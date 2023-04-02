18 остроумцев, которые способны прокомментировать буквально что угодно

Некоторым людям совершенно неважно, о чем толковать, — они всегда готовы поделиться своим мнением и по поводу отношений, и о том, что у человека мозг далеко не один. И на латыни вам ответят, и расскажут, что могло бы быть в гипотетическом будущем.