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18 остроумцев, которые способны прокомментировать буквально что угодно

Народное творчество
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Некоторым людям совершенно неважно, о чем толковать, — они всегда готовы поделиться своим мнением и по поводу отношений, и о том, что у человека мозг далеко не один. И на латыни вам ответят, и расскажут, что могло бы быть в гипотетическом будущем.

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А если вам хочется увидеть больше примеров остроумия, обратите внимание на эти статьи:

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AdMe/Народное творчество/18 остроумцев, которые способны прокомментировать буквально что угодно
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