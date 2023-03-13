18 человек, которые как будто упали с планеты вседозволенности и хамства

Никто не застрахован от встреч с людьми, чья наглость переступает все границы. Иногда так и хочется у них спросить: «Откуда вы такие беретесь?» Пользователи сети поделились случаями из жизни, когда им не повезло столкнуться с беззастенчивыми представителями Homo sapiens и их вредительством.

Вот такой «подарок» ценному сотруднику

«Знаю, пакет кажется пустым. Но на самом деле он наполнен нашей любовью».

Лучше бы они ничего не дарили. © Slabdogs / Reddit

— Вот мой отчет за неделю.

— Спасибо, но он пустой...

— Ну что вы! Я написал его с любовью! А на последней странице мое заявление об увольнении. © robo-dragon / Reddit

«Сижу рядом с этим мерзким типом в автобусе. Он пытается подсесть ко мне ближе, а я каждый раз отстраняюсь. Каждый раз, когда я это делаю, он показывает мне средний палец»

В следующий раз просто поставьте сумку между вами. Даже если он испепелит вас взглядом, не обращайте внимания. © Hour_Task_1834 / Reddit

«Кто-то из гостей у соседей все время паркуется прямо на газоне, хотя вокруг полно свободного места для парковки. Они уже однажды сбили общий почтовый ящик»

Вызовите эвакуатор: они припарковались не по правилам. © D0ctorGamer / Reddit

Зашибись!

Только за последние 9 месяцев я налетал 100 часов. Но за всю жизнь не видел ничего настолько вопиющего. © arieljoc / Reddit

«Моим соседям за 30, и они каждый день оставляют раковину в таком виде»

Добро пожаловать во взрослый мир. Я стараюсь мыть посуду сразу после того, как поел, но чаще всего мне нужно время, чтобы настроиться. © Tony_Earll / Reddit

Этот парень поставил ноги в грязных ботинках на сиденье и врубил телефон на полную громкость

«Думаю, здесь все очевидно»

«Парковка запрещена. Не блокируйте проход».

«Папа моего соседа помогал ему переехать. При заднем ходе он отодвинул мою машину примерно на 13 см, прежде чем остановиться. Наклейка на бампере моей машины отлично выражает мое состояние»

Наклейка на бампере: «Жизнь — боль».

«Каждый день сталкиваюсь с таким свинством на работе»

«Наши соседи регулярно используют чашу для костра на деревянном балконе прямо рядом с нашей спальней»

Похоже, они также любят держать всю ветошь на балконе. © Disastrous-Beyond443 / Reddit

«Сосед оставил мне хлопья»

«Кто-то гуляет со своей собакой по моей лужайке, подходят чуть ли не вплотную к двери дома»

«Ленивый способ моего работодателя поздравить с профессиональным праздником — шоколадный батончик с распечатанной наклейкой»

«Мы очень ценим вашу работу».

А мы получили только открытку по электронной почте. © Montystumpp / Reddit

«Осторожно, не споткнитесь! На новой работе коллега паркуется так каждый день»

Мало того что споткнешься, так еще и запачкаешь штаны жиром. © drewski989 / Reddit

Кого-то не научили убирать за собой

8 утра, а все шезлонги у бассейна уже «заняты»

Я бы очень хотел собрать все оставленные без присмотра полотенца и свалить их в одну кучу. © Phyr8642 / Reddit

«Грузовик большой, не спорю, но занять сразу 4 места на парковке?»