а дверь никак не открывается. Я подхожу, открываю, и соседка на полном серьезе меня спрашивает: «Вы свой код от двери знаете?» (Он у всех жильцов уникальный.) Я говорю: «Да». Она: «А я свой не знаю. Отдайте мне свой ключ, а сами по коду будете входить». © Подслушано / Ideer
- После рождения ребенка был трудный период: я только из роддома, муж не работал. Моя мама помогала как могла, привозила огромные сумки с продуктами. А свекровь приезжала якобы поиграть с внучкой, но первым делом лезла в холодильник. Один раз говорит: «Ой, а почему у вас ничего вкусного нет? Ладно, вот рыба жареная, как раз в контейнере, удобно, заберу себе домой, чтобы завтра на работу не готовить обед». © CatKate / ADME
- Женщина в длинной очереди в аптеке попросила меня пропустить ее вперед, так как она плохо себя чувствовала. Я тоже чувствовал себя неважно, но все-таки собирался согласиться, как вдруг она заорала: «Так и знала, что ты меня не пропустишь! Сердца у тебя нет!» Я сказал: «Вы даже не дали мне ответить». Потом она просила об этом же и других людей в очереди, но все они отказались, и я слышал, как кто-то сказал ей: «У меня тоже нет сердца, извините». © Andrea Danelle / Quora
- Подруга работает консультантом в парфюмерно-косметическом магазине. По утрам к ним постоянно приходит женщина. Брызгается тестером элитных духов, красит губы и ресницы пробниками со стендов. Каждый раз девочкам-консультантам рассказывает сказки о том, что в магазине просто подбирает себе подходящий парфюм и косметику, а закупается всем якобы в Париже! © Подслушано / Ideer
- Сестра после реанимации ослабла, не могла ходить. А тут время подошло продлевать больничный, и врач по телефону сказал, чтоб сестра пришла лично в такие-то и такие-то кабинеты. То есть с очередями, все дела. Я позвонил врачу, объяснил, что сестра очень слабая, неходячая. На что мне было сказано, что ничем помочь не могут, таков процесс, по-другому никак. Я поинтересовался, смогут ли нам помочь, если я позвоню на горячую линию. На следующий день врачи сами пришли к сестре осмотрели, дали рекомендации, продлили больничный. Резко как-то нашелся выход из ситуации. © SLJACSON4 / Pikabu
- Поехала я с семьей на море. Заранее забронировали двухкомнатный номер с собственной кухней. В один из дней нашего пребывания лежим в комнате и слышим, как кто-то открыл нашу дверь и прошел на кухню. Заходим, там мужик. Мы ошалели и спрашиваем, что он тут забыл. Оказалось, все просто, в его номере нет кухни и он решил, что будет готовить у нас. После того, как мы сказали, что проходного двора у нас не будет, он начал орать. © Подслушано / VK
- Подходит моя очередь на кассу, и тут нарисовалась бабуля,. Такая классическая: сутулая, в платочке, в руке один батон. Просит, типа, пропусти бабушку. Я не возражаю. И тут начинается аттракцион: она кладет батон на ленту и еще минут пять мечет всякое добро из своей сумки-тележки, которую подкатила после! Я дар речи утратила, люди за мной, кто ржет, кто ворчит, но бабке никто не выговорил. © Mari2 / Pikabu
Конечно же, это еще далеко не все примеры вопиющего нахальства. Например, одна женщина однажды услышала такое обескураживающее предложение от мужа, которого застукала на измене, что еще долго не могла прийти в себя.
AdMe/Народное творчество/18 историй о вопиющей наглости, которая противоречит здравому смыслу
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