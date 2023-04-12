19 бедолаг, которые хотели вкусно пообедать, а лучше бы «Доширак» заварили

Часто мы ходим в кафе и рестораны не только для того, чтобы перекусить, но и для того, чтобы испытать весь спектр ощущений. И еда изысканная, и оформление блюд интригующее, и атмосфера приятная. Вот только порой бывает так, что смотришь в тарелку с принесенным блюдом и думаешь: «Зачем я вообще за это платил?»

«Так в понимании одного британского кафе выглядит ролл с копченым сыром чеддер. Это, конечно, вкусно, но, ребята...»

Вашему вниманию — салат цезарь стоимостью $ 15

«Пицца с морепродуктами», — сказали они

Я прямо слышу этот хруст во рту. © edit-boy-zero / Reddit



В модном ресторане подали палочки из моцареллы с черной икрой

Японская ловушка для туристов

Паста с креветками на Гавайях. Отличается от обычной пасты по нормальной цене всего лишь одной креветкой

В Японии во многих ресторанах это подают под названием «Томатный салат»

Вот как выглядел бананово-шоколадный десерт в крутом ресторане

Первое блюдо из крутого сета в ресторане. Описано красиво, но по факту это просто маринованные огурцы

«Кто-то подарил маме на Рождество вот такие клубнички. Стоят они примерно $ 60»

Банановый ролл из веганского ресторана. Просто фрукт с «Нутеллой». За все про все — $ 9

«Заплатил за это $ 17,5. Должно быть, это такая шутка»

«Отдали столько денег, что аж стыдно. А в итоге наше блюдо выглядит как неубранный пол в детской, по которому прошлась кошка. И кошке еще плохо было»

Соус из яичного желтка, покрытый муравьями, подается с тартаром. Так выглядит блюдо с 3 мишленовскими звездами. Творческий подход

«Заказали в каком-то хипстерском ресторане паштет. Вкусно, с лучком карамелизированным, но вот хлеб — обычная буханка из продуктового у дома. А стоит как крыло самолета»

«Заказали краба, принесли это. Никогда еще так не разочаровывалась»

«В целом панкейки с яйцом и беконом были вкусные. Но отдала я за них примерно ₽ 500 и ожидала нечто большее»

«Я смотрел на это минуты 3 и пытался понять, как вообще есть-то»

Я могу смириться с тем, мою еду подают на камне или на разделочной доске. Но вот этот полет фантазии точно бы отправил назад на кухню. © farmyohoho / Reddit

«Они умудрились принести еду в таком виде, что все текло и капало прямо на штаны»