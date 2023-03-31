18 маленьких сорванцов, которые своими проделками кого угодно доведут до ручки. Зато не скучно
Жизнь с ребенком сравнима с бесконечным раскачиванием на эмоциональных качелях. Детские проделки способны довести любого взрослого до слез и заставить тут же искренне расхохотаться. Родители поделились в сети моментами, которые их изрядно озадачили, ведь сразу и не поймешь, как реагировать.
«Пап! Я сделал татуху как у тебя!»
- Круто! Я бы тоже от такой не отказался. © vkIMF / Reddit
Девочка гоняется за лазерной указкой похлеще кота
- Как только я подумаю, что моя доченька умная, она выкидывает такое. © Mammyjam / Reddit
Прятки в больничной палате
«Покупаю дочке кейк-попс, она съедает шоколадный слой и заявляет, что наелась»
«Дочка нарисовала меня, жена хохочет — не может остановиться»
«Вот что придумала моя дочь: теперь она перекладывает еду в подстаканник и заявляет мне, что все съела»
«Сдувал пылинки со своего любимого словаря почти 20 лет. Он был в идеальном состоянии до сегодняшнего дня. Вот что сделала моя трехлетка»
«Дочка показывала мне картинки на своем планшете и вдруг наткнулась на мой портрет. Очень смутилась. Смешно»
«Злая, вонючая мама».
Прятки
«Сынок ест пончики только так»
«Ребенок украсил кастрюлю. Хорошо, что при нагревании клей расплавился»
«Сын моей девушки — маленький злодей»
«Хотела сделать бутерброд с арахисовым маслом. Что ж, спасибо, сынок»
«Мой пятилетка протянул ремень безопасности через салон, продел под подголовником и, как положено, пристегнул»
«Только вот ремень сильно натянулся, а подголовник просто так не снять — ездим так уже несколько месяцев».
«Пыталась приготовить смесь, держа голодную дочку на руках. Это было ошибкой»
«Всегда проверяйте обувь. Сегодня из-за сына я чуть ласты не склеил»
Совсем незаметно
«Дети. Я отвернулся на 5 минут, чтобы поболтать с сантехником»
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Фото на превью Antique-Public4876 / Reddit
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