18 маленьких сорванцов, которые своими проделками кого угодно доведут до ручки. Зато не скучно

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Жизнь с ребенком сравнима с бесконечным раскачиванием на эмоциональных качелях. Детские проделки способны довести любого взрослого до слез и заставить тут же искренне расхохотаться. Родители поделились в сети моментами, которые их изрядно озадачили, ведь сразу и не поймешь, как реагировать.

«Пап! Я сделал татуху как у тебя!»

Круто! Я бы тоже от такой не отказался. © vkIMF / Reddit

Девочка гоняется за лазерной указкой похлеще кота

Как только я подумаю, что моя доченька умная, она выкидывает такое. © Mammyjam / Reddit

Прятки в больничной палате

«Покупаю дочке кейк-попс, она съедает шоколадный слой и заявляет, что наелась»

«Дочка нарисовала меня, жена хохочет — не может остановиться»

«Вот что придумала моя дочь: теперь она перекладывает еду в подстаканник и заявляет мне, что все съела»

«Сдувал пылинки со своего любимого словаря почти 20 лет. Он был в идеальном состоянии до сегодняшнего дня. Вот что сделала моя трехлетка»

«Дочка показывала мне картинки на своем планшете и вдруг наткнулась на мой портрет. Очень смутилась. Смешно»

«Злая, вонючая мама».

Прятки

«Сынок ест пончики только так»

«Ребенок украсил кастрюлю. Хорошо, что при нагревании клей расплавился»

«Сын моей девушки — маленький злодей»

«Хотела сделать бутерброд с арахисовым маслом. Что ж, спасибо, сынок»

«Мой пятилетка протянул ремень безопасности через салон, продел под подголовником и, как положено, пристегнул»

«Только вот ремень сильно натянулся, а подголовник просто так не снять — ездим так уже несколько месяцев».

«Пыталась приготовить смесь, держа голодную дочку на руках. Это было ошибкой»

«Всегда проверяйте обувь. Сегодня из-за сына я чуть ласты не склеил»

Совсем незаметно