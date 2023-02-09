18 женщин, которые наплевали на стереотипы и с гордостью носят свою седину

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Седые волосы принято считать атрибутом старости и увядания. Однако этому стереотипу давно пора остаться в прошлом. Седина, как и любое другое естественное изменение внешности, прекрасна и наделяет человека особым шармом. В доказательство наших слов мы нашли на Reddit фотографии потрясающих женщин, чьи волосы затронула седина, но эта перемена сделала их только краше.

1. «Я начала седеть, когда мне было немного за 20 (сейчас мне 29). Я думаю, что старение — одна из самых крутых вещей, которая может происходить!»

2. «Пару лет назад у меня появилась первая небольшая седая прядка. Сейчас она уже прилично разрослась»

3. «Я обожаю свои седые волосы!»

4. «Меня постоянно спрашивают, где я так покрасилась. Знали бы они мой секрет»

5. «Я просто позволила седым волосам появиться»

6. «Начала седеть еще в школе, но лишь к 40 осмелилась перестать закрашивать седину»

7. «Серое окрашивание отлично сочетается с моей натуральной сединой»

8. «Спустя 2 года после того, как я обрезала свои окрашенные и поврежденные волосы, я смогла вернуться к своему естественному цвету»

9. «Отращиваю седину, а также всю жизнь остаюсь верна стрижке пикси»

10. «Моя седая прядь потрясающе сияет на солнце»

11. «Недавно мне исполнилось 30 лет, и у меня начали появляться первые серебряные пряди волос. Это прекрасно!»

12. «Я начала седеть в подростковом возрасте. Сейчас мне чуть за 20 и я наконец-то снова влюбилась в свои волосы!»

13. «У меня седые волосы, и меня это не волнует»

14. «У меня отросли седые волосы. Я их обрезала и добавила немного фиолетового»

15. «Учусь принимать свои седые волосы»

16. 4-й месяц отращивания седины

17. «Солнечный свет заставляет мои от природы светлые волосы сиять! Я чувствую себя настоящей ведьмой!»

18. «Добавила немного красного к моим седым волосам»