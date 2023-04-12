19 бедолаг, которые хотели вкусно пообедать, а лучше бы «Доширак» заварили
Часто мы ходим в кафе и рестораны не только для того, чтобы перекусить, но и для того, чтобы испытать весь спектр ощущений. И еда изысканная, и оформление блюд интригующее, и атмосфера приятная. Вот только порой бывает так, что смотришь в тарелку с принесенным блюдом и думаешь: «Зачем я вообще за это платил?»
«Так в понимании одного британского кафе выглядит ролл с копченым сыром чеддер. Это, конечно, вкусно, но, ребята...»
Вашему вниманию — салат цезарь стоимостью $ 15
«Пицца с морепродуктами», — сказали они
- Я прямо слышу этот хруст во рту. © edit-boy-zero / Reddit
В модном ресторане подали палочки из моцареллы с черной икрой
Японская ловушка для туристов
Паста с креветками на Гавайях. Отличается от обычной пасты по нормальной цене всего лишь одной креветкой
В Японии во многих ресторанах это подают под названием «Томатный салат»
Вот как выглядел бананово-шоколадный десерт в крутом ресторане
Первое блюдо из крутого сета в ресторане. Описано красиво, но по факту это просто маринованные огурцы
«Кто-то подарил маме на Рождество вот такие клубнички. Стоят они примерно $ 60»
Банановый ролл из веганского ресторана. Просто фрукт с «Нутеллой». За все про все — $ 9
«Заплатил за это $ 17,5. Должно быть, это такая шутка»
«Отдали столько денег, что аж стыдно. А в итоге наше блюдо выглядит как неубранный пол в детской, по которому прошлась кошка. И кошке еще плохо было»
Соус из яичного желтка, покрытый муравьями, подается с тартаром. Так выглядит блюдо с 3 мишленовскими звездами. Творческий подход
«Заказали в каком-то хипстерском ресторане паштет. Вкусно, с лучком карамелизированным, но вот хлеб — обычная буханка из продуктового у дома. А стоит как крыло самолета»
«Заказали краба, принесли это. Никогда еще так не разочаровывалась»
«В целом панкейки с яйцом и беконом были вкусные. Но отдала я за них примерно ₽ 500 и ожидала нечто большее»
«Я смотрел на это минуты 3 и пытался понять, как вообще есть-то»
- Я могу смириться с тем, мою еду подают на камне или на разделочной доске. Но вот этот полет фантазии точно бы отправил назад на кухню. © farmyohoho / Reddit
«Они умудрились принести еду в таком виде, что все текло и капало прямо на штаны»
«Эта разделочная доска была поломанной, с трещиной».
Кафе и рестораны действительно порой могут ввести в ступор даже самых искушенных клиентов:
- 18 человек, которые вышли из ресторана с мыслью: «В следующий раз лучше к мамочке на котлеты»
- 16 человек, которые однажды пошли поесть, а домой вернулись с глазами по пять копеек
- 18 человек, которые пришли в ресторан и обалдели от того, что им принесли
- 15+ человек, которые просто хотели перекусить вне дома, а в итоге наелись приключений на год вперед
- 19 заведений, которые могут поразить не только вкусной едой, но и крутой фишкой
Фото на превью whitemike40 / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 бедолаг, которые хотели вкусно пообедать, а лучше бы «Доширак» заварили
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