18 остроумцев, которые способны прокомментировать буквально что угодно
Некоторым людям совершенно неважно, о чем толковать, — они всегда готовы поделиться своим мнением и по поводу отношений, и о том, что у человека мозг далеко не один. И на латыни вам ответят, и расскажут, что могло бы быть в гипотетическом будущем.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
А если вам хочется увидеть больше примеров остроумия, обратите внимание на эти статьи:
- 18 ехидных комментариев от любителей подлить масла в огонь
- 16 колких комментариев, которые могли придумать только короли ехидства из сети
- 17 комментариев от людей, которым их чувство юмора ни за что не даст промолчать
- 16 колких комментариев от тех, кто не собирается держать язык за зубами — еще чего
- 18 комментариев от пользователей сети, которые жить не могут без того, чтобы не подколоть кого-нибудь
AdMe/Народное творчество/18 остроумцев, которые способны прокомментировать буквально что угодно
Поделиться этой статьёй